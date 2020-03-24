Перевооружение: как США используют старое оружие

Постоянное развитие оружия и техники часто делает некоторые образцы неэффективными слишком быстро.

Вспомните, как компактные mp-3-плееры для дисков вытеснили кассетные, а затем и сами "сдались" под напором мобильных устройств нового поколения. Так и с оружием: создали, произвели достаточно, а оно уже неэффективно.

Какое решение предложили "Boeing" и "Saab"?

Хитрость и логика американских инженеров

Технология весьма простая и называется "GLSDB", что расшифровывается как "Бомба малого диаметра". В основе — "скрещивание" двух видов оружия: ракет и бомб.

Ситуация на момент прихода в проект "Boeing" и "Saab" выглядела так:

у армии США было огромное количество авиабомб малой мощности. Это примерно 129-килограммовый заряд, предназначенный для бомбардировщиков, причем около 72% веса приходится на боеголовку. У него есть датчики прицеливания, но сам по себе он не обладает дальностью, характерной для ракет.

Инженеры "Boeing" и "Saab" предложили просто встроить такие бомбы в имеющиеся ракеты "М-26", изначально являющиеся артиллерийскими. То есть из оружия авиации создать оружие пехоты.

Для справки: Ракеты "М-26" широкой общественности известны по конфликтам в Персидском заливе, но изначально делались под кассетные боеголовки, которые запрещены "Конвенцией о кассетных боеприпасах" (подписанной 89 странами, но не США).

Что умеет "новая старая" разработка

Логично, что имея ракеты с "запрещенной" кассетной боеголовкой и бомбы, уже не применяющиеся в авиации, специалисты "Boeing" и "Saab", словно в конструкторе "Lego", сложили их вместе и получили проект "GLSDB".

Возможности новинки (представленные вполне официально на сайте saab. com) впечатляют:

Увеличенный диапазон атаки

Запуск и поражение с точностью до одного метра

Возможность атаки целей вне видимости, стрельбы навесом

Одновременная атака несколькими ракетами

Всепогодная и круглосуточная готовность установок к залпу

"Обход" рельефа — например, программируемый облет горных массивов

Опция "поражение закрытых целей": например, пещер

Программируемый взрыватель для ударного и замедленного взрывания

Вариант с лазерным наведением, учитывающим перемещение цели

Таким образом, компании смогли не просто спасти от утилизации или уничтожения на полигонах множество боеприпасов, но и создали потенциально выгодную для продажи на экспорт систему вооружений.

Оба коллектива отчитались об успешном завершении тестовых пусков, так что мы вполне можем вскоре увидеть "GLSDB" в новостных сводках.

"Это гибкое в применении, точное и надежное оружие", — подводят итог инженеры "Saab".

Фото:windowssearch-exp.com