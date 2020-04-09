Дым над водой: что будет с "Адмиралом Кузнецовым"

Нелегкая судьба "Адмирала Кузнецова" стала настоящим подарком для СМИ: пожалуй, ни один другой корабль столько известности у журналистов не получил.

Октябрь 2018 года — проблемы с электричеством в плавучем доке приводят к обрушению на авианосец крана и его повреждению.

Декабрь 2019 — из-за несоблюдения ТБ при сварочных работах судно загорелось.

В результате стоимость восстановления и так не нового "Кузнецова" выросла на астрономические 90 — 95 млрд. рублей.

Что ждет корабль, который на текущий момент является единственным палубным авианосцем России?

Где сейчас корабль и что с ним происходит

На текущий момент корабль все еще стоит в районе причалов 35 судоремонтного завода (Мурманск), однако полномасштабные работы все еще не начались. То есть уже более года никто не может решить — или решиться — что делать с судном.

К счастью, среди проблем есть и хорошие новости. По данным представителя АО "Объединённая судостроительная компания" Алексея Рахманова, итоговая цифра, фигурирующая в документах — около 300 млн. рублей, что намного меньше, чем ранее писали журналисты.

Окончательные выводы относительно сметы (и целесообразности ремонта корабля в принципе) будут делать только после завершения работы комиссии, которая все еще не установила как точные причины ЧП, так и масштабы ремонтных работ. Ожидалось, что уже в январе 2020 года нам покажут хоть какие-то документы, но пока на фронтах "Кузнецова" все спокойно.

Почему многие эксперты обеспокоены

У интересующихся темой людей могут возникнуть два вопроса.

Первый — в каком состоянии сейчас экспертиза? Варианта тут два:

либо она готова, но обнародовать данные эксперты не хотят или не могут (высоки шансы на полное списание судна),

либо на его ремонт уйдет столько же средств, сколько на создание нового корабля.

Второй — насколько "бюрократична" команда экспертов? Поясним:

многие ведомства сегодня работают скорее "по цифрам", нежели по реальной ситуации, и с точки зрения чистой математики может оказаться выгоднее разобрать и списать "Кузнецова", а не восстанавливать его.

За примерами далеко ходить не надо: вспомним реформу здравоохранения, в ходе которой даже Москва ощутила на себе "оптимизацию": количество закрытых больниц выходило за все разумные пределы, а врачам (все еще!) предлагали работать также санитарами и уборщиками.

К счастью, есть заявления от руководства "ОСК", которое отмечало: в 2021 году "Адмирал Кузнецов" вернется в строй, а ходовые испытания начнутся примерно в 2022.

Скорее всего, там понимают: списание корабля равносильно "прощанию" России с флотом палубной авиации, который придется делать в сжатые сроки и без каких-либо ориентиров.

И это, возможно, единственный факт, который все еще держит "Кузнецова" вдали от линий "разделки" кораблей.

Фото:twitter.com