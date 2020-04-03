Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Евгений Стриж

Оружие, управляемое мыслями - изобретут или нет

Силовые структуры

"DARPA", исследовательский отдел Министерства обороны США, активно финансирует разработки управляемого мыслями оружия. В "DARPA" заявили, что средства получат шесть команд в рамках программы "Nurgery Neururgical Technology (N3)".

Зачем нужны эти технологии — и как они могут изменить конфликты будущего?

Зачем технология военным

"Представьте себе оператора дрона-беспилотника. В конечном итоге между движением джойстика и работой дрона есть задержка. Часто нужно делать нехарактерные для человека движения рукой, чтобы выполнить сложный маневр. Это мешает видеть общую картину.

Но если оператор может послать дрону сигнал, просто подумав о нем, это выведет взаимодействие с техникой на новый уровень", — комментирует Джейкоб Робинсон, доцент кафедры биоинженерии в Университете Райса и глава одной из команд разработчиков.

В чем проблема нынешних разработок

Хотя в нашем понимании того, как мозг воспринимает и "записывает" информацию, мы неплохо продвинулись, достижения отрасли скорее применяются в "гражданских" секторах.

Например, встроенные чипы помогают отслеживать показатели пациентов (предотвращая, например, эпилепсию).

Однако для военных проблема в том, что все существующие технологии требуют операционного вмешательства. И если для нескольких десятков пациентов с тем или иным расстройством это не проблема, то для сотен тысяч военных — препятствие. Поэтому команды, выбранные "DARPA", сосредоточены на неинвазивных системах. Грубо говоря — результат должен просто крепиться к голове.

Исследования "DARPA" вполне могут стимулировать прорыв в неинвазивных или минимально инвазивных интерфейсах "мозг-компьютер" (BCI).

Задача поставлена четко: создать системы, которые могут считывать и записывать данные из мозга оператора с задержкой до 50 миллисекунд.

Как будут работать новые технологии

"Когда вы пытаетесь уловить мозговую активность через череп, трудно понять, откуда поступают сигналы, когда и где они генерируются", — сказал Робинсон он в интервью "Live Science".

Для того, чтобы четко выделить зоны мозга, из которых поступят данные, команда Робинсона планирует использовать вирусы, модифицированные для вставки ДНК в конкретные нейроны, которые заставят их продуцировать два вида белков.

Первый тип белка поглощает свет при "включении" нейрона, что позволяет обнаружить нейронную активность. Внешняя гарнитура будет излучать инфракрасный луч, который пройдет в мозг. Детекторы, подключенные к гарнитуре, будут затем измерять сигнал, который "отражается" от мозговой ткани, чтобы создать изображение мозга. Из-за белка целевые области будут казаться темнее, когда нейроны "запустятся", генерируя активность. Второй белок поможет стимулировать нужные зоны мозга.

Встраивать эту систему в привычные операторам технологии будет сложно, признают ученые, но коллективы очень воодушевлены проектом.

"Мозг — последний рубеж в медицинской науке. Мы до сих пор мало что можем сказать о нем со 100% уверенностью, так что область интересна и перспективна", — подводят они итог.

Фото:alev.biz

 

 

Новости Все >
Эксперт: COVID-19 мог быть создан искусственно
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
В Хабаровске задержали группу телефонных мошенников
Глава АК "АЛРОСА" продал часть компании и дал деньги на борьбу с COVID
Рабочий украл со склада больше тонны гречки
В Перми закрыли салон красоты, который работал во время карантина
Непродовольственные магазины превратятся в пункты выдачи онлайн-заказов
Врачам новой инфекционной больницы предлагают баснословные зарплаты
В Москве не будут вводить жесткий пропускной режим
ПНС размещает тяжелое вооружение в живых кварталах Триполи
Последние материалы
В Перми закрыли салон красоты, который работал во время карантина
Непродовольственные магазины превратятся в пункты выдачи онлайн-заказов
Врачам новой инфекционной больницы предлагают баснословные зарплаты
В Москве не будут вводить жесткий пропускной режим
ПНС размещает тяжелое вооружение в живых кварталах Триполи
Ответственных за дистанционное обеспечение продуктами в России нет
В Сочи выявлен первый поддельный пропуск на свободное передвижение
Эксперт: арабы услышали призывы Трампа стабилизировать нефтяной рынок
Есть ли будущее у археологического туризма в России?
Капитана охваченного коронавирусом авианосца США сняли с должности
Популярное
Природа
Бактерия Синтия съедает не нефть, а живые организмы

Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.

Бактерия Синтия съедает не нефть, а живые организмы
Крик души врача: "Народ, включите голову!"
Общество
Крик души врача: "Народ, включите голову!"
Методы диагностики
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Россия
Синоптик рассказал, когда в борьбу с COVID-2019 вступит погода
Василий Амирджанов Little Big ударит по COVID-19 "Карантиновидением" Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронавирус не убивает - помогает следить Игорь Буккер Любовь Степушова Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы? Любовь Степушова
Комментарии
Экономист: национализация "важных компаний" убийственна для России
"Отвратительно, но ничего нового": эксперт о поисках "пропаганды Кремля"
"Отвратительно, но ничего нового": эксперт о поисках "пропаганды Кремля"
Затулин объяснил браваду Лукашенко в отношении коронавируса
Бактерия Синтия съедает не нефть, а живые организмы
Почётный президент ФЛГР назвал Губерниева вампиром. Тот ответил
Переноса выплат по кредитам из-за самоизоляции не будет
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Экономист: национализация "важных компаний" убийственна для России
Сбербанк добрался до должников в Лондоне
"Отвратительно, но ничего нового": эксперт о поисках "пропаганды Кремля"
"Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу
Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы?
Самоизоляция: только не для российской "элиты"?
Батурина вернула себе звание богатейшей россиянки
Глава ЦБ допустила очередное снижение ставки в 2020 году
Из-за карантина по случаю пандемии Британия утонула в мусоре
Из-за карантина по случаю пандемии Британия утонула в мусоре
Теперь всё и везде связано с коронавирусом
Профсоюзы призвали Мишустина провести в России национализацию компаний
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ