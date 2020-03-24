Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Перевооружение: как США используют старое оружие

Силовые структуры

Постоянное развитие оружия и техники часто делает некоторые образцы неэффективными слишком быстро.

Вспомните, как компактные mp-3-плееры для дисков вытеснили кассетные, а затем и сами "сдались" под напором мобильных устройств нового поколения. Так и с оружием: создали, произвели достаточно, а оно уже неэффективно.

Какое решение предложили "Boeing" и "Saab"?

Хитрость и логика американских инженеров

Технология весьма простая и называется "GLSDB", что расшифровывается как "Бомба малого диаметра". В основе — "скрещивание" двух видов оружия: ракет и бомб.

Ситуация на момент прихода в проект "Boeing" и "Saab" выглядела так:

у армии США было огромное количество авиабомб малой мощности. Это примерно 129-килограммовый заряд, предназначенный для бомбардировщиков, причем около 72% веса приходится на боеголовку. У него есть датчики прицеливания, но сам по себе он не обладает дальностью, характерной для ракет.

Инженеры "Boeing" и "Saab" предложили просто встроить такие бомбы в имеющиеся ракеты "М-26", изначально являющиеся артиллерийскими. То есть из оружия авиации создать оружие пехоты.

  • Для справки: Ракеты "М-26" широкой общественности известны по конфликтам в Персидском заливе, но изначально делались под кассетные боеголовки, которые запрещены "Конвенцией о кассетных боеприпасах" (подписанной 89 странами, но не США).

Что умеет "новая старая" разработка

Логично, что имея ракеты с "запрещенной" кассетной боеголовкой и бомбы, уже не применяющиеся в авиации, специалисты "Boeing" и "Saab", словно в конструкторе "Lego", сложили их вместе и получили проект "GLSDB".

Возможности новинки (представленные вполне официально на сайте saab. com) впечатляют:

  • Увеличенный диапазон атаки
  • Запуск и поражение с точностью до одного метра
  • Возможность атаки целей вне видимости, стрельбы навесом
  • Одновременная атака несколькими ракетами
  • Всепогодная и круглосуточная готовность установок к залпу
  • "Обход" рельефа — например, программируемый облет горных массивов
  • Опция "поражение закрытых целей": например, пещер
  • Программируемый взрыватель для ударного и замедленного взрывания
  • Вариант с лазерным наведением, учитывающим перемещение цели

Таким образом, компании смогли не просто спасти от утилизации или уничтожения на полигонах множество боеприпасов, но и создали потенциально выгодную для продажи на экспорт систему вооружений.

Оба коллектива отчитались об успешном завершении тестовых пусков, так что мы вполне можем вскоре увидеть "GLSDB" в новостных сводках.

"Это гибкое в применении, точное и надежное оружие", — подводят итог инженеры "Saab".

Фото:windowssearch-exp.com

 

Новости Все >
Из-за истерики в соцсетях в Киеве оцепили поезд из Риги
СМИ: дома у епископа Череповецкого нашли нарколабораторию
Опубликован бюллетень голосования за поправки в Конституцию России
Выросшую в разы выручку подсчитывают производители презервативов
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
727 га леса горят в двух Дальневосточных регионах
Российские ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор
Расисты в США хотят сделать коронавирус биологическим оружием
В ряде банков России повышаются ставки по ипотеке и вкладам
Инфекционист, больная коронавирусом, стала фигурантом уголовных дел
Последние материалы
Опубликован бюллетень голосования за поправки в Конституцию России
Выросшую в разы выручку подсчитывают производители презервативов
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
727 га леса горят в двух Дальневосточных регионах
Российские ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор
Расисты в США хотят сделать коронавирус биологическим оружием
В ряде банков России повышаются ставки по ипотеке и вкладам
Инфекционист, больная коронавирусом, стала фигурантом уголовных дел
Глава ВОЗ: темпы распространения пандемии растут
Петросян и Брухунова ответили на сообщения о рождении ребенка
Популярное
Новости Украины
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?

На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.

Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Новости Украины
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Власть
Главные СМИ России - против президента?
Экономика и бизнес
Российские ритейлеры уличили Лукашенко во лжи
Юрий Носовский Растущая опасность гепатитов: реальная угроза или рекламный ход? Юрий Носовский Любовь Степушова Кернес проверяет Зеленского на дееспособность Любовь Степушова Петр Дерябин Как победить алкоголизм: откровения бывших алкоголиков Петр Дерябин
Комментарии
Главные СМИ России - против президента?
Почему сложно предсказать последствия нынешнего кризиса
"Я в ярости": Гарри Каспаров нашел на CNN "путинскую пропаганду"
Наркологи рассказали о действии алкоголя на коронавирус
Референдум? Как бы Польша не присоединилась к Калининградской области
Главные СМИ России - против президента?
Билл Гейтс предупреждал о пандемии коронавируса пять лет назад
Как победить алкоголизм: откровения бывших алкоголиков
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
Расисты в США хотят сделать коронавирус биологическим оружием
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
Украинец Стаховский рассказал о конфликте с женой из-за России
Ольга Бузова сдала анализы на онкомаркеры
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Украинец Стаховский рассказал о конфликте с женой из-за России
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ