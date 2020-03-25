Шуваловский "Единорог" - чудо оружейной мысли

Артиллерии в русской армии всегда отводилось особое место. Датой появления ее в войсках чаще всего называют 1389 год — и с тех пор она прошла невероятный путь.

К сожалению, то, что выходило "из-под пера" русских оружейников до XV века, нельзя было назвать чем-то особенным. Чаще всего это были кустарно созданные изделия из плохого материала на неудачных деревянных станках.

Лишь в конце XV века наметился прогресс: качество, благодаря отливке из меди и бронзы, выросло, что оценили в войсках.

Так, при Иване Грозном артиллерия стала отдельным родом войск, а затем было внедрено то, что сегодня известно как "полковая артиллерия".

Этот "импульс" развития был успешно сохранен — и в 1757 году случилась, без преувеличения, революция.

"Промежуточная" артиллерия: удачная находка

В 1757 году известный артиллерист того периода Михаил Данилов задумал создание нового оружия, которое сочетало бы возможности пушек и гаубиц. Нужна была универсальная конструкция, возможность стрелять навесом, бомбами и достаточно при этом точно.

В Европе на тот момент четко делили артиллерию, как минимум, на пушки и гаубицы. Новые русские пушки смогли занять промежуточную нишу, хотя технически считались гаубицами.

Прежде всего "Единороги" (так их называли) выделялись конической зарядной камерой. Это упростило зарядку, сократило вес орудия (примерно 88 кг на опытном экземпляре) и увеличило скорострельность. Также благодаря этому увеличили длину ствола, доведя преимущество перед гаубицами старого образца по дистанции до двухкратного.

Казус с названием: Данилова "забыли"?

Изобрел орудие сам Данилов при поддержке Мартынова — так почему же во всех статьях пушку называют "Шуваловский Единорог"?

Иначе как везением эту ситуацию не назовешь:

изобретение заметил граф Петр Шувалов, который был приближенным Елизаветы Петровны. Пушка так понравилась фавориту императрицы, что он оказал проекту всестороннюю поддержку: без всяких проволочек новинка оказалась в действующей армии, показав свою эффективность уже в войне против Пруссии.

Приставка "Единорог" также появилась из-за Шувалова:

на его гербе было изображено это животное, и заводы стали ставить клеймо единорога на выпускаемые пушки. А позднее на казенной части и вовсе поменяли знаменитую круглую "шишку" на голову этого мифического животного.

Применялись "Единороги" более 100 лет, прославив и оружейников, и Шувалова в веках. Неоднократно происходила модификация: в соответствии с задачами армии менялись калибры.

Отдельные экземпляры стояли на вооружении до 1906 года, то есть перед самой Первой мировой. И это — отличный показатель того, насколько хорошей вышла пушка.

Фото:amazonia-tour.ru