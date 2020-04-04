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Автор Евгений Стриж

"Армата" - слишком большие амбиции?

Силовые структуры

Российский танк "Армата", достаточно "бодро" начавший свой путь по телеэкранам, в последнее время упоминается не слишком часто.

В преддверии парада 9 мая редакция решила оценить данные, которые есть о танке на текущий момент, и сделать вывод: стал ли "Армата" еще одним российским "долгостроем" — или заминка лишь временная и проект будет доведен до ума?

Двигателя все еще нет

С самого начала у "Арматы" были проблемы с двигателем. То заглохнет во время репетиции, то на тренировочном полигоне сломается. Специалисты отмечали — проблемы есть, но считались они временными и в принципе решаемыми.

Однако по данным представителей ЧТЗ (Челябинский тракторный завод), которые разрабатывали для танка двигатель, все оказалось намного хуже.

Ответ на запросы прессы был примерно таким:

"…в рамках НИОКР "Чайка" делался и дорабатывался двигатель. Теперь "Чайку" закроют. В связи с этим мы не можем пустить двигатель в серию из-за того, что он недоработан технически и не соответствует исходным ТТХ для танка".

Производство все еще не налажено

Забавно, что узнавать о ключевых проблемах "Арматы" интересующимся людям приходится через зарубежную прессу. Так, 17 января 2020 года издание "The Diplomat" (США) представило статью касательно проблем с производством танка.

При этом "The Diplomat" ссылается не просто на российский источник, а на данные от главы "Ростеха", господина Сергея Чемезова.

"Проблемы с силовой установкой, трансмиссией и системами прицеливания делают "Т-14" проблемным в производстве", — отмечают в издании.

Чемезов же предоставил следующие данные: поставки в армию какой-либо техники на платформе "Армата" не стартовали и пока не стартуют, хотя он же в 2019 году отмечал, что уже к началу 2020 года первые партии "Армат" сойдут с конвейера.

Что планируется делать

Получив очень перспективную, но слишком проблемную платформу, военные стали думать, как ее использовать вне готового танка "Армата".

По неподтвержденным данным, планировалась даже установка на платформу башенного комплекса от "Т-90 М", что выглядит если не "аварийным", то уж точно странным решением.

Проблемой оказались даже не сами технологии (которые можно доработать), а эйфория вокруг новой техники, раздуваемая СМИ. Еще в 2014 году с подачи чиновников (в частности, Дмитрия Рогозина) танк преподносился как "прорывной", "уникальный".

И это действительно так — в нем много новых решений, есть прорывные идеи (в частности, это первый в мире танк, подходящий для реализации концепции сетецентрической войны). Но общественность ждала не прототип, который нужно долго дорабатывать, а готовый танк.

Так что наилучшим вариантом будет признать, что проект "Армата" не лишен недостатков, перестать делать из танка "культ", называя его "самым-самым", и спокойно доработать его.

Фото:commons.m.wikimedia.org

 

Темы танк армата недоработки
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