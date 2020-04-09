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Автор Евгений Стриж

Дым над водой: что будет с "Адмиралом Кузнецовым"

Силовые структуры

Нелегкая судьба "Адмирала Кузнецова" стала настоящим подарком для СМИ: пожалуй, ни один другой корабль столько известности у журналистов не получил.

  • Октябрь 2018 года — проблемы с электричеством в плавучем доке приводят к обрушению на авианосец крана и его повреждению.
  • Декабрь 2019 — из-за несоблюдения ТБ при сварочных работах судно загорелось.

В результате стоимость восстановления и так не нового "Кузнецова" выросла на астрономические 90 — 95 млрд. рублей.

Что ждет корабль, который на текущий момент является единственным палубным авианосцем России?

Где сейчас корабль и что с ним происходит

На текущий момент корабль все еще стоит в районе причалов 35 судоремонтного завода (Мурманск), однако полномасштабные работы все еще не начались. То есть уже более года никто не может решить — или решиться — что делать с судном.

К счастью, среди проблем есть и хорошие новости. По данным представителя АО "Объединённая судостроительная компания" Алексея Рахманова, итоговая цифра, фигурирующая в документах — около 300 млн. рублей, что намного меньше, чем ранее писали журналисты.

Окончательные выводы относительно сметы (и целесообразности ремонта корабля в принципе) будут делать только после завершения работы комиссии, которая все еще не установила как точные причины ЧП, так и масштабы ремонтных работ. Ожидалось, что уже в январе 2020 года нам покажут хоть какие-то документы, но пока на фронтах "Кузнецова" все спокойно.

Почему многие эксперты обеспокоены

У интересующихся темой людей могут возникнуть два вопроса.

Первый — в каком состоянии сейчас экспертиза? Варианта тут два:

  • либо она готова, но обнародовать данные эксперты не хотят или не могут (высоки шансы на полное списание судна),
  • либо на его ремонт уйдет столько же средств, сколько на создание нового корабля.

Второй — насколько "бюрократична" команда экспертов? Поясним:

  • многие ведомства сегодня работают скорее "по цифрам", нежели по реальной ситуации, и с точки зрения чистой математики может оказаться выгоднее разобрать и списать "Кузнецова", а не восстанавливать его.

За примерами далеко ходить не надо: вспомним реформу здравоохранения, в ходе которой даже Москва ощутила на себе "оптимизацию": количество закрытых больниц выходило за все разумные пределы, а врачам (все еще!) предлагали работать также санитарами и уборщиками.

К счастью, есть заявления от руководства "ОСК", которое отмечало: в 2021 году "Адмирал Кузнецов" вернется в строй, а ходовые испытания начнутся примерно в 2022.

Скорее всего, там понимают: списание корабля равносильно "прощанию" России с флотом палубной авиации, который придется делать в сжатые сроки и без каких-либо ориентиров.

И это, возможно, единственный факт, который все еще держит "Кузнецова" вдали от линий "разделки" кораблей.

Фото:twitter.com

Темы адмирал кузнецов флот палубной авиации
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