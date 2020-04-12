Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Евгений Стриж

Химические авто СССР - проект "КС-18"

Силовые структуры

Послереволюционный период, а затем и 1930 годы интересны появлением достаточно большого количества необычных концепций военной техники.

Так, в 1930 стартовали работы над проектами первых советских "химических автомобилей", то есть техники, распыляющей на поле боя отравляющие вещества.

Уже к 1932 году в "закромах" завода "Компрессор" (который тогда работал в тесном сотрудничестве с бюро Управления механизации и моторизации РККА) были сразу четыре проекта таких автомобилей.

Построенные прототипы оказались неудачными и в серии не пошли, зато именно на их основе в конечном итоге вырос полноценный бронемобиль "химической поддержки", "КС-18".

  • Проект "КС-18" дожил не только до регулярных испытаний и комиссий, но и до выхода в серию.

Начало пути: есть желание, нет опыта

Компоновка предыдущих проектов "Компрессора" предполагала создание "химического бронемобиля" на шасси уже существующих грузовых авто. По логике конструкторов, бронирования и форсирования двигателя должно было хватить для поставленных задач, однако прототипы могли нормально работать только на дорогах с твердым покрытием. По грунтам они неизменно двигались слишком медленно.

Проект "КС-18", что интересно, по сути своей также был "переделкой", но удачно выбранное шасси "ЗИС-6", переразвесовка бронирования и обновленная цистерна позволили оставить солидный "запас" под будущие модернизации, а также улучшить проходимость. Именно в таком виде "КС-18" и стал родоначальником новой серии боевых машин.

Успех и серийное производство: что умела новая техника

Долго ждать не стали — уже в 1934 году на заводе города Выксы (известном тогда как "Завод дробильно-размолочного оборудования") стали выпускать первые тестовые машины. На первых порах их использование планировали ограничить — это были учебные машины для разных частей РККА.

В 1935 году, после ряда тестов, командование признало образцы "КС-18" удачными и дало добро на их модернизацию. В 1935 году этим занялись инженеры все того же ДРО (Выкса).

Машина вышла весьма мощной:

  • колесная формула 6 на 4
  • двигатель на 73 "лошадки"
  • 4-ступенчатая коробка

позволили новинке перевозить грузы до 4 тонн при снаряженной массе самого авто в 4,2 тонны.

  • Корпус в серию пошел клепаный, бронирование было от 4 до 8 мм толщиной и позволяло надежно защитить экипаж от пуль и осколков.
  • Цистерна для поражающих веществ располагалась в защитном кожухе в корме машины, у которого была покатая крыша.
  • Благодаря удлинению конструкции высота стала меньше, а значит, снизился и риск поражения цистерны вражеским огнем.
  • Емкость, к слову, составляла примерно 1 000 литров отравляющего вещества, а "полоса поражения" составляла до 25 метров при работе на дистанции до 470 метров.

Закат проекта: уникальный случай

Примерно в августе 1941 года военное руководство запросило у специалистов новый вариант "КС-18". Проект нужно было успеть завершить до 1 ноября, и мощности для этого были, но на тот момент промышленность уже была перегружена как работами по производству более важной техники, так и переносом частей производств в тыл. Из-за этого задание пришлось отменить — и эта отмена, как оказалось, поставила крест на всей серии "химических авто".

В итоге "КС-18" остался парадоксальным автомобилем:

  • первым в классе,
  • первым испытанным в реальных боях,
  • первым представителем такой техники в РККА

— и единственным в истории СССР.

Фото:mbk.today

Темы кс-18 машина химический автомобиль
Новости Все >
Борис Джонсон обратился к британцам после выписки из больницы
Москвичей предупреждают об активизации мошенников в соцсетях
В Африку вернулась Эбола
Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Чечне
Выпавшего из окна москвича оштрафовали за нарушение самоизоляции
iOS 14 позволит запускать приложения без установки
Онколог рассказал, как связаны курение и коронавирус
Финляндия открыла секретные склады периода холодной войны
Молодёжь наиболее часто нарушает самоизоляцию в Москве
Жена Мамаева возмутилась штрафам за нарушение карантина
Последние материалы
Касабланка: близкий финал путешествия экспедиции "Дорогами «Дакара»"
Химические авто СССР - проект "КС-18"
Топ-4 больших кроссоверов с маленьким двигателем
Борис Джонсон обратился к британцам после выписки из больницы
Москвичей предупреждают об активизации мошенников в соцсетях
В Африку вернулась Эбола
Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Чечне
Выпавшего из окна москвича оштрафовали за нарушение самоизоляции
iOS 14 позволит запускать приложения без установки
Медики разгадали феномен "неболеющего" украинского региона
Популярное
Новости медицины
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ

Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.

Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Политика. Новости и аналитика
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Новости медицины
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Здоровье
Стоит ли разогревать пищу в микроволновке? - комментарий эксперта
Василий Амирджанов Коронахайп селебрити с философией бомжей Василий Амирджанов Игорь Буккер Астероид и черная дыра привлекли внимание землян Игорь Буккер Любовь Степушова Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны Любовь Степушова
Комментарии
Стоит ли разогревать пищу в микроволновке? - комментарий эксперта
Москвичей предупреждают об активизации мошенников в соцсетях
В ВОЗ назвали причину ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве
Песков объяснил, почему Путин вспомнил о печенегах и половцах
Всем наплевать: Тактаров о бое Нурмагомедова с Фергюсоном
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Патриарх Кирилл посоветовал смотреть трансляции богослужений
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Бориса Джонсона выписали из больницы
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ