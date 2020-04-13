NGP: как немцы не успели доделать перспективную технологию

В 1990-х годах Германия разрабатывала проект "Neue Gepanzerte Plattform" или NGP. Дословно этот термин переводится как "Новая бронированная платформа", а целью проекта было создание не просто семейства боевых машин, а унифицированной платформы под разные задачи. По ряду причин проект завершен не был, но его компоненты проскакивают и в современных видах техники.
В 1990-х Германия пришла к необходимости менять практически все образцы боевых бронированных машин, или ББМ. Проект "Neue Gepanzerte Plattform" был призван решить этот вопрос.
График работ был создан с немецкой пунктуальностью:
При этом требования были весьма смелые: платформа должна была применяться не только в ББМ, но и в танках, а также другой военной технике, которую захотят армейские специалисты.
Исходя из этой задачи немцы придумали сразу три платформы, связанные одним проектом. Назвали их просто:
Уже к 1998 году стало ясно, что проект придется если не сворачивать, то ужимать: в документации он стал фигурировать как "Neuer Schützenpanzer" (дословно — "Новый бронетранспортер"). А к 2001 NGP в изначальном виде и вовсе закрыли.
К началу 2000-х у немцев были лишь несколько образцов для испытаний, которые в дальнейшем нигде в прессе не фигурировали. Примерные задумки, которые известны благодаря немецким источникам:
"Следы" проекта прослеживаются достаточно хорошо: так, в 2016 году немцы испытывали пушку "Rheinmetall" калибром 130 мм, а дальнейшие разработки оказались применены во французском проекте MGCS (пушки калибра 140 мм).
В итоге немцы остались с чемоданом разработок и без техники.
Произошло это, скорее всего, из-за новых требований от НАТО, в которых предпочтение отдавалось различной авиатехнике, и наземные БТР и БМП в такой концепции оказывались лишними.
Также оказалось, что наряду с инновациями конструкторы предложили и немало странных решений, которые нужно было долго и упорно "шлифовать".
По сути, проекту просто не хватило времени и поддержки "в верхах". Однако технологии и решения проекта "Neue Gepanzerte Plattform" используются до сих пор — и в этом как минимум один большой плюс всей этой истории.
Фото:commons.wikimedia.org
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