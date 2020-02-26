Пентагон разрабатывает "Терминаторов" против России

Американские военные изучают этические принципы "использования искусственного интеллекта (ИИ) в вооружениях". По мнению экспертов, данные методы должны быть "ответственными, соразмерными, понятными, надежными и управляемыми".

Как правило, все опасения лежат в плоскости того, что оружие на основе искусственного интеллекта может выйти из-под контроля человека и стать средством уничтожения цивилизации. Тем не менее считается, что принятие ИИ на вооружение может стать главным средством победы в войнах будущего. Именно поэтому основные соперники — США, Россия и Китай — заняты разработками боевых роботов-терминаторов, различных интеллектуальных платформ и комплексов вооружений.

ИИ - как оружие будущего

В свое время министр обороны США Марк Эспер заявил:

"США совместно с нашими союзниками и партнерами должны ускорить внедрение искусственного интеллекта, должны лидировать в его применении в целях национальной безопасности".

Именно об этом говорят и в остальных странах, отмечая, что ИИ должен находиться под полным контролем человека.

Российский президент Владимир Путин еще в 2018 году пояснил:

"Сегодня в военном деле, как и везде, мы видим акцент на внедрение искусственного интеллекта и робототехники. Этим направлениям наши специалисты должны уделять приоритетное внимание".

А секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал мировое сообщество "разработать механизмы регулирования развития современных технологий, в том числе искусственного интеллекта" из-за угрозы массового уничтожения.

Со своей стороны, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини напомнила, что мир входит во времена, когда "беспилотники могут самостоятельно искать цель и убивать без вмешательства человека. Искусственный интеллект может принимать решения о жизни и смерти без прямого контроля со стороны человека".

Так что те же американцы озаботились этикой ИИ после сообщений о массовых расстрелах беспилотниками Пентагона мирных жителей в Афганистане, Ираке и Сирии. Принимал в этих случаях решение нанести удар ИИ или это был реальный военный, неизвестно, но уже в этом году американское Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) показало испытание возможностей нейросети в воздушном бою.

Отмечается, что в нем приняли участие сотрудники Исследовательского института технологий штата Джорджия и представители семи компаний:

Aurora Flight Sciences

EpiSCI

Heron Systems

Lockheed Martin

Perspecta Labs

physicsAI

SoarTech

Исследования идут полным ходом…

В России, впрочем, тема разработок получает все новые воплощения. Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, к примеру, что созданный в РФ истребитель пятого поколения Су-57 можно отнести к ИИ, так как он решает в автоматическом режиме множество задач без помощи человека. При этом в настоящее время разрабатывается система распознавания целей на основе ИИ — то есть ИИ найдет применение в системах разведки, управления и высокоточном оружии.

Американцы же бросают немыслимые силы на то, чтобы быть первыми в этой сфере, так как считают, что "страна, которая первой пожнет плоды ИИ, получит решающее преимущество на поле боя на многие годы вперед". Как пояснил директор Объединенного центра искусственного интеллекта Минобороны США Джон Шанахан, Вашингтону необходимо беспокоиться об этом раньше Москвы и Пекина.