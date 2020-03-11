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Автор Евгений Стриж

Немецкие "летающие бомбы"

Силовые структуры

В период Второй мировой войны командование Германии было весьма заинтересовано в различного рода ракетах. Они нужны были не только для поражения вражеских сил, но и в качестве устрашения.

Давайте пройдемся по страницам истории и вспомним самые интересные факты о ракетном вооружении немцев.

V1: "бомба с крыльями"

V1 — "родоначальница" революции в ракетном вооружении. Эта крылатая (в самом прямом смысле) ракета, известная у нас как "ФАУ-1", представляла собой беспилотный самолет-снаряд (причем была и пилотируемая версия, "ФАУ-4") и несла боеголовку до 850 кг весом. Инновационный по тем временам пульсирующий двигатель разгонял ракету до 640 км/ч, а благодаря системе наведения на сжатом воздухе порой неприятно удивлял союзников точностью.

Именно ракетами V1 был атакован Лондон — более 10 000 экземпляров были выпущены по британской столице. Жертвами стали около 6 000 человек. Однако пилоты и специалисты воздушной обороны быстро научились сбивать V1, а некоторые летчики просто пролетали рядом с ракетами и сбивали их с курса турбулентностью крыльев.

V2: "оружие возмездия"

В 1944 году Лондону снова выпала "честь" опробовать новые немецкие ракеты. V2 ("ФАУ-2") представляли собой баллистические ракеты дальностью до 320 км. Разгонялись они новейшим жидкостным двигателем и летели в 3 раза быстрее звука (5 940 км/ч). Их было практически невозможно сбить ни самолетами, ни ПВО или ПРО того времени.

Ракете V2 принадлежит уникальное достижение: первый в мире суборбитальный космический полет, ставший возможным благодаря вертикальному запуску на 188 км. Случилось это в том же 1944 году.

На базе ракеты V2 планировались самые экзотические варианты: например, в 1943 году было предложение создать модификацию для запуска с подводных лодок. И были даже собраны несколько тестовых вариантов под индексом A4, но успели они к самому концу войны (середина-конец 1944 года), так что испытания система пройти не успела.

Послевоенные годы: технологии становятся "мирными"?

В послевоенные годы ракеты и часть специалистов, создававших их, оказались в США, и американское правительство не упустило свой шанс: уже в 1950 году начались запуски первых прототипов обновленных ракет на легендарном мысе Канаверал.

Именно двигатели V2, улучшенные и увеличенные, стали основой американских космических программ, в том числе и будущей "Лунной". На представленном ниже снимке вы видите одно из первых фото нашей планеты из космоса: и сделан снимок именно с борта модифицированной V2, причем в далеком 1946 году.

 

 

Фото:likekottumama.com

 

Темы бомба германия немецкие ракеты вторая мировая война
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