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Автор Евгений Стриж

Очередная гонка вооружений снова рядом?

Силовые структуры

30 сентября 2019 года социальные сети США захлестнуло то, что можно назвать словом "истерика".

Причиной стали сообщения касательно военного парада в Китае, на котором обещали представить новые ядерные ракеты под маркировкой "DF-17". Вроде бы обычное дело для военных парадов — но почему-то именно сообщения о "DF-17" вызвали сначала в соцсетях, а потом и в СМИ США панику.

Разбираемся, кто кому угрожает на этот раз и стоит ли ждать новой гонки вооружений.

Угроза с востока: чем "провинились" новые ракеты

"DF-17" ("Dongfeng-17") — ракеты, предназначенные для работы по баллистической траектории на гиперзвуковой скорости.

То есть новинка приближается к цели на сверхмалой высоте и с огромной скоростью. Еще она способна нести ядерный боеприпас, что позволило американским СМИ окрестить ее "слишком сложной задачей для американских средств ПВО и ПРО".

Журналисты "Ассошиэйтед Пресс" отметили, что

"…новое китайское оружие способно пробить все существующие в США на данный момент системы защиты, причем даже у союзных стран ничего, что остановит "DF-17", нет".

Реакция военных также удивила общественность: по словам главы стратегического командования США генерала ВВС Джона Хайтена, выступавшего в Сенате с докладом 20 марта 2019 года,

"…у нас нет защиты как таковой. Наша политика на данный момент — это политика сдерживания. Мы не можем отрицать факт, что против нас могут применить такое оружие. Но наш ответ будет симметричен".

Стоит начать беспокоиться

Даже если принять во внимание неэффективность текущих систем обороны США (например, используемая на данный момент система "GMD" при идеальных погодных условиях сбивает 4 тестовые ракеты из 10), беспокоиться стоит не только этой стране.

Современные системы защиты от ракетных вооружений по большей части предполагают поражение одной вражеской ракеты несколькими ракетами-перехватчиками. Это делается как для страховки, так и для повышения надежности, но требует повышенного расхода ракет. А Китай, по данным "South China Morning Post" только в 2019 году собрал около 280 новых ракет. Это меньше, чем у России или США, но вполне достаточно, чтобы поразить крупные города — если выбирать много целей, у защищающейся стороны просто не хватит перехватчиков.

Таким образом, подытоживает издание "livescience.com", новые технологии Китая подталкивают мир к очередному витку "Гонки вооружений".

"Мы уходим от эпохи, когда всего у нескольких стран было оружие, которое является общемировой угрозой. Удешевление и упрощение производства, технологии "обмана" оборонительных систем — все это представляет опасность для любой страны мира. И не исключено, что страны-конкуренты Китая предпочтут не создание "оборонительных поясов", а увеличение собственных атакующих средств", — пишут специалисты.

 

 

Фото:amp.ibtimes.co.uk

 

Темы ракеты гонка вооружений новые ядерные ракеты
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