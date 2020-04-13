Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Евгений Стриж

NGP: как немцы не успели доделать перспективную технологию

Силовые структуры

В 1990-х годах Германия разрабатывала проект "Neue Gepanzerte Plattform" или NGP. Дословно этот термин переводится как "Новая бронированная платформа", а целью проекта было создание не просто семейства боевых машин, а унифицированной платформы под разные задачи. По ряду причин проект завершен не был, но его компоненты проскакивают и в современных видах техники.

Почему же немцы отказались от такой перспективной новинки?

Что планировали сделать

В 1990-х Германия пришла к необходимости менять практически все образцы боевых бронированных машин, или ББМ. Проект "Neue Gepanzerte Plattform" был призван решить этот вопрос.

График работ был создан с немецкой пунктуальностью:

  • до 1996 года армия определялась, что ей нужно;
  • до 2005 года конструктора собирали первые образцы;
  • с 2009 новая техника поступала на вооружение.

При этом требования были весьма смелые: платформа должна была применяться не только в ББМ, но и в танках, а также другой военной технике, которую захотят армейские специалисты.

Исходя из этой задачи немцы придумали сразу три платформы, связанные одним проектом. Назвали их просто:

  • Plattform A — вариант для основного боевого танка (ОБТ);
  • Plattform B — вариант для машин пехоты и бронетранспортеров;
  • Plattform C — под задачи самоходной артиллерии и вспомогательной техники.

Что успели сделать

Уже к 1998 году стало ясно, что проект придется если не сворачивать, то ужимать: в документации он стал фигурировать как "Neuer Schützenpanzer" (дословно — "Новый бронетранспортер"). А к 2001 NGP в изначальном виде и вовсе закрыли.

К началу 2000-х у немцев были лишь несколько образцов для испытаний, которые в дальнейшем нигде в прессе не фигурировали. Примерные задумки, которые известны благодаря немецким источникам:

  • Защита лобовой проекции составляла до 1300 мм брони, углы наклона были комбинированы для максимальной эффективности.
  • На БМП и танках должна была стоять примерно одинаковая противоснарядная защита.
  • В будущем планировалось ставить на технику платформы NGP комплексы оптико-электронного подавления, созданные специально для нее.
  • Двигатели размещали в кормовой части со сдвигом вправо, чтобы оставить место для дооснащения или десанта.
  • Степень эффективности управляющих систем позволила бы управлять любой техникой платформы силами всего 2 человек.

"Следы" проекта прослеживаются достаточно хорошо: так, в 2016 году немцы испытывали пушку "Rheinmetall" калибром 130 мм, а дальнейшие разработки оказались применены во французском проекте MGCS (пушки калибра 140 мм).

Что пошло не так

В итоге немцы остались с чемоданом разработок и без техники.

Произошло это, скорее всего, из-за новых требований от НАТО, в которых предпочтение отдавалось различной авиатехнике, и наземные БТР и БМП в такой концепции оказывались лишними.

Также оказалось, что наряду с инновациями конструкторы предложили и немало странных решений, которые нужно было долго и упорно "шлифовать".

По сути, проекту просто не хватило времени и поддержки "в верхах". Однако технологии и решения проекта "Neue Gepanzerte Plattform" используются до сих пор — и в этом как минимум один большой плюс всей этой истории.

Фото:commons.wikimedia.org

 

 

Темы германия военная разработка бронированная платформа
Новости Все >
Жителя Ингушетии обвиняют в убийстве на почве кровной мести
Депутат Госдумы: нерабочий период продлят
На стадионе "Тоттенхэма" оборудуют родильное отделение
Путин высказался о введении пропусков в Москве и области
Эксперт: в России могут изменить программу следующего учебного года
В Англии планируют возобновить футбольный чемпионат 6 июня
В Москве стали чаще совершать сделки с недвижимостью
Житель Кубани нашел паспорт и снял все деньги с чужого счета
Кокорин оказался должен футбольному клубу "Сочи"
Опубликован результат повторного теста Бориса Джонсона на COVID-19
Последние материалы
Почему "сделку века" по нефти называют провалом России
Опубликован результат повторного теста Бориса Джонсона на COVID-19
В России создали уже 10 тест-систем для обнаружения коронавируса
В России создадут единый центр закупок для борьбы с COVID-19
Эпидемиолог рассказал о "политических играх" вокруг коронавируса
Голикова: не во всех регионах России соблюдают режим самоизоляции
Под Калининградом саперы обезвредили четыре снаряда времен войны
Биатлонистка Халиуллина вылечилась от коронавируса
Астронавты NASA: космическая изоляция проще земной
В Госдуме поддержали идею об очередном переносе ЕГЭ
Популярное
Новости медицины
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ

Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.

Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Политика. Новости и аналитика
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Новости медицины
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Здоровье
Стоит ли разогревать пищу в микроволновке? - комментарий эксперта
Василий Амирджанов Коронахайп селебрити с философией бомжей Василий Амирджанов Игорь Буккер Астероид и черная дыра привлекли внимание землян Игорь Буккер Любовь Степушова Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны Любовь Степушова
Комментарии
Путин высказался о введении пропусков в Москве и области
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
Почему "сделку века" по нефти называют провалом России
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
"Зенит" хочет купить первого футболиста, заразившегося коронавирусом
Путин: ситуация с COVID-19 в РФ меняется не в лучшую сторону
Путин: ситуация с COVID-19 в РФ меняется не в лучшую сторону
Почему такая паника вокруг коронавируса
Лукашенко: никто от коронавируса в нашей стране не умрет
Почему такая паника вокруг коронавируса
Украина нашла нового "антикризисного менеджера"
Почему такая паника вокруг коронавируса
Уткин назвал Соловьёва "обезьяной"
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Две аптечные сети в Москве обвиняются в недобросовестной конкуренции
Драчёв отказался от кандидатур Польховского в штаб сборной России
"Циркон" планируют запускать с "Ясеня"
Полицию на выездах из Москвы усилил ОМОН Росгвардии
В Испании заметно снизился рост случаев заболевания коронавирусом
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ