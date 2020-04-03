Оружие, управляемое мыслями - изобретут или нет

"DARPA", исследовательский отдел Министерства обороны США, активно финансирует разработки управляемого мыслями оружия. В "DARPA" заявили, что средства получат шесть команд в рамках программы "Nurgery Neururgical Technology (N3)".

Зачем нужны эти технологии — и как они могут изменить конфликты будущего?

Зачем технология военным

"Представьте себе оператора дрона-беспилотника. В конечном итоге между движением джойстика и работой дрона есть задержка. Часто нужно делать нехарактерные для человека движения рукой, чтобы выполнить сложный маневр. Это мешает видеть общую картину. Но если оператор может послать дрону сигнал, просто подумав о нем, это выведет взаимодействие с техникой на новый уровень", — комментирует Джейкоб Робинсон, доцент кафедры биоинженерии в Университете Райса и глава одной из команд разработчиков.

В чем проблема нынешних разработок

Хотя в нашем понимании того, как мозг воспринимает и "записывает" информацию, мы неплохо продвинулись, достижения отрасли скорее применяются в "гражданских" секторах.

Например, встроенные чипы помогают отслеживать показатели пациентов (предотвращая, например, эпилепсию).

Однако для военных проблема в том, что все существующие технологии требуют операционного вмешательства. И если для нескольких десятков пациентов с тем или иным расстройством это не проблема, то для сотен тысяч военных — препятствие. Поэтому команды, выбранные "DARPA", сосредоточены на неинвазивных системах. Грубо говоря — результат должен просто крепиться к голове.

Исследования "DARPA" вполне могут стимулировать прорыв в неинвазивных или минимально инвазивных интерфейсах "мозг-компьютер" (BCI).

Задача поставлена четко: создать системы, которые могут считывать и записывать данные из мозга оператора с задержкой до 50 миллисекунд.

Как будут работать новые технологии

"Когда вы пытаетесь уловить мозговую активность через череп, трудно понять, откуда поступают сигналы, когда и где они генерируются", — сказал Робинсон он в интервью "Live Science".

Для того, чтобы четко выделить зоны мозга, из которых поступят данные, команда Робинсона планирует использовать вирусы, модифицированные для вставки ДНК в конкретные нейроны, которые заставят их продуцировать два вида белков.

Первый тип белка поглощает свет при "включении" нейрона, что позволяет обнаружить нейронную активность. Внешняя гарнитура будет излучать инфракрасный луч, который пройдет в мозг. Детекторы, подключенные к гарнитуре, будут затем измерять сигнал, который "отражается" от мозговой ткани, чтобы создать изображение мозга. Из-за белка целевые области будут казаться темнее, когда нейроны "запустятся", генерируя активность. Второй белок поможет стимулировать нужные зоны мозга.

Встраивать эту систему в привычные операторам технологии будет сложно, признают ученые, но коллективы очень воодушевлены проектом.

"Мозг — последний рубеж в медицинской науке. Мы до сих пор мало что можем сказать о нем со 100% уверенностью, так что область интересна и перспективна", — подводят они итог.

Фото:alev.biz