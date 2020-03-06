Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Мушкетеры и рейтары: из вольницы в регулярную армию?

Силовые структуры

С древних времен правители не гнушались использовать наемные войска. Чаще всего это были небольшие отряды, которые выполняли либо вспомогательные, либо "резервные" функции -  использовались для засад, контрнаступлений.

До XV века наемная пехота — ландскнехты — часто применялась для борьбы с рыцарскими формациями.

Но со временем военное дело развивалось, и примерно с XV века стало понятно: для грамотного использования наемников нужно было не просто заплатить им, но и обучить хотя бы азам дисциплины и строевой подготовки. Именно этот период характеризуется первыми попытками создать отряды и даже армии, состоящие из обученных наемников.

Пример Испании: мушкетеры как революция

Первой известной в Европе армией из обученных профессиональными военными наемников стали испанские мушкетеры.

В XVI веке они дебютировали на поле боя, а с приходом огнестрельного оружия вытеснили и рыцарей: теперь вместо тяжело бронированной конницы на поле боя господствовали рейтары. Так назвали всадников с огнестрельным оружием.

Не случайно именно мушкетеры-наемники "дали старт" обучению и подготовке ранее просто нанимавшихся вояк. Длинные и тяжелые мушкеты эффективно били на расстояние около 100 — 150 метров, при этом перезарядка длилась невероятно долго, а одиночные выстрелы были не особо эффективны. Поэтому мушкетерам нужно было:

  • стоять в определенной формации, при которой обеспечивается защита;
  • уметь стрелять залпами точно по команде;
  • быстро меняться с "коллегами" для перезарядки.

Тактика боя

Выглядела ранняя тактика работы мушкетеров так: отряд строился четырехугольник (каре), в котором было от 20 до 30 шеренг. Шеренга, стоящая первой, давала залп, а затем быстро уходила за спины товарищей и так по кругу. А для защиты использовались либо фланговые отряды конницы или пикинеров, либо тактика "подвижного каре" ("караколе", что можно перевести как "улитка").

При таком подходе мушкетеры были необычайно эффективны и к середине XVI века составляли до 50% регулярных войск практически всех армий Европы.

Рейтары: губители рыцарей

Рейтары, представляющие собой новые формации конницы, также отлично "прижились" на полях сражений XVI века.

Сменив тяжело экипированных рыцарей (для которых, к слову, требовалось невероятное количество трудочасов в плане подготовки оружия и доспехов), они стали активно использовать тактику, сегодня известную как "hit and run", то есть быстрые, "кинжальные" атаки и столь же быстрое отступление.

Одетые в компактные кирасы и вооруженные несколькими пистолетами, рейтары предпочитали не "врубаться" в ряды вражеской армии, а просто расстреливать ее с безопасного расстояния. Пистолеты вместо мушкетов применялись потому, что позволяли быстро,не слезая с коня, перезаряжаться.

Появление рейтаров датируется 1552 годом — именно тогда о них появляются записи в хрониках тех лет (в частности, это письма армейских чинов).

Тактика боя

Манера атаки рейтаров схожа с мушкетерской — все те же залпы шеренгами, однако при работе с лошадьми эта задача в разы усложнялась. Нужно было быстро дать залп, сманеврировать и отойти назад для перезарядки, и если отряд действовал неумело, эффективность атак резко падала. Так что из всех кавалерийских формаций того периода рейтары (в том числе наемные) известны самой строгой дисциплиной.

 

 

 

 

 

Фото:web.archive.org

 

Новости Все >
В 25 регионах России выросли цены на бензин
Определено место первого выездного матча сборной России в Лиге наций
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы инъекций
Китай отстранился от переговоров по вооружению
Дети пособников террористов депортированы из Ирака
Всемирный банк поможет Грузии побороть коронавирус
Касперович во время ЧМ использовал аккредитацию депутата Верховной Рады
В Ярославле обсудили развитие городского туризма
МИД Греции: "К нашим границам идут организованные мигранты из Турции"
Древние животные общались между собой с помощью "социальной сети"
Последние материалы
Всемирный банк поможет Грузии побороть коронавирус
Касперович во время ЧМ использовал аккредитацию депутата Верховной Рады
В Ярославле обсудили развитие городского туризма
МИД Греции: "К нашим границам идут организованные мигранты из Турции"
Древние животные общались между собой с помощью "социальной сети"
Захарова: "Задержание Красиловой – пример охоты на россиян"
Мушкетеры и рейтары: из вольницы в регулярную армию?
118 стран запретили въезд на свою территорию гражданам Кореи
В 2021 году в Москве появится "Парк будущего"
Захарова рассказала о ходе расследования дела Логинова в Италии
Популярное
Военные новости
Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией

ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией
В Госдуме рассказали, когда Россию накроет эпидемия коронавируса
Общество
В Госдуме рассказали, когда Россию накроет эпидемия коронавируса
Ближний Восток
Эксперт рассказал о позиции Путина на переговорах с Эрдоганом
Новости спорта
Эксперт Group-IB объяснил, как были подделаны подписи Родченкова
Соломон Соловьев Самые обаятельные и привлекательные - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Конституционный хайп: формулировки с поправками на ветер Василий Амирджанов Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова
Комментарии
Очереди в российских поликлиниках могут пополниться иностранцами
Логинов не хочет ехать на этап КМ в Осло из-за норвежских болельщиков
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Борис Моисеев рассказал о своей жизни пенсионера
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
На депутата Верховной Рады Бужанского напали после телеэфира
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Американская база в Польше под угрозой: в лесу вокруг много зверей
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Азербайджан начал поставки нефти в Белоруссию
Четыре пункта речи Путина: почему изменения сейчас
Опять покрышки на Майдане: это ультиматум Зеленскому
Путин и Эрдоган нашли общий язык в сирийском вопросе
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Премьер Украины Шмыгаль: никакой воды Крыму я не обещал!
Четыре пункта речи Путина: почему изменения сейчас
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ