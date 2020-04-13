NGP: как немцы не успели доделать перспективную технологию

В 1990-х годах Германия разрабатывала проект "Neue Gepanzerte Plattform" или NGP. Дословно этот термин переводится как "Новая бронированная платформа", а целью проекта было создание не просто семейства боевых машин, а унифицированной платформы под разные задачи. По ряду причин проект завершен не был, но его компоненты проскакивают и в современных видах техники.

Почему же немцы отказались от такой перспективной новинки?

Что планировали сделать

В 1990-х Германия пришла к необходимости менять практически все образцы боевых бронированных машин, или ББМ. Проект "Neue Gepanzerte Plattform" был призван решить этот вопрос.

График работ был создан с немецкой пунктуальностью:

до 1996 года армия определялась, что ей нужно;

до 2005 года конструктора собирали первые образцы;

с 2009 новая техника поступала на вооружение.

При этом требования были весьма смелые: платформа должна была применяться не только в ББМ, но и в танках, а также другой военной технике, которую захотят армейские специалисты.

Исходя из этой задачи немцы придумали сразу три платформы, связанные одним проектом. Назвали их просто:

Plattform A — вариант для основного боевого танка (ОБТ);

Plattform B — вариант для машин пехоты и бронетранспортеров;

Plattform C — под задачи самоходной артиллерии и вспомогательной техники.

Что успели сделать

Уже к 1998 году стало ясно, что проект придется если не сворачивать, то ужимать: в документации он стал фигурировать как "Neuer Schützenpanzer" (дословно — "Новый бронетранспортер"). А к 2001 NGP в изначальном виде и вовсе закрыли.

К началу 2000-х у немцев были лишь несколько образцов для испытаний, которые в дальнейшем нигде в прессе не фигурировали. Примерные задумки, которые известны благодаря немецким источникам:

Защита лобовой проекции составляла до 1300 мм брони, углы наклона были комбинированы для максимальной эффективности.

На БМП и танках должна была стоять примерно одинаковая противоснарядная защита.

В будущем планировалось ставить на технику платформы NGP комплексы оптико-электронного подавления, созданные специально для нее.

Двигатели размещали в кормовой части со сдвигом вправо, чтобы оставить место для дооснащения или десанта.

Степень эффективности управляющих систем позволила бы управлять любой техникой платформы силами всего 2 человек.

"Следы" проекта прослеживаются достаточно хорошо: так, в 2016 году немцы испытывали пушку "Rheinmetall" калибром 130 мм, а дальнейшие разработки оказались применены во французском проекте MGCS (пушки калибра 140 мм).

Что пошло не так

В итоге немцы остались с чемоданом разработок и без техники.

Произошло это, скорее всего, из-за новых требований от НАТО, в которых предпочтение отдавалось различной авиатехнике, и наземные БТР и БМП в такой концепции оказывались лишними.

Также оказалось, что наряду с инновациями конструкторы предложили и немало странных решений, которые нужно было долго и упорно "шлифовать".

По сути, проекту просто не хватило времени и поддержки "в верхах". Однако технологии и решения проекта "Neue Gepanzerte Plattform" используются до сих пор — и в этом как минимум один большой плюс всей этой истории.

Фото:commons.wikimedia.org