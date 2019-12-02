Четыре боевых робота, существующих уже сейчас

Робототехника не стоит на месте - в нее постоянно вкладываются приличные суммы, которых все же недостает для серьезного прорыва. Основные заказчики опытов - армия, и все, что к ней относится. Но есть и частный сектор, в котором производят роботов, способных убивать. Уже сейчас некоторые «железные люди» служат в определенных государствах, причем Россия - не исключение.

BigDog

Солдатам нередко бывает нужно перенести снаряжение там, куда «не ступало колесо транспорта». BigDog - электронное существо, смутно напоминающее пса, однако неплохо справляющееся с переносом снаряжения.

Рост этого существа - 91 см, а весит он 110 кг. Сейчас эта машина способна передвигаться по пересеченной местности, развивая скорость до 6,4 км/ч. Она может запросто взвалить на себя груз до 154 кг. Лишить равновесия этого робота будет довольно сложно. Даже при серьезном ударе он постарается остаться на ногах.

Recon Scout XT

Корпус Recon Scout XT титановый и устойчивый к влаге. Сегодня этот робот активно используется военными США. Он не поддается влаге и может вести съемку даже ночью.

При наличии заложников или мин он обязательно о них расскажет. Этого робота используют в разведке. Партия таких «помощников» обошлась армии США в $14 млн. Это, на вид замысловатое, устройство уже сохранило жизни многим воинам. Оно весит около 54 кг.

iRobot 710 Warrior

Последние несколько лет производится устройство под названием iRobot 710 Warrior. Его вес - 154 кг, а разгоняться он способен до 13 км/ч. Прошлая модель этого устройства была использована в Фокусиме, где удачно прошла испытания.

На этот раз задача робота усложнилась - теперь у него куда больше функций. Он разгребает завалы, переносит груз, обезвреживает мины, и даже убивает террористов. На конструкцию этого «железного человека» без труда устанавливается оружие, включая установки, бросающие гранаты. Управление роботом осуществляется посредством джойстика-геймпада.

SGR-1

Роботы по имени SGR-1 служат охранниками южнокорейских границ. Удивительно и то, что над их созданием потрудилась Samsung.

Такие пулеметные установки имеют датчики - инфракрасный, звуковой, и тот, что распознает голос человека, а также видеокамеру. Эти устройства не пожалеют ничего живого. Становится страшно, если учесть, что они оснащены гранатометом и пулеметом. Сразу видно, что корейцы - народ суровый.

Современные роботы могут не просто перенести какие-либо вещи - они способны убивать. Сегодня одни из них используются на границе, другие служат в разведке, а третьи идут в бой наряду с обычными людьми.