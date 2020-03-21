Китай использует лазерное оружие?

В связи с эскалацией напряженности между Китаем и США эксперты и журналисты стали присматриваться к вооружению "условных противников".

И многих удивил факт использования Китаем лазерного оружия. Конечно, это не те бластеры, которые мы видели в "Звездных войнах" — однако лазерное оружие есть и оно уже поступает в китайские войска, причем сообщали об этом еще в 2015 году и ранее.

Что же придумали китайские техники?

"Установки для полиции": как обойти конвенции и законы

Официальное издание "PLA Daily" еще 9 декабря 2015 года широко освещало тему поступления в войска Китая лазерного оружия. В основном это различные системы против беспилотников и иной техники — например, можно "ослепить" визоры вражеских танков.

Международные конвенции, такие как "Протокол о лазерном оружии" (к слову, 1998 года "издания"), запрещают использование лазеров и ослепляющего оружия, применяемого против людей, однако оптические и тепловые датчики на транспортных средствах, самолетах и ​​роботах все еще остаются в рамка правил.

Этой лазейкой пользуются китайские инженеры: например, лазер "PY132A" представляется всем интересующимся как "средство против дронов и БПЛА, в основном созданное для нужд полиции".

При этом даже мощные установки типа лазерной турели "Low Altitude Guard" (для сбивания БПЛА на расстоянии до 2 км) тоже часто описывают как "средство для работы полиции". Что полиция собирается сбивать на таких высотах — вопрос открытый.

На фото — винтовка "BBQ-905", представленная как "экспортный вариант для полиции разных стран". В чувстве юмора китайцам не откажешь — если переводить дословно, то "BBQ" можно расшифровать как "Barbeque", то есть "готовка на жАре от чего-либо".

"Лазерные войска": новое оружие — новые тактики?

Не забыли и о строго "армейских" образцах: по данным прессы, китайский спецназ будет укомплектован лазерами "WJG-2002".

Издание "China Daily" передает, что в бою эти лазерные винтовки были бы полезны для самых разных ситуаций. Например, в городских боях ими можно быстро вывести из строя технику, уничтожить камеры слежения и сделать много других полезных дел.

Такое использование также соответствует международным протоколам, но все еще существуют проблемы. При использовании против датчиков пилотируемых самолетов и вертолетов, эффект рассеяния луча всех лазеров, включая ослепляющие, означает, что глаза пилотов могут попасть в радиус поражения. Как на это отреагируют международные организации — вопрос также открытый.

"China Daily" пишет:

"…вероятно, мы не увидим полностью "лазерные" войска, но в ближайшем будущем китайские солдаты смогут существенно расширить круг выполняемых тактических задач. Научная фантастика становится реальности на полях сражений XXI века".

А вот с кем собирается сталкиваться китайская армия и где конкретно раскинутся "поля сражений XXI века", издание деликатно умалчивает.

Фото:tekniikanmaailma.fi