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Автор Евгений Стриж

Не спрятаться, не скрыться - Lumineye Lux позволит видеть сквозь стены

Силовые структуры

Lumineye Lux — новейшая американская разработка, схожая в чем-то со своим "прототипом" из серии фильмов "Чужой".

Новинка позволяет видеть сквозь стены и прочие препятствия на расстоянии около 15-20 метров, при этом она умеет определять расстояние до цели.

Прибор интересен не только пожарным или спасателям, часто работающим в условиях плохой видимости или задымления, но и военным.

Как работает новая система?

От стартапа до компании, у которой покупают военные

Компания-производитель новинки — стартап Lumineye, который выиграл грант от Минобороны США еще в 2019 году. Полученные 250 000 долларов коллектив тратит с умом — сканер Lumineye Lux уже сумели сделать намного компактнее предшественников (менее 1 кг).

Если посмотреть на доступные спецификации новинки, то выйдет, что Америку сотрудники Lumineye не открыли. Это импульсный радиолокатор высокой частоты, в который добавлен приемник для точного отслеживания колебаний грудной клетки человека. Подобные приборы были созданы, например, у нас в стране достаточно давно — вспомним РД-400, который аналогичен Lumineye Lux по функционалу.

В чем преимущество новинки

Ключевое преимущество Lumineye Lux — размеры и вес. Отечественный "конкурент" весит невероятные 11 кг, при этом дальность остается все так же в пределах 15-20 метров. Близким аналогом также является и японская разработка с длинным названием Rescue Radar Light LS-RRL01. При весе также около 1 кг она работает намного менее "дальнобойно" — всего на 5 метров.

Также новинка от Lumineye Lux получит и некоторые специальные опции: например, можно будет не просто найти человека, но и понять его вес, позу, комплекцию и рост. Данные "запишутся" в память устройства и оно станет "узнавать" людей, если подключить его к базе данных.

"Пионерам всем пример"

В Lumineye действительно не внедрили ничего кардинально нового — но показали, что в некоторых областях это и не нужно. Если есть готовое решение, его можно просто сделать в несколько раз компактнее и легче — и этого хватит, чтобы получить как уважение, так и прибыль.

Также другим странам стоит задуматься — работу, которая заинтересовала как военных, так и частников, выполнила группа, по сути, молодежи в рамках конкурса стартапов.

То есть достаточно было выделить скромное по военным меркам финансирование (к примеру, 1 танк "Т-90" стоит от 2,5 до 2,5 млн. долларов, а на проект Lumineye выделили всего 250 тысяч) и устроить конкурс, в рамках которого будет здоровая конкуренция талантов.

Стимулирование "энергии на пользу родине" — чем не прекрасный вариант какой-нибудь программы господдержки?

Фото:unioninformatica.org

Темы старт﻿ап lumineye новейшая разработка
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