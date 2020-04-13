Минобороны закупает танки: какие и зачем

Недавнее совещание в Минобороны, в котором принял участие и Владимир Путин, стало знаковым для журналистов: наконец разъяснили, как мы будем развивать танковые войска.
Никто не спорит, что на текущий момент войска эти восстановили свой потенциал и обладают весьма перспективными разработками (к примеру, "Т-14"). Но при этом, например, более 2000 ОБТ (основных боевых танков) представляют у нас аж "Т-72Б3", которые, хоть и прошли модернизацию и ремонт, считаются устаревшими.
Если посчитать количество устаревшей техники в танковых войсках, то выйдет примерно 50%. То есть каждый второй танк исправен, готов к работе, но уже устарел. И это самый плохой показатель среди всех родов войск Российской Федерации.
Издание "Ведомости" со ссылкой на Минобороны отмечает, что в основном решать проблему планируется закупкой новых танков, и скорее всего это будут:
На текущий момент активно идет работа по трем госконтрактам еще 2017 — 2019 годов, в рамках которых ожидается 160 единиц "Т-90М". Есть также соглашения о передаче 50 таких танков старой постройки, но прошедших все необходимые модернизации. И, наконец, более чем 100 уже имеющихся у армии "Т-90А" такую модернизацию пройдут.
Интересно, что по данным Алексея Криворучко (заместитель главы Минобороны), всего в войсках сейчас есть около 400 экземпляров "Т-90" ранних вариаций, которые нужно модернизировать.
Почему модернизация так затянулась?
Чиновник отвечает:
ее скорость зависела от работы над новой системой управления огнем и обновлением башенных модулей, в частности — внедрением в них динамической защиты.
В 2020 году в Минобороны планируют также получить около 15 экземпляров "Т-90М".
Из представленных цифр вытекают 3 вопроса.
Третий: не будет ли окончательно свернута программа улучшения "классических" Т-72 до Т-72Б3?
Будем надеяться, что эта путаница вызвана лишь ошибочными цифрами из разных источников.
Фото:archive.mil.ru
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