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Автор Редакция рубрики "Мир"

Криминалист: убийства детей на пути в школу - следствие плохой работы участковых

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Чтобы исключить убийства детей на пути в школу, надо, чтобы "участковые не просиживали стулья в кабинетах", считает психолог-криминалист Михаил Виноградов.

Власти Саратова принимают меры к исключению повторения трагедии, случившейся с 9-ти летней Лизой Киселевой. Мэр Саратова Михаил Исаев заявил, что гаражи, где была убита девочка, снесут, как и другие, если будут выявлены неблагоустроенные, разваливающиеся объекты.

В городе подобных строений десятки тысяч, больше 200 кооперативов. Со своей стороны председатель комитета по образованию Лариса Ревуцкая заявила, что для каждого ребенка будет разработан индивидуальный маршрут до школы и обратно. Отклоняться от него будет запрещено, в противном случае от родителей потребуют объяснений.

Начальник полицейского управления Саратова Андрей Чепурной заявил, что его подчиненные проверят гаражные кооперативы, в которых случаются кражи и ведется торговля алкоголем.

Как сказал "Правде.Ру" психолог-криминалист Михаил Виноградов, "преступник под гаражами сделал тайный вход из одного гаража в другой". "Куда он землю девал? Как это все было? Кто-нибудь это видел? Участковый когда-нибудь заходил посмотреть, что гаражи из себя представляют?", — отметил эксперт.

По мнению Михаила Виноградова, мэр, "как бы он не был настроен позитивно, не может охватить все". "Ему нужны настоящие помощники. И в числе первых это участковые, которым надо усилить наблюдение за своими участками", - отметил он. "Не сидеть с утра до вечера в своем кабинете, а все-таки ходить по улицам и смотреть, где что не так, где какая местность выглядит достаточно спорно для того, чтобы по ней люди ходили".

Криминалист обратил внимание на работу с детьми. Им в семье и в школе надо внушать, чтобы они не отвечали на приглашения незнакомцев пойти посмотреть собачку, хомячка или помочь в чем-то.

"Проводили подобный эксперимент, из 10-ти детей только один никуда не пошел, хотя родители потом были в шоке, потому что внушения на эту тему были постоянные. Тем не менее, дети пошли, потому что предложение всегда носит житейский, бытовой характер. И дети готовы помочь", — сказал Михаил Виноградов.

"В советское время такие проблемы тоже были. Мне повезло: дверь моего подъезда открывалась прямо во двор школы. Поэтому мне было легче. Но, в целом, такие проблемы были: детей уводили, уговаривали помочь и так далее. Это проблема вечная и бесконечная", — сделал вывод психолог-криминалист.

Елизавета Киселева пропала 9 октября по дороге в школу, 11 октября ее тело со следами насильственной смерти было обнаружено на территории гаражей в Кировском районе города. В убийстве признался Михаил Туватин, ранее осужденный за кражу, разбой и изнасилование, жители Саратова требовали отдать его для линчевания. Трагедия вызвала общественной дискуссии на тему восстановления в России смертной казни за убийство детей.

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