CALCM - прощание с "Длинной Рукой"

В 2019 году незамеченным многими осталось знаменательное событие: военные США наконец полностью вывели из эксплуатации знамению ракету "Conventional Air-launched Cruise Missile" (CALCM), которую сделали еще в 1970-х годах.

Чем так интересна эта ракета — и почему столь долго прослужила США?

Делали под одно — использовали по-другому

Несмотря на достаточно солидный вклад во многие конфликты, CALCM посчитали окончательно устаревшей ракетой и планируют заменить на что-то посовременнее

(по неподтвержденным сведениям: на "Air Launched Rapid Response Weapon" - один из самых перспективных американских комплексов).

Ракеты же CALCM свой долгий и плодотворный путь начали в 70-х, когда США понадобились ракеты, которые в перспективе можно было бы сделать частью "упреждающего удара" по СССР. Однако тогда разработки были свернуты, хотя уже были готовые прототипы с дальностью полета более 3 000 км, и вспомнили о них аж в 1990-х годах, когда начались конфликты в районе Персидского залива.

В 1991 году бомбардировщики "B-52 Stratofortress" именно этими ракетами ознаменовали активные действия против Хуссейна. Принадлежит ракетам и еще одно достижение: именно CALCM впервые в истории смогли точно навести по метке GPS.

Точность и дешевизна (около 1 млн. долларов за штуку) быстро сделали ее "любимицей" командования Штатов, тем более что тогдашние системы ПВО вообще не могли с ней справиться — хватало запуска с примерно 1200 км. "Данные ракеты я снаряжал в боекомплект более 300 раз. Вне сомнений — это боеприпас, который десятилетиями поставлялся в армию", — отметил мастер-сержант в оставке Пол Лафлейм.

При этом бомбардировщик "В-52Н" мог нести около 20 таких ракет, позволяя сразу поражать огромное количество целей и фактически делая наземные службы ПВО бесполезными. За это в прессе окрестили ее "Длинной Рукой Дяди Сэма".

"Устарела морально"

Хоть ракета и получилась удачной, со временем Штаты стали задумываться над тем, что называют "сменой поколений". Накопилось много удачных наработок, в том числе в плане тактических ракет. И CALCM, что называется, "устарела морально".

Например, команда "Boeing Defense, Space and Security" по заказу ВВС США активно занята сейчас работой над ракетой "Long Range Stand Off Weapon", которая будет работать на дальности около 5 000 км, ведутся работы и по гиперзвуковым ракетным комплексам.

Так что ракеты CALCM не стали чем-то, что перестало быть эффективным — просто нашлись варианты дешевле, мощнее и дальнобойнее. К слову, производить серийно эти ракеты перестали еще в мае 1989 года — так что они, без сомнений, прошли долгий и славный путь.

Фото:he.m.wiktionary.org