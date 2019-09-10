Агентом ЦРУ в госструктурах России может стать каждый

Об американском информаторе в высших эшелонах российской власти появилась вторая публикация. После CNN, на эту тему отписалась The New York Times со ссылкой на свои источники. Это наводит на мысль о заказанном вбросе.

По словам собеседников NYT, источник не входил в число приближенных Владимира Путина, но регулярно видел его и был в курсе решений Кремля. Его данные были признаны достоверными и важными после соответствующей проверки. Два собеседника NYT из числа бывших чиновников заявили, что у них были причины полагать, что информатор ЦРУ является двойным агентом. Они не стали раскрывать, на чем основаны их подозрения, но сотрудник согласился уехать после того, как над ним нависла угроза разоблачения.

Ранее в понедельник телекомпания CNN сообщила, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего "ценного агента", опасаясь его разоблачения. Телекомпания не назвала его имени, отмечая лишь, что он "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве".

Сообщалось, что на такой экстренный шаг ЦРУ пошло после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белый дом. В ходе той встречи Трамп приводил секретные сведения, полученные им от разведки по деятельности запрещенного в РФ "Исламского государства". "Восстановить такие возможности (информатора) в короткий промежуток времени не удастся", — отметил источник CNN.

Учитывая, что в спокойной ситуации слив таких данных нецелесообразен, например, из-за удорожания охраны экс-информатора и выявления его связей, данная информация может быть прикрытием работающего агента и, тогда, публикации в СМИ направлены на целевую аудиторию в России, а, возможно, имеет внутренние причины и адресатов.

Как сказал "Правде. РУ" эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук, вычисленный в СМИ вероятный информатор — сотрудник АП президента Олег Смоленков, вполне возможно реальная фигура. "Он был мелким чиновником, видел Путина издалека, и одно это приводило в трепет его кураторов", — сказал политолог. "Но все сотрудники АП находятся под особым контролем ФСБ, и рано или поздно источник утекающей информации определяется. Так и случилось в этот раз", — продолжил эксперт. По его словам, американские ресурсы CNN и New York Times — это "медийные пушки демократов", которые сделали вброс, рассчитанный на внутренний политический резонанс.

"В США отмечается жесточайший внутриэлитный конфликт между глобалистами (демократами) и националистами (республиканцами), который уже не ограничивается фигурами Трампа и Клинтон, а приобрел характер массовой драки", — отметил Игорь Николайчук. Он добавил, что вброс должен скопрометировать Трампа, чтобы воспрепятствовать его второму президентскому мандату. "До выборов еще далеко, но ослаблять Трампа надо уже сейчас, тем более, что у демократов пока нет равной ему фигуры. Надо выставлять его полным идиотом, в том числе, что он не умеет работать с секретной информацией", — резюмировал эксперт.

Со своей стороны экономист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский отметил для "Правды. Ру", что "мегаважный шпион" внутри администрации президента сегодня не актуален, "потому что сейчас такое время, когда информация распространяется без ведома ее обладателя через компьютерную сеть". По словам экономиста, "подключиться к сетям особых проблем не составляет, поскольку и компьютеры иностранные, и ПО иностранное, и все иностранное". Не исключено так же, "что эта история частично, а, может быть, полностью выдумана американцами и направлена на внутреннего американского потребителя", согласился с предыдущим экспертом Николай Кричевский.

"Важна не информация сама по себе, а влияние на принимаемые решения. Агент влияния внутри российского руководства, на мой взгляд, более чем возможен, так как значительная часть влиятельной публики имеет активы, детей, родственников на Западе и желает их обеспечить. Все помнят хрестоматийную фразу Бжезинского: "Вы сначала разберитесь, чья эта элита", — сделал вывод Николай Кричевский.

Заметим, что правительство России обращается за советами и помощью к консалтинговым западным, в том числе американским фирмам : PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young и Deloitte & Touche и другим. Как сообщала газета "Известия", почти у всех компаний "большой четверки" российские офисы работают через их "дочки", оформленные в РФ. Четыре международные организации в 2014 году получили 42,6% в совокупных доходов всей отрасли от проведения аудита. PricewaterhouseCoopers отметилась сотрудничеством с Росимуществом, Минобрнауки, Минспорта и оргкомитетом "Сочи-2014".

Кроме этого, имела опыт консультирования "Газпрома". Ernst & Young, консультировала государство по реорганизации аэропортов Внуково и Пулково, имеет контракт с Минкомсвязи, Минприроды, сотрудничает с "Ростехом", проводит аудит Сбербанка и "Интер РАО".

Компания Deloitte успела уже поработать с госзакупками Минфина, Минэкономразвития и Минпромторга, консультировала ФАС, Росфиннадзор и даже Следственный комитет России. Фирма занималась аудитом проектов реконструкции БАМа и Транссиба для РЖД, проводила ревизию соцсети "ВКонтакте" и "Уралвагонзавода". В 2012 году партнер Deloitte Александр Брагин вошел в Экспертный совет при правительстве РФ.

Госдума пробовала ограничить связи зарубежных советчиков с министерствами и государственными компаниями в 2014 и в 2018 годах, однако попытки ЛДПР провести соответствующие законы закончились провалом.

То есть, если и есть у правительства России секреты, то не от американцев, которые, помимо свего прочего, в этих консалтинговых фирмах имеют кадровых вербовщиков ЦРУ.

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