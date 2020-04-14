Т-35: "опоздавший на войну"

После Первой мировой ценность танков была признана по всему миру.
В СССР тоже задумались над созданием таких машин — и среди прочих проектов особняком стоит Т-35. Невероятно массивный и мощно вооруженный танк оказался к концу своего пути от кульмана до ворот цеха просто не нужен: война и военные стратегии развивались слишком быстро.
1930 год стал ключевым для проекта нового танка СССР:
Выводы были сделаны следующие: нужен танк, который позволит реализовать тактику "наступательной войны". То есть тяжелая, хорошо вооруженная машина, поддерживающая пехоту. Вес можно было варьировать до 75 тонн, но в него нужно было вписать два (а в идеале — четыре) орудия калибром хотя бы 45 мм (в идеале — 76 мм).
Вскоре новый танк был построен. Не обошлось без курьезов: из-за проблем с моторами в конце концов решили использовать авиационный "М-6". Зато танк вооружили всем, что хотело начальство:
В дальнейшем компоновка башен применялась на "Т-28".
Как и любая техника, Т-35 характерен наличием плюсов и минусов.
Из плюсов выделялись очень неплохая подвеска, отличная ходовая — это позволяло вести точный огонь. Встроенный пневматический привод делал управление достаточно простым для техники, которая весит около 54 тонн. Машина оказалась выполнена с хорошим "запасом" — можно было заменять орудия, модифицировать пушки и вносить изменения, упрощающие производство. А межремонтный интервал сумели сократить по итогу до 2 000 км, что для танка того времени действительно отлично.
Вот "классический набор" для данного танка:
Однако из-за слишком большого веса и обилия орудий танк получился слишком "хрупким" даже для 1930-х годов. Так, передняя броня составляла всего 50-70 мм, тогда как с боков и вовсе было по 20-25. А по цене новинка стоила как 10 танков "БТ", которыми еще и проще было управлять: атака всеми башнями "Т-35" была очень сложной и требовала невероятной координации экипажа.
Так и вышло, что танк банально опоздал "к обеду": медленный, но хорошо вооруженный, он был бы отличной помощью солдатам на фронтах Первой мировой, когда не было ни средств борьбы, ни понимания тактики уничтожения танков. Однако буквально за период разработки Т-35 "танковая мысль" шагнула вперед — и понадобились скорее маневренные и компактные машины, пусть и хуже вооруженные. Время "крепостей на гусеницах" прошло.
На июнь 1941 года в советских войсках оставалось около 59 таких танков, из которых участие в войне приняли 38. Но уже к 27 июня все танки вышли из строя из-за технических проблем, и лишь для 7 из них есть данные о том, что они "погибли в сражении".
Фото:www1.flagship-advices.co
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