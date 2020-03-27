Самолет "Судного" дня был разработан, чтобы выдержать даже ЭМИ-атаку. Но его повредила птица.

Мы привыкли читать сводки о том, что в двигатель гражданского самолета попала птица.

Однако в случае с "E-6B Mercury", который является мало того, что военным самолетом, так еще и представителем авиации "Судного дня", это звучит особенно пугающе.

Разбираемся, как самолет, который по проекту должен выдержать участие в военных действиях, пострадал от птицы.

Почему военный самолет оказался беззащитен

Начнем со спецификации самолета.

Несмотря на то, что технически "E-6B Mercury" — это "Boeing 707-320", он был серьезно модернизирован и использовался как самолет поддержки связи с подводными лодками, оснащенными ядерным оружием, отмечается в сообщении Центра национальных интересов и государственной политики, базирующегося в Вашингтоне, округ Колумбия.

Однако даже модернизация оказалась бессильна против природы.

"В результате столкновения с птицей был уничтожен один из четырех двигателей самолета. Убытки составили более 2 млн. долларов, а репутационные потери — еще больше. Авария случилась во время так называемого "маневра касания": в ходе него самолет касается шасси взлетно-посадочной полосы, выполняет программу приземления, но скорость не сбавляет — и снова взлетает", — отметили в издании "Navy Times".

В отделе по работе с прессой военно-морского авиационного центра ВВС сообщили, что сообщений о пострадавших нет, а сам самолет спокойно приземлился примерно в 15:12 по местному времени. Он уже прошел необходимые процедуры по замене двигателя и вернулся в строй.

Как будут решать проблему

"Птичий удар" — уже вторая проблема, с которой столкнулись "обновленные" самолеты. В феврале один из таких самолетов зацепил крылом ангар в ходе транспортировки.

Хотя все системы самолетов серии "E-6B" проектировались в том числе с защитой от электромагнитного и иного оружия, защиты от птиц, видимо, предусмотрено не было.

Стоит отметить, что такие случаи не редность:

Министерство обороны сообщает, что в год наблюдается примерно 3 000 схожих случаев только для военных самолетов и 2 300 — для гражданских. Эти цифры побудили специалистов создать программу "Ударная опасность для птиц / животных".

"Модификация и обновление аэропортных комплексов, самих самолетов (в том числе с помощью отпугивающих птиц датчиков) — это неотъемлемая часть работы по подготовке боевой и гражданской авиации. Столкновения с птицами очень критичны для самолетов — мы стараемся сделать все, чтобы снизить их число", — отметили в одном из интервью военные.

Фото:news2.ru