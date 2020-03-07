Гиперзвуковой "Разрушитель" DARPA - защита нового поколения

Компания "Aerojet Rocketdyne" работает над новой технологией, позволяющей сбивать высокоскоростные и высокоманевренные ракеты и самолеты.

Заказ поступил от Агентства перспективных исследований в области обороны США (DARPA) и обошелся стране, по предварительным данным, в 19,6 млн. долларов. Что за технологию предлагают "Aerojet Rocketdyne" — и как она защитит небо США от ракет и самолетов?

"Aerojet Rocketdyne": от "ФАУ" до современного ракетостроения

Разработка новинки ведется с 2018 года и пока фигурирует в прессе под названием "Система гиперзвукового перехвата Glide Breaker".

По имеющимся в сети данным, она будет использоваться как "способ перехвата всех объектов, которые движутся с гиперзвуковыми (то есть как минимум 5 раз быстрее звука) скоростями в верхних слоях земной атмосферы".

Конкретно "Aerojet Rocketdyne" доверили некие вспомогательные технологии для "Glide Breaker".

Учитывая, что в первую очередь специалисты этой компании известны как проектировщики и производители ракетных двигателей, а сформирована была еще в послевоенный период из людей, изучающих наследие немцев в области ракетостроения (в частности, установки и прототипы серии "ФАУ"), речь скорее всего идет о данных по компонентам ракет либо способам их "аппаратного" уничтожения.

"Космическое" оружие уже реальность?

"Развитие гиперзвуковых технологий является императивом национальной безопасности", — заявила Эйлин Дрейк, генеральный директор и президент "Aerojet Rocketdyne".

Она подчеркнула, что компания очень горда оказанной ей честью и применит все свои наработки в области ракетостроения для "Glide Breaker".

Что же представляет собой система?

Вы можете удивиться, но при детальном изучении она очень напоминает рейгановские "Звездные войны".

Это комплекс, который будет запускать особые ракеты, способные точно маневрировать в верхних слоях атмосферы и поражать гиперзвуковые цени. В частности, планируется применение газотурбинных двигателей.

Технологии гиперзвуковых двигателей уже используются в США: в мае 2013 года крылатая ракета "WaveRider X-51A" совершила самый длинный гиперзвуковой перелет для своего класса. А мечты о подобном оружии уводят нас во времена "СОИ" (Стратегической Оборонной Инициативы, более известной как "Звездные войны"), то есть в 1983 год.

Насколько успешными будут "Звездные войны" в новом столетии, сказать пока сложно. Однако и специалисты "Aerojet Rocketdyne", и военные Минобороны США отмечают: это не просто исследование или комплекс испытаний.

Задача поставлена так: создать технологию, которую можно будет внедрять в промышленное производство. И если затея увенчается успехом, то уже в 2030 году мы увидим не только ракеты, но и новые виды авиации.