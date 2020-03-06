Мушкетеры и рейтары: из вольницы в регулярную армию?

С древних времен правители не гнушались использовать наемные войска. Чаще всего это были небольшие отряды, которые выполняли либо вспомогательные, либо "резервные" функции - использовались для засад, контрнаступлений.

До XV века наемная пехота — ландскнехты — часто применялась для борьбы с рыцарскими формациями.

Но со временем военное дело развивалось, и примерно с XV века стало понятно: для грамотного использования наемников нужно было не просто заплатить им, но и обучить хотя бы азам дисциплины и строевой подготовки. Именно этот период характеризуется первыми попытками создать отряды и даже армии, состоящие из обученных наемников.

Пример Испании: мушкетеры как революция

Первой известной в Европе армией из обученных профессиональными военными наемников стали испанские мушкетеры.

В XVI веке они дебютировали на поле боя, а с приходом огнестрельного оружия вытеснили и рыцарей: теперь вместо тяжело бронированной конницы на поле боя господствовали рейтары. Так назвали всадников с огнестрельным оружием.

Не случайно именно мушкетеры-наемники "дали старт" обучению и подготовке ранее просто нанимавшихся вояк. Длинные и тяжелые мушкеты эффективно били на расстояние около 100 — 150 метров, при этом перезарядка длилась невероятно долго, а одиночные выстрелы были не особо эффективны. Поэтому мушкетерам нужно было:

стоять в определенной формации, при которой обеспечивается защита;

уметь стрелять залпами точно по команде;

быстро меняться с "коллегами" для перезарядки.

Тактика боя

Выглядела ранняя тактика работы мушкетеров так: отряд строился четырехугольник (каре), в котором было от 20 до 30 шеренг. Шеренга, стоящая первой, давала залп, а затем быстро уходила за спины товарищей и так по кругу. А для защиты использовались либо фланговые отряды конницы или пикинеров, либо тактика "подвижного каре" ("караколе", что можно перевести как "улитка").

При таком подходе мушкетеры были необычайно эффективны и к середине XVI века составляли до 50% регулярных войск практически всех армий Европы.

Рейтары: губители рыцарей

Рейтары, представляющие собой новые формации конницы, также отлично "прижились" на полях сражений XVI века.

Сменив тяжело экипированных рыцарей (для которых, к слову, требовалось невероятное количество трудочасов в плане подготовки оружия и доспехов), они стали активно использовать тактику, сегодня известную как "hit and run", то есть быстрые, "кинжальные" атаки и столь же быстрое отступление.

Одетые в компактные кирасы и вооруженные несколькими пистолетами, рейтары предпочитали не "врубаться" в ряды вражеской армии, а просто расстреливать ее с безопасного расстояния. Пистолеты вместо мушкетов применялись потому, что позволяли быстро,не слезая с коня, перезаряжаться.

Появление рейтаров датируется 1552 годом — именно тогда о них появляются записи в хрониках тех лет (в частности, это письма армейских чинов).

Тактика боя

Манера атаки рейтаров схожа с мушкетерской — все те же залпы шеренгами, однако при работе с лошадьми эта задача в разы усложнялась. Нужно было быстро дать залп, сманеврировать и отойти назад для перезарядки, и если отряд действовал неумело, эффективность атак резко падала. Так что из всех кавалерийских формаций того периода рейтары (в том числе наемные) известны самой строгой дисциплиной.

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