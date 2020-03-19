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Автор Евгений Стриж

Экзоскелет - помощник солдата

Силовые структуры

Воевать в громоздкой робо-броне, которую носил Том Круз в фильме "Грани будущего", в скором времени не выйдет — разработки экзоскелетов ведутся полным ходом. Современные инженеры воспринимают экзоскелеты не как "полный доспех", а как вспомогательные системы, которые помогают солдату выполнить боевые задачи.

Что нового предлагают последние военные разработки в этой области?

"Третья рука": стабилизация огня

Среди наиболее перспективных и странных на вид "доспехов"— "третья рука", которую разработала Исследовательская лаборатория армии США, чтобы помочь солдатам носить и поддерживать оружие на поле боя. Легкое устройство, которое весит менее 2 кг, стабилизирует винтовки и пулеметы, что повышает точность стрельбы, а также сводит к минимуму усталость.

  • Благодаря "третьей руке" значительно снижаются энергозатраты солдат на переноску оружия, а также увеличивается количество носимых припасов.

"Экзо-штаны": бег станет проще

Команда "Lockheed Martin" представила свой самый легкий силовой экзо-комплект для поддержки нижней части тела. Обозначенный как "ONYX", он представляет собой костюм со встроенными силовыми элементами, которые ненавязчиво помогают при беге и ходьбе, разгружая мышцы.

Костюм использует датчики слежения и механические приводы и построен на базе искусственного интеллекта, который предсказывает движения и стремится уменьшить нагрузки в нужных точках.

"Встроенный микрокомпьютер системы использует алгоритм искусственного интеллекта для считывания и интерпретации датчиков движения, размещенных в ключевых местах через экзоскелет", — объясняет Кит Максвелл, старший менеджер "Lockheed".

По его словам, компьютер не просто отслеживает движение ног, но и понимает, когда именно подать усилие на приводы и помочь мышцам, что в конечном итоге делает солдат способными дольше идти или бежать.

"Человеческому телу требуется 75 миллисекунд, чтобы перейти от мысли к действию. Мы в этот интервал укладываем реакцию ИИ — и вполне успешно. Автономность также на высоте: 8 часов на одной батарее. Простой пример эффективности нашего решения: если без "ONYX" солдат под нагрузкой в 83 килограмма может присесть 26 раз, то с "ONYX" — 72", — сообщают разработчики.

Ключевые проблемы: вес и акустика

Наиболее сложными моментами проектировки (не дающими в том числе собрать полноценный экзоскелет) являются итоговый уровень шума и вес.

"Понятно, что для гражданских это не критично. Например, экзоскелет для погрузки на складе вполне можно сделать массивным или шумным. Но в ходе армейских операций это будет только демаскировать владельцев костюмов.

Фактически, дальнейшая разработка будет зависеть от того, станет ли использование экзоскелетов непременным атрибутом современных армий. А это зависит от роли в операциях пехоты", — отмечают эксперты.

Фото:nypost.com

 

Темы экзо-штаны снаряжение экзоскелет третья рука
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