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Автор Евгений Стриж

Минобороны закупает танки: какие и зачем

Силовые структуры

Недавнее совещание в Минобороны, в котором принял участие и Владимир Путин, стало знаковым для журналистов: наконец разъяснили, как мы будем развивать танковые войска.

Никто не спорит, что на текущий момент войска эти восстановили свой потенциал и обладают весьма перспективными разработками (к примеру, "Т-14"). Но при этом, например, более 2000 ОБТ (основных боевых танков) представляют у нас аж "Т-72Б3", которые, хоть и прошли модернизацию и ремонт, считаются устаревшими.

Если посчитать количество устаревшей техники в танковых войсках, то выйдет примерно 50%. То есть каждый второй танк исправен, готов к работе, но уже устарел. И это самый плохой показатель среди всех родов войск Российской Федерации.

Текущее состояние дел с танками в нашей армии

Издание "Ведомости" со ссылкой на Минобороны отмечает, что в основном решать проблему планируется закупкой новых танков, и скорее всего это будут:

  • 500 экземпляров "Т-14";
  • 400 экземпляров "Т-90М".

На текущий момент активно идет работа по трем госконтрактам еще 2017 — 2019 годов, в рамках которых ожидается 160 единиц "Т-90М". Есть также соглашения о передаче 50 таких танков старой постройки, но прошедших все необходимые модернизации. И, наконец, более чем 100 уже имеющихся у армии "Т-90А" такую модернизацию пройдут.

Интересно, что по данным Алексея Криворучко (заместитель главы Минобороны), всего в войсках сейчас есть около 400 экземпляров "Т-90" ранних вариаций, которые нужно модернизировать.

Почему модернизация так затянулась?

Чиновник отвечает:

ее скорость зависела от работы над новой системой управления огнем и обновлением башенных модулей, в частности — внедрением в них динамической защиты.

В 2020 году в Минобороны планируют также получить около 15 экземпляров "Т-90М".

Цифры и факты: что и как модернизируем?

Из представленных цифр вытекают 3 вопроса.

  1. Первый: что будут делать с уже модернизированными "Т-72Б3"? Их ведь еще можно улучшить до версии "Т-80БВМ". Пойдут "под нож", отправятся на склад или будут куда-то проданы?
  2. Второй: если армии нужно закупить всего 400 "Т-90М", а у нее уже есть 400 "Т-90", в какой пропорции будет проходить создание танков с нуля и модернизация под текущие нужны? Если уже заказано 160 единиц "Т-90М" и еще 150 "Т-90" до этой модификации обновят, выходит, что произведут всего 90 новых танков?

Третий: не будет ли окончательно свернута программа улучшения "классических" Т-72 до Т-72Б3?

Будем надеяться, что эта путаница вызвана лишь ошибочными цифрами из разных источников.

Фото:archive.mil.ru

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