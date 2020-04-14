Т-35: "опоздавший на войну"

После Первой мировой ценность танков была признана по всему миру.

В СССР тоже задумались над созданием таких машин — и среди прочих проектов особняком стоит Т-35. Невероятно массивный и мощно вооруженный танк оказался к концу своего пути от кульмана до ворот цеха просто не нужен: война и военные стратегии развивались слишком быстро.

Как же так получилось?

История проекта

1930 год стал ключевым для проекта нового танка СССР:

во-первых, в страну приехали немецкие специалисты, возглавляемые Эдвардом Гротте, на тот момент известного как отличный конструктор бронетехники,

во-вторых, советская делегация в Англии получила возможность осмотреть новейший на тот момент (правда, экспериментальный) британский танк "A1E1 Independent".

Выводы были сделаны следующие: нужен танк, который позволит реализовать тактику "наступательной войны". То есть тяжелая, хорошо вооруженная машина, поддерживающая пехоту. Вес можно было варьировать до 75 тонн, но в него нужно было вписать два (а в идеале — четыре) орудия калибром хотя бы 45 мм (в идеале — 76 мм).

Вскоре новый танк был построен. Не обошлось без курьезов: из-за проблем с моторами в конце концов решили использовать авиационный "М-6". Зато танк вооружили всем, что хотело начальство:

5 башен, из которых 3 могли использоваться как для артиллерийского, так и для пулеметного огня, позволяли вести массированный огонь из 2 орудий и 3 пулеметов по одной цели.

В дальнейшем компоновка башен применялась на "Т-28".

Плюсы и минусы танка

Как и любая техника, Т-35 характерен наличием плюсов и минусов.

Из плюсов выделялись очень неплохая подвеска, отличная ходовая — это позволяло вести точный огонь. Встроенный пневматический привод делал управление достаточно простым для техники, которая весит около 54 тонн. Машина оказалась выполнена с хорошим "запасом" — можно было заменять орудия, модифицировать пушки и вносить изменения, упрощающие производство. А межремонтный интервал сумели сократить по итогу до 2 000 км, что для танка того времени действительно отлично.

И конечно же, на период выпуска танк не имел равных в мире по огневой мощи.

Вот "классический набор" для данного танка:

пушка 76 мм,

две пушки 45 мм,

шесть пулеметов 7,62 мм.

Однако из-за слишком большого веса и обилия орудий танк получился слишком "хрупким" даже для 1930-х годов. Так, передняя броня составляла всего 50-70 мм, тогда как с боков и вовсе было по 20-25. А по цене новинка стоила как 10 танков "БТ", которыми еще и проще было управлять: атака всеми башнями "Т-35" была очень сложной и требовала невероятной координации экипажа.

Так и вышло, что танк банально опоздал "к обеду": медленный, но хорошо вооруженный, он был бы отличной помощью солдатам на фронтах Первой мировой, когда не было ни средств борьбы, ни понимания тактики уничтожения танков. Однако буквально за период разработки Т-35 "танковая мысль" шагнула вперед — и понадобились скорее маневренные и компактные машины, пусть и хуже вооруженные. Время "крепостей на гусеницах" прошло.

На июнь 1941 года в советских войсках оставалось около 59 таких танков, из которых участие в войне приняли 38. Но уже к 27 июня все танки вышли из строя из-за технических проблем, и лишь для 7 из них есть данные о том, что они "погибли в сражении".

Фото:www1.flagship-advices.co