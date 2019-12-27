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Автор Любовь Степушова

Сигнал США: Россия, Китай и Иран начали военные учения в Оманском заливе

Силовые структуры » Министерство обороны

27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе начались военные учения России, Китая и Ирана. Момент выбран безупречно в ответ на давление США на Иран.

Оманский залив является очень важным морским маршрутом, поскольку он связан с Ормузским проливом, через который проходит пятая часть мировой торговли нефтью. В Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана заявил тогда, что обвинения о причастности Тегерана к нападениям на танкеры являются безосновательными. После этого Иран был обвинен в атаке беспилотниками на НПЗ Саудовской Аравии, что также не было доказано.

Хотя трехсторонние военно-морские учения обсуждались давно, Москва, Пекин и Тегеран безупречно рассчитали время для их проведения в ответ на объявленную политику администрации США "по максимальному давлению" на Иран. США недавно сформировали международную коалицию военно-морских сил, к которой присоединились Австралия, Великобритания, ОАЭ, Бахрейн и Саудовская Аравия. План предусматривает патрулирование Оманского залива с целью принуждения Ирана к миру в ответ на его якобы агрессивные действия.

Президент Ирана Хасан Рухани отверг идею "регионального мирного плана", призвав все страны вдоль Ормузского пролива, а также Китай и Россию присоединиться к нему. Москва и Пекин показали, что призыв услышан.

Учения носят название "Пояс морской безопасности". Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф отметил в интервью IRNA, что военно-морские учения следует рассматривать не как "проявление враждебности" по отношению к какой-либо другой стране, а как "учения по обеспечению безопасных вод".

Подтверждая участие России, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что "мы, Китайская Народная Республика и Иран готовим военно-морские учения для борьбы с террористами и пиратами в этой части Индийского океана".

Растущее военное сотрудничество в трехстороннем формате представляет собой результат растущей оппозиции Соединенным Штатам, которая еще больше усилилась при президенте Дональде Трампе, указывает американская газета The Diplomat.

С этой точки зрения у Китая, Ирана и России есть стимул использовать военно-морские учения для демонстрации своего растущего единства, пишет автор в статье "Что происходит в растущем трехстороннем сближении Россия-Китай-Иран?".

"Иран, например, прямо сказал, что трехсторонние военно-морские учения это стратегическое послание (США) о том, что три страны-участницы уже "достигли значимого стратегического смысла в своих отношениях, с учетом их общих и не общих интересов". Китай более осторожен в отношении официальных заявлений, отчасти потому, что китайские аналитики в области безопасности говорят, что Пекин не хочет втягиваться в ближневосточные конфликты", — указывает автор.

Военное объединение Китая, Ирана и России является важным стратегическим событием, и добавление таких стран, как Пакистан, который хотел бы принять участие в следующих учениях, увеличивает ставки, делает вывод газета.

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