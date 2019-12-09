Журналисты нашли криминальные связи замначальника Самарского ГУВД

В результате журналистского расследования выяснилось, что заместитель начальника ГУВД по Самарской области, полковник Алексей Максимов покровительствует преступникам. Долгое время в Тольятти и Самарской области беспрепятственно орудовала банда Вячеслава Трикоза, пишет телеграмм канал, и теперь стало понятно, почему на беспредел так долго закрывали глаза в ГУ МВД России по Самарской области.

Покровительство преступникам со стороны полковника Максимова — неслучайно, ведь у него имеется родной брат, которого он долго скрывал от всех — Максимов Александр Анатольевич, 1968 года рождения, в 1996 году был привлечен к уголовной ответственности за "Разбой", он был осужден по приговору суда к лишению свободы 9 лет с конфискацией имущества. В 2005 году он освободился из мест лишения свободы, после чего его высокопоставленный брат отправил его на постоянное место жительство в Уфу (Республика Башкортостан).

Почему Алексей Максимов смог продолжать службу в органах внутренних дел — до сих пор непонятно. Близкие отношения с представителями криминального мира позволили ему обзавестись авторитетными знакомыми из криминальных структур. А заодно привить любовь к роскошной жизни, дорогостоящему имуществу, которое честный офицер не сможет приобрести на зарплату. В 2013 году Максимов построил себе дорогостоящую парусную яхту, которая, по оценке экспертов, стоит не менее 10 млн рублей, и дал ей трогательное имя "Максима".

По дорогам полковник Максимов передвигается на "Мерседесе" с госномером, который поначалу был оформлен на бывшего коллегу Дмитрия Андреевича Сухореброва. Затем владельцем дорогого авто стала сестра жены Елена Викторовна Шверло. После ряда резонансных статей "Мерседес", а также автомобиль "Ауди" были переоформлены на знакомую Наталью Владимировну Губареву. Также журналисты разузнали, что у Максимова имеется дорогостоящая недвижимость на сумму более 40 млн рублей. Конечно, можно было бы все прикрыть успешной коммерческой деятельностью, которую ведет его супруга Надежда Викторовна, но обратим внимание на следующее.

Прежде всего, на небезызвестного Дмитрия Сухореброва, который по совместительству является учредителем фирмы "Эдельвейс". Компания "Эдельвейс" организована в 2013 году, ее основной вид деятельности — оптовая торговля химическими продуктами. История о том, как типичный обыкновенный бывший сотрудник полиции смог организовать фирму и заключить договора на продажу большого количества химической продукции с ПАО "Тольяттиазот", требует отдельного разговора. Для этого нужно вернуться в 2010 год, тогда сотрудниками ОРЧ по линии БОП задержаны участники преступного формирования "Неверова" за ряд особо тяжких преступлений, в том числе убийство по найму, произошедшее в селе Сырейка Самарской области.

Согласно сводкам происшествий, 20 июля 2010 года неизвестные преступники осуществляли наблюдение за гражданкой В. М. Казачковой, после чего, подойдя к ней, стали угрожать расправой, если ее супруг, В. А. Казачков, не согласится принимать для руководства группировки "Неверова" "правильные решения". На тот момент Казачков был топ-менеджером компании "СИБУР", в настоящее время он — один из руководителей ПАО "Тольяттиазот". Участник преступного формирования при проведении следственных действий указал, что они вели наблюдение за коттеджами села Зеленовка Ставропольского района Самарской области по заказу Сергея Неверова по кличке "Невер". Именно там проживает семья Казачкова.

В 2013 году сотрудники Приволжского Главка МВД России зафиксировали, что Сергей Неверов посетил ГУВД по Самарской области, где имел разговор с полковником Максимовым. О чем разговаривали Максимов и Неверов — неизвестно. Но после этой встречи, в феврале 2013 года, была организована фирма "Эдельвейс", которая успешно заключила выгодный контракт с ПАО "Тольяттиазот". На тот момент одним из ее руководителей уже был назначен В. А. Казачков. По стечению обстоятельств в данную фирму учредителем также вошел сын Казачкова — Александр, одноклассник Надежды Петровской. Ее отец, Петровский Александр Григорьевич, является одним из лидеров ОПФ "Неверова".

После начались события, которые позволили заинтересованным лицам получить максимальную выгоду с "Тояльяттиазота". Осенью 2014 года по месту жительства руководителя службы безопасности ПАО "Тольяттиазот" А. О. Антошина в его служебном автомобиле "Хендай Сантафе" была обнаружена отрубленная свиная голова. Ее подбросили в салон авто, предварительно разбив водительское окно. По имеющимся сведениям, Антошин, выполняя свои служебные обязанности, блокировал деятельность ООО "Эдельвейс", тем самым препятствовал коммерческим интересам полковника Максимова. Чтобы повлиять на Антошина, по указанию майора полиции Перцева (подручного Максимова) участниками преступной группы Трикоза был исполнен данный заказ. После чего Перцев обозначил "жертве", что его пытается запугать Дмитрий Мальцев. В результате в личной охране Антошина появился Рим Хазиахметов — участник ОПГ Трикоза. Он и контролировал действия своего работодателя Антошина.

В настоящий момент Рим Хазиахметов проходит по уголовному делу по факту разбойного нападения на коммерческого партнера ПАО "Тольяттитоаз" Магомеда Шишханова. У него при нападении была похищена служебная документация, которая затем странным образом оказалась подброшена в схрон с оружием и экстремистской литературой в офисе фирмы "МСА" на территории ПАО "Тольяттиазот". Тогда пытались Шишханова обвинить в сотрудничестве с ИГИЛ* (экстремистская организация, запрещенная на территории России) и проносе в офис своих коммерческих партнеров оружия. Согласно материалам, имеющимся у адвоката Шишханова, Перцев получил от нападавших похищенную у Шишханова сумку с документами и деньгами и передал их Антошину за денежное вознаграждение. Процессуальное решение по действиям Перцева в настоящий момент так и не принято.

Как бы то ни было, над Антошиным был получен полный контроль. Перцев передавал Антошину сведения, связанные с деятельностью ПАО "Тольяттиазот", за что получил три транша в общей сумме 1,5 млн рублей. При этом Перцев не забывал о своих коллегах по ЦПЭ Артеме Илларионове и Сергее Ивлееве, с которыми разделил первую сумму в 500 тысяч рублей.

Начальник СБ Антошин впоследствии организовал еще одну фирму, аффилированную Максимову. Та поставила на завод восстановленную запорную арматуру, в связи с чем на предприятии чуть не случилась техногенная катастрофа.

Тем не менее это полковника Максимова не остановило. В 2016 году с помощью майора Перцева и ОПГ Трикоза он осуществлял заказные мероприятия, связанные с противоправной деятельностью С. Ю. Соколова. В 2018 году преступная группа была задержана сотрудниками Центрального аппарата ФСБ России. Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело за "организацию преступного сообщества и участие в нем" в отношении руководства ПАО "Тольяттиазот", а также в отношении ОПС "Неверова". Сергей Неверов в данное время находится в международном розыске.

Какое же будет принято решение в отношении полковника Максимова? Будут ли оценены по закону его действия и понесет ли он соответствующее наказание? Эти вопросы пока остаются без ответа.

*организация, запрещенная в РФ