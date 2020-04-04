"Армата" - слишком большие амбиции?

Российский танк "Армата", достаточно "бодро" начавший свой путь по телеэкранам, в последнее время упоминается не слишком часто.
В преддверии парада 9 мая редакция решила оценить данные, которые есть о танке на текущий момент, и сделать вывод: стал ли "Армата" еще одним российским "долгостроем" — или заминка лишь временная и проект будет доведен до ума?
С самого начала у "Арматы" были проблемы с двигателем. То заглохнет во время репетиции, то на тренировочном полигоне сломается. Специалисты отмечали — проблемы есть, но считались они временными и в принципе решаемыми.
Однако по данным представителей ЧТЗ (Челябинский тракторный завод), которые разрабатывали для танка двигатель, все оказалось намного хуже.
Ответ на запросы прессы был примерно таким:
"…в рамках НИОКР "Чайка" делался и дорабатывался двигатель. Теперь "Чайку" закроют. В связи с этим мы не можем пустить двигатель в серию из-за того, что он недоработан технически и не соответствует исходным ТТХ для танка".
Забавно, что узнавать о ключевых проблемах "Арматы" интересующимся людям приходится через зарубежную прессу. Так, 17 января 2020 года издание "The Diplomat" (США) представило статью касательно проблем с производством танка.
При этом "The Diplomat" ссылается не просто на российский источник, а на данные от главы "Ростеха", господина Сергея Чемезова.
"Проблемы с силовой установкой, трансмиссией и системами прицеливания делают "Т-14" проблемным в производстве", — отмечают в издании.
Чемезов же предоставил следующие данные: поставки в армию какой-либо техники на платформе "Армата" не стартовали и пока не стартуют, хотя он же в 2019 году отмечал, что уже к началу 2020 года первые партии "Армат" сойдут с конвейера.
Получив очень перспективную, но слишком проблемную платформу, военные стали думать, как ее использовать вне готового танка "Армата".
По неподтвержденным данным, планировалась даже установка на платформу башенного комплекса от "Т-90 М", что выглядит если не "аварийным", то уж точно странным решением.
Проблемой оказались даже не сами технологии (которые можно доработать), а эйфория вокруг новой техники, раздуваемая СМИ. Еще в 2014 году с подачи чиновников (в частности, Дмитрия Рогозина) танк преподносился как "прорывной", "уникальный".
И это действительно так — в нем много новых решений, есть прорывные идеи (в частности, это первый в мире танк, подходящий для реализации концепции сетецентрической войны). Но общественность ждала не прототип, который нужно долго дорабатывать, а готовый танк.
Так что наилучшим вариантом будет признать, что проект "Армата" не лишен недостатков, перестать делать из танка "культ", называя его "самым-самым", и спокойно доработать его.
Фото:commons.m.wikimedia.org
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