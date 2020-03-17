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Автор Евгений Стриж

СВД - оружие снайперов

Силовые структуры

Снайперская винтовка Драгунова — классика оружейного мира, и, несмотря на более чем солидный возраст (старт работ над оружием согласно документам — 1958 год), она все еще состоит на вооружении по всему миру. Почему же откровенно устаревшая по меркам современных винтовок СВД до сих пор "дает прикурить" конкурентам?

Простота — залог успеха

Более 30 стран мира, в том числе "горячие точки", множество модификаций, на вооружении с 1963 года — чем же СВД так привлекает военных?

Один из ключевых факторов успеха винтовки — дешевизна и простота ее производства. Дело в том, что в момент ее появления Драгунов соревновался с Симоновым и Константиновым — винтовка победителя пошла бы в серийное производство как первая специализированная винтовка армии СССР.

В ходе модификаций винтовка оказалась также на хорошем счету: ее было легко приспособить под самые разные задачи. Так появились

  • СВДС - вариант для десанта со складной системой приклада,
  • СВДК - вариант под более крупный патрон 9,3 на 64 мм
  • и многие другие.

При этом доработки все еще ведутся: в 2016 году СВД оснастили новыми планками Пикатинни и стали выпускать под индексом СВДМ.

Секрет эффективности: точность и кучность

Изначально винтовка разрабатывалась под ведение огня на дистанции около 500 метров — это был основной диапазон работы тогдашних снайперов. Но у винтовки был приличный запах по дальности: патроны 7,62 на 54 позволили без проблем простреливать километр, при этом сохраняя кучность и стабильность огня.

Также винтовка долгое время была одной из немногих самозарядных снайперских винтовок, которые применялись в армии — примерно до 1980-х годов иностранные снайперы работали по схеме "выстрел — перезарядка вручную — выстрел".

Стрелок же с СВД мог сделать от 3 до 6 выстрелов подряд и только потом менять позицию.

Ключевой проблемой СВД долгое время было отсутствие глушителя. Проблема заключалась даже не в "засвете" позиции стрелка, а в том, что в ночное время стрельба по 3-6 патронов была проблематичной из-за слишком ярких вспышек. Поэтому в серию поступили глушители-пламегасители, известные специалистам как "ТГП-В" — и стоит отметить, что даже они не до конца решали проблему.

Однако в целом винтовка не зря заслужила прозвище "Калашников мира снайперских винтовок".

  • Это неприхотливое и простое в работе оружие, которое сложно сломать — а самозарядная система и дешевизна делают его массовым и потому до сих пор популярным.

Интересна также и география распространения винтовки: если в странах бывшего СНГ, а также Индии, Китае и их "соседях" СВД весьма популярна, то на американских континентах СВД пригодилась и понравилась лишь военным Венесуэлы, Вьетнама и Кубы (нетрудно понять, почему).

 

 

Фото:tacticalparts.com

 

 

Темы свд снайперская винтовка
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