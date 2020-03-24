Перевооружение: как США используют старое оружие

Постоянное развитие оружия и техники часто делает некоторые образцы неэффективными слишком быстро.
Вспомните, как компактные mp-3-плееры для дисков вытеснили кассетные, а затем и сами "сдались" под напором мобильных устройств нового поколения. Так и с оружием: создали, произвели достаточно, а оно уже неэффективно.
Какое решение предложили "Boeing" и "Saab"?
Технология весьма простая и называется "GLSDB", что расшифровывается как "Бомба малого диаметра". В основе — "скрещивание" двух видов оружия: ракет и бомб.
Ситуация на момент прихода в проект "Boeing" и "Saab" выглядела так:
у армии США было огромное количество авиабомб малой мощности. Это примерно 129-килограммовый заряд, предназначенный для бомбардировщиков, причем около 72% веса приходится на боеголовку. У него есть датчики прицеливания, но сам по себе он не обладает дальностью, характерной для ракет.
Инженеры "Boeing" и "Saab" предложили просто встроить такие бомбы в имеющиеся ракеты "М-26", изначально являющиеся артиллерийскими. То есть из оружия авиации создать оружие пехоты.
Логично, что имея ракеты с "запрещенной" кассетной боеголовкой и бомбы, уже не применяющиеся в авиации, специалисты "Boeing" и "Saab", словно в конструкторе "Lego", сложили их вместе и получили проект "GLSDB".
Возможности новинки (представленные вполне официально на сайте saab. com) впечатляют:
Таким образом, компании смогли не просто спасти от утилизации или уничтожения на полигонах множество боеприпасов, но и создали потенциально выгодную для продажи на экспорт систему вооружений.
Оба коллектива отчитались об успешном завершении тестовых пусков, так что мы вполне можем вскоре увидеть "GLSDB" в новостных сводках.
"Это гибкое в применении, точное и надежное оружие", — подводят итог инженеры "Saab".
Фото:windowssearch-exp.com
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