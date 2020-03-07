Гиперзвуковой "Разрушитель" DARPA - защита нового поколения

Компания "Aerojet Rocketdyne" работает над новой технологией, позволяющей сбивать высокоскоростные и высокоманевренные ракеты и самолеты.
Заказ поступил от Агентства перспективных исследований в области обороны США (DARPA) и обошелся стране, по предварительным данным, в 19,6 млн. долларов. Что за технологию предлагают "Aerojet Rocketdyne" — и как она защитит небо США от ракет и самолетов?
Разработка новинки ведется с 2018 года и пока фигурирует в прессе под названием "Система гиперзвукового перехвата Glide Breaker".
По имеющимся в сети данным, она будет использоваться как "способ перехвата всех объектов, которые движутся с гиперзвуковыми (то есть как минимум 5 раз быстрее звука) скоростями в верхних слоях земной атмосферы".
Конкретно "Aerojet Rocketdyne" доверили некие вспомогательные технологии для "Glide Breaker".
Учитывая, что в первую очередь специалисты этой компании известны как проектировщики и производители ракетных двигателей, а сформирована была еще в послевоенный период из людей, изучающих наследие немцев в области ракетостроения (в частности, установки и прототипы серии "ФАУ"), речь скорее всего идет о данных по компонентам ракет либо способам их "аппаратного" уничтожения.
"Развитие гиперзвуковых технологий является императивом национальной безопасности", — заявила Эйлин Дрейк, генеральный директор и президент "Aerojet Rocketdyne".
Она подчеркнула, что компания очень горда оказанной ей честью и применит все свои наработки в области ракетостроения для "Glide Breaker".
Вы можете удивиться, но при детальном изучении она очень напоминает рейгановские "Звездные войны".
Это комплекс, который будет запускать особые ракеты, способные точно маневрировать в верхних слоях атмосферы и поражать гиперзвуковые цени. В частности, планируется применение газотурбинных двигателей.
Технологии гиперзвуковых двигателей уже используются в США: в мае 2013 года крылатая ракета "WaveRider X-51A" совершила самый длинный гиперзвуковой перелет для своего класса. А мечты о подобном оружии уводят нас во времена "СОИ" (Стратегической Оборонной Инициативы, более известной как "Звездные войны"), то есть в 1983 год.
Насколько успешными будут "Звездные войны" в новом столетии, сказать пока сложно. Однако и специалисты "Aerojet Rocketdyne", и военные Минобороны США отмечают: это не просто исследование или комплекс испытаний.
Задача поставлена так: создать технологию, которую можно будет внедрять в промышленное производство. И если затея увенчается успехом, то уже в 2030 году мы увидим не только ракеты, но и новые виды авиации.
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