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Автор Евгений Стриж

"Танко-катера": ноу-хау или конструкторский провал?

Силовые структуры

Итальянские инженеры всегда славились своими креативными решениями касательно техники, связанной с работой на воде.

Так, в период Первой мировой жил в Италии (а если точнее, то в Венеции) конструктор по имени Аттилио Бизио. К нему обратились за помощью военные: нужна была техника, чтобы эффективно работать на подавлении сопротивления в защищенных бухтах. Изначально военные планировали что-то вроде торпедного катера, но решение Бизио превзошло все их ожидания.

Проект Бизио: военные в восторге

Компания "Societа Veneziana Automobili Navali", которой руководил Аттилио, представила на суд военных танк-катер.

Катер был плоскодонным, что по замыслу позволяло без лишнего шума преодолеть защитные заграждения на входах в бухты, а по бокам имел гусеницы. Это была обыкновенная цепь с шипами, которая двигалась по полозьям, а вращали всю эту конструкцию зубчатые ролики. Результат вы можете видеть на фото — наверное, редко когда еще можно увидеть настолько странную технику не на чертежах, а в готовом виде.

Сохранились и характеристики новинки:

  • длина / ширина: 1,6 / 3,1 м;
  • осадка: ~ 0,7 м;
  • моторы: 2х Rognini & Balbo, электронные, на 5 л. с. каждый;
  • скорость: ~ 7,4 км/ч;
  • вооружение: 2х торпеды, 450 мм;
  • экипаж: 3 человека.

Новинки в деле: военные в шоке

Итальянское командование, ценившее в то время морские сражения и тактику атак малыми силами, было в восторге от идеи Бизио. В то время торпедные катера стоили намного дешевле привычных "владыкам морей" крейсеров и линкоров, а удачно проведенные торпедные атаки позволяли если не топить их, то выводить из строя.

Бизио получил заказ на 4 катера и задачу создать их до марта 1918 года. Сделать катера он успел, и 14 апреля два новеньких катера-танка приплыли в район гавани Пола. Тут-то и сказались все ошибки проектирования: мореходность была близка к нулевой, и поэтому поиски точки, в которой можно было бы проникнуть в гавань, затянулись. На рассвете военные решили просто затопить катера и уйти под защиту своих войск.

Вторая попытка оказалась успешней: с 13 на 14 мая катер "Grillo" под командованием Марио Пеллегрини сумел бесшумно приблизиться к гавани Пола, но попал в лучи прожекторов и был обстрелян. Несмотря на множественные пробития корпуса, Пеллегрини сумел выпустить торпеды, но урона они не нанесли, а экипаж попал в плен. Наиболее реальной версией проблем с торпедами считается забывчивость — итальянцы просто не выставили на них боевой взвод.

Дальнейшая судьба проекта запутанна и сложна, но в общей сложности "продержался" он до 1919 года, когда последние из построенных по такой технологии катеров разобрали на части. Так и осталось "чудо-оружие" скорее курьезом, чем реально боевой силой.

Фото:nzherald.co.nz

 

 

Темы танк-катер чудо-оружие аттилио бизио
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