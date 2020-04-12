Химические авто СССР - проект "КС-18"

Послереволюционный период, а затем и 1930 годы интересны появлением достаточно большого количества необычных концепций военной техники.

Так, в 1930 стартовали работы над проектами первых советских "химических автомобилей", то есть техники, распыляющей на поле боя отравляющие вещества.

Уже к 1932 году в "закромах" завода "Компрессор" (который тогда работал в тесном сотрудничестве с бюро Управления механизации и моторизации РККА) были сразу четыре проекта таких автомобилей.

Построенные прототипы оказались неудачными и в серии не пошли, зато именно на их основе в конечном итоге вырос полноценный бронемобиль "химической поддержки", "КС-18".

Проект "КС-18" дожил не только до регулярных испытаний и комиссий, но и до выхода в серию.

Начало пути: есть желание, нет опыта

Компоновка предыдущих проектов "Компрессора" предполагала создание "химического бронемобиля" на шасси уже существующих грузовых авто. По логике конструкторов, бронирования и форсирования двигателя должно было хватить для поставленных задач, однако прототипы могли нормально работать только на дорогах с твердым покрытием. По грунтам они неизменно двигались слишком медленно.

Проект "КС-18", что интересно, по сути своей также был "переделкой", но удачно выбранное шасси "ЗИС-6", переразвесовка бронирования и обновленная цистерна позволили оставить солидный "запас" под будущие модернизации, а также улучшить проходимость. Именно в таком виде "КС-18" и стал родоначальником новой серии боевых машин.

Успех и серийное производство: что умела новая техника

Долго ждать не стали — уже в 1934 году на заводе города Выксы (известном тогда как "Завод дробильно-размолочного оборудования") стали выпускать первые тестовые машины. На первых порах их использование планировали ограничить — это были учебные машины для разных частей РККА.

В 1935 году, после ряда тестов, командование признало образцы "КС-18" удачными и дало добро на их модернизацию. В 1935 году этим занялись инженеры все того же ДРО (Выкса).

Машина вышла весьма мощной:

колесная формула 6 на 4

двигатель на 73 "лошадки"

4-ступенчатая коробка

позволили новинке перевозить грузы до 4 тонн при снаряженной массе самого авто в 4,2 тонны.

Корпус в серию пошел клепаный, бронирование было от 4 до 8 мм толщиной и позволяло надежно защитить экипаж от пуль и осколков.

Цистерна для поражающих веществ располагалась в защитном кожухе в корме машины, у которого была покатая крыша.

Благодаря удлинению конструкции высота стала меньше, а значит, снизился и риск поражения цистерны вражеским огнем.

Емкость, к слову, составляла примерно 1 000 литров отравляющего вещества, а "полоса поражения" составляла до 25 метров при работе на дистанции до 470 метров.

Закат проекта: уникальный случай

Примерно в августе 1941 года военное руководство запросило у специалистов новый вариант "КС-18". Проект нужно было успеть завершить до 1 ноября, и мощности для этого были, но на тот момент промышленность уже была перегружена как работами по производству более важной техники, так и переносом частей производств в тыл. Из-за этого задание пришлось отменить — и эта отмена, как оказалось, поставила крест на всей серии "химических авто".

В итоге "КС-18" остался парадоксальным автомобилем:

первым в классе,

первым испытанным в реальных боях,

первым представителем такой техники в РККА

— и единственным в истории СССР.

Фото:mbk.today