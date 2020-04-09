Дым над водой: что будет с "Адмиралом Кузнецовым"

Нелегкая судьба "Адмирала Кузнецова" стала настоящим подарком для СМИ: пожалуй, ни один другой корабль столько известности у журналистов не получил.
В результате стоимость восстановления и так не нового "Кузнецова" выросла на астрономические 90 — 95 млрд. рублей.
На текущий момент корабль все еще стоит в районе причалов 35 судоремонтного завода (Мурманск), однако полномасштабные работы все еще не начались. То есть уже более года никто не может решить — или решиться — что делать с судном.
К счастью, среди проблем есть и хорошие новости. По данным представителя АО "Объединённая судостроительная компания" Алексея Рахманова, итоговая цифра, фигурирующая в документах — около 300 млн. рублей, что намного меньше, чем ранее писали журналисты.
Окончательные выводы относительно сметы (и целесообразности ремонта корабля в принципе) будут делать только после завершения работы комиссии, которая все еще не установила как точные причины ЧП, так и масштабы ремонтных работ. Ожидалось, что уже в январе 2020 года нам покажут хоть какие-то документы, но пока на фронтах "Кузнецова" все спокойно.
У интересующихся темой людей могут возникнуть два вопроса.
Первый — в каком состоянии сейчас экспертиза? Варианта тут два:
Второй — насколько "бюрократична" команда экспертов? Поясним:
За примерами далеко ходить не надо: вспомним реформу здравоохранения, в ходе которой даже Москва ощутила на себе "оптимизацию": количество закрытых больниц выходило за все разумные пределы, а врачам (все еще!) предлагали работать также санитарами и уборщиками.
К счастью, есть заявления от руководства "ОСК", которое отмечало: в 2021 году "Адмирал Кузнецов" вернется в строй, а ходовые испытания начнутся примерно в 2022.
Скорее всего, там понимают: списание корабля равносильно "прощанию" России с флотом палубной авиации, который придется делать в сжатые сроки и без каких-либо ориентиров.
И это, возможно, единственный факт, который все еще держит "Кузнецова" вдали от линий "разделки" кораблей.
Фото:twitter.com
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