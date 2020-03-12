Военные игры: контроллеры "Xbox 360" будут управлять перископами подводных лодок

Компания "Microsoft" выпускает приставки серии "Xbox".Хотя они игровые, но применяемые в них технологии интересны и военным. Так, контроллеры (джойстики) для приставки "Xbox 360" скоро станут закупаться для ВМС США.

Они будут установлены на подводные лодки, в том числе — несущие ядерные боеголовки. Как военные до этого додумались?

"Управление может быть проще"

Специалисты Военно-морского флота страны планируют применять джойстики для обучения работы с перископами на подводных лодках класса "Вирджиния" (оснащенных ядерными реакторами и ракетами "Томагавк"),

- передает издание "Military.com".

Дело в том, что подводные лодки старого образца имеют "классическую" перископную систему, с которой может работать лишь один человек, а новые оснащены камерами высокого разрешения, выводящими картинку сразу на несколько мониторов.

Так использовать данные с перископа может целая команда специалистов. И ранее для работы с новинками в ВМФ применяли джойстик, похожий на вертолетный, что было достаточно сложно для служащих. Теперь же контроллер от "Xbox", который как проще, так и привычнее большинству людей, станет его заменой.

"Просто и доступно": мнение прессы

По данным "Associated Press", контроллеры от игровой приставки не только удобнее, но и значительно дешевле: если классические системы стоят около 38 000 долларов, то джойстик от приставки — всего 30 — 40. Такое решение стало возможным благодаря работе ВМФ вместе с компанией "Lockheed Martin", специалисты которой занимались поиском коммерческих продуктов, подходящих для военных нужд.

По сообщению "The Virginian-Pilot", первой подводной лодкой, штатно оснащенной новыми системами под джойстики "Xbox 360", станет "USS Colorado" (класс "Вирджиния").

"Другие субмарины, которые входят в состав флота, получат обновления чуть позже — в ходе штатной модернизации", - пишут репортеры "Associated Press".

Также в прессе отмечают, что решение о контроллерах — часть программы максимальной адаптации людей, желающих служить, к новинкам военной техники.

"У нас есть целое поколение людей, которое с детства умеет обращаться с контроллерами. Зачем придумывать новые системы, когда можно интегрировать существующие? При этом если вдруг произойдет поломка, можно просто пойти в магазин в любой точке мира и купить новый джойстик. А время обучения, согласно первичным данным военных, сократилось с часа на старом оборудовании до буквально 10 минут на джойстике", — пишет портал "theverge.com".

Фото: twitter.com