Бомба в никуда - почему США не применяют GBU-43B MOAB

2003 год для ВВС Штатов выдался удачным — наконец-то закончили разработку новой авиабомбы GBU-43/B MOAB.

Это была уникальная по тем временам бомба — и позиционировалась как "особое средство для особых задач".

Но в реальных боевых действиях США применили ее только в 2017 году — причем нет предпосылок, что будут применять еще.

Как вышло, что перспективная разработка осталась не у дел? Неужели инженеры не справились с задачей?

Характеристики бомбы

Бомба делалась в 2002 — 2003 годах на мощностях компании "McAlester Army Ammunition Plant". Всего, по представленным данным, было создано 17 бомб.

GBU-43/B MOAB — представитель сверхмощных авиабомб: 8,2 метра в длину, метр в диаметре и общая масса взрывчатки в 8,5 тонн. Такие параметры сделали новинку самой мощной неядерной бомбой Штатов. И до сих пор она считается самой мощной фугасной авиабомбой в мире.

Проблема первая: нет подходящего самолета

До цели такую бомбу способен донести не всякий самолет, и делать чисто под нее новые командование смысла не видело. В итоге на доставку "подрядили" транспортник MC-130H, для этого не предназначенный. И хотя в число его задач официально входит доставка бомб, в полном смысле бомбардировщиком он не является, что существенно ограничивает возможности применения GBU-43/B.

Летит бомба недалеко, поэтому сбрасывать ее нужно как можно ближе и точнее: из-за такой задачи самолет часто оказывается в зоне наибольшей эффективности вражеских систем ПВО.

Проблема вторая: нет подходящих задач

Фугасные бомбы сами по себе нужны далеко не во всех конфликтах, а уж такие мощные — тем более. Радиус поражения GBU-43/B — примерно 150 метров, при этом на расстоянии до 1,5 км. Наблюдаются повреждения инфраструктуры от взрывной волны.

Из этого вытекает простой факт:

использовать GBU-43/B эффективно можно либо на больших скоплениях солдат противника (причем на более-менее ровном ландшафте),

либо при атаке подземной инфраструктуры (например, пещерных баз боевиков).

Проблема три: нет "ограничителя" по мощности

На текущий момент большинство задач по бомбардировке целей решаются ракетами и бомбами гораздо меньших "калибров" — благодаря системам наведения и распознавания целей (к примеру, российский "Пересвет") снаряды буквально сами ищут цель и точно ее поражают. 8,5 тонн боеприпаса просто не нужны — это избыточные затраты, и применение бомб GBU-43/B в убыток финансам США никто не разрешит.

Так и выходит, что оставшиеся 14-15 бомб лежат на складах в ожидании задач, которые им подойдут. Ну или в ожидании утилизации и переработки.

Фото:sdarabia.com