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Автор Евгений Стриж

Лучшие гены: как армия США планирует "модифицировать" своих солдат

Силовые структуры

Подготовке солдат сегодня уделяется огромное внимание. И задача военных — не просто качественно и быстро обучить новобранцев, но и как-то их "модернизировать": чтобы не болели, имели отличную реакцию и дольше сохраняли выносливость.

Однако различные физические тренировки и диеты в этом плане уже близки к своему "потолку": невозможно придумать что-то, что кардинально повысило бы уровень подготовки солдат.

Так что фокус постепенно смещается на "апгрейд" генотипа — то есть регулирование генов будущих "суперсолдат".

Фантастика стала реальностью?

Военные специалисты отмечают:

если стимуляторы, диеты и программы тренировок не дают эффект, проще "зайти с другого конца" и просто отредактировать гены человека.

Так, в США в 2019 году в рамках проекта "Measuring Biological Aptitude" компания "General Electric Research" представила программу "Measuring Biological Aptitude", что дословно можно перевести как "Изменение биологических способностей". В рамках проекта за 4 года планируется найти подход к регулировке генов солдат новых поколений.

Технология построена на решении фундаментальной проблемы: как именно гены передают информацию к внешним фенотипическим признакам.

  • Если эту задачу смогут решить, то получится не просто редактировать "случайные" гены, а проводить модификацию их под конкретные подразделения.

Что в итоге сделают с солдатами

Первый этап работы, по словам ученых, заключается в поиске генов "идеального солдата". Для этого самых успешных бойцов армии США всесторонне обследуют и попробуют найти генетические предпосылки, которые помогли им в карьере.

На этом этапе планируется создание "наборов генотипа", по которым военные смогут более точно направлять людей, желающих пройти службу, в подразделения. К примеру, у желающего пойти на флот новобранца вполне могут быть гены, более подходящие для работы сапером.

Пока учены сообщают, что скорее всего на первых порах результатом работ станут некие препараты, временно усиливающие работу групп генов. Тут ученым помогут достижения спортивной медицины — там "генетический допинг" явление уже не новое.

Далее новые технологии помогут в снижении стоимости генетического скрининга, то есть проверки каждого солдата на наборы нужных военным генов. На текущий момент известно около 200 так или иначе связанных с нашими физическими особенностями генов, и разогнать их все — слишком дорого. Ключевыми для поиска и "апгрейда", скорее всего, станут:

  • ACE. Известен как "спортивный ген", отвечает за выносливость умение быстро бегать и выдерживать силовые нагрузки.
  • ACTN3. Отвечает за структуру волокон в мышцах, от которой зависит скорость физподготовки.
  • UCP2. Помогает в регуляции обмена энергией, что позволяет организму более практично использовать имеющиеся ресурсы.
  • 5HTT и HTR2A. "Гены счастья", отвечают за серотонин.

Конечно, в скором будущем полностью "переписанные" генетически солдаты не появятся. Но скорость, с которой ведутся разработки, вполне может как повысить выживаемость, так и улучшить боевую эффективность современных бойцов, а значит, будет активно исследоваться и применяться не только в США.

Фото:uk.makemefeed.com

 

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