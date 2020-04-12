Химические авто СССР - проект "КС-18"

Послереволюционный период, а затем и 1930 годы интересны появлением достаточно большого количества необычных концепций военной техники.
Так, в 1930 стартовали работы над проектами первых советских "химических автомобилей", то есть техники, распыляющей на поле боя отравляющие вещества.
Уже к 1932 году в "закромах" завода "Компрессор" (который тогда работал в тесном сотрудничестве с бюро Управления механизации и моторизации РККА) были сразу четыре проекта таких автомобилей.
Построенные прототипы оказались неудачными и в серии не пошли, зато именно на их основе в конечном итоге вырос полноценный бронемобиль "химической поддержки", "КС-18".
Компоновка предыдущих проектов "Компрессора" предполагала создание "химического бронемобиля" на шасси уже существующих грузовых авто. По логике конструкторов, бронирования и форсирования двигателя должно было хватить для поставленных задач, однако прототипы могли нормально работать только на дорогах с твердым покрытием. По грунтам они неизменно двигались слишком медленно.
Проект "КС-18", что интересно, по сути своей также был "переделкой", но удачно выбранное шасси "ЗИС-6", переразвесовка бронирования и обновленная цистерна позволили оставить солидный "запас" под будущие модернизации, а также улучшить проходимость. Именно в таком виде "КС-18" и стал родоначальником новой серии боевых машин.
Долго ждать не стали — уже в 1934 году на заводе города Выксы (известном тогда как "Завод дробильно-размолочного оборудования") стали выпускать первые тестовые машины. На первых порах их использование планировали ограничить — это были учебные машины для разных частей РККА.
Машина вышла весьма мощной:
позволили новинке перевозить грузы до 4 тонн при снаряженной массе самого авто в 4,2 тонны.
Примерно в августе 1941 года военное руководство запросило у специалистов новый вариант "КС-18". Проект нужно было успеть завершить до 1 ноября, и мощности для этого были, но на тот момент промышленность уже была перегружена как работами по производству более важной техники, так и переносом частей производств в тыл. Из-за этого задание пришлось отменить — и эта отмена, как оказалось, поставила крест на всей серии "химических авто".
В итоге "КС-18" остался парадоксальным автомобилем:
— и единственным в истории СССР.
Фото:mbk.today
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