САУ "Коалиция-СВ" 2С35: опережая время

Когда в 2019 году "Уралмаш" изготовил первые опытные экземпляры "Коалиции" 2с35, гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров отметил, что "…на сегодняшний день эта установка обгоняет время".

Давайте посмотрим, как разрабатывали и под какие задачи создавали технику, получившую столько хвалебный отзыв.

История проекта

Проект "Коалиция" в целом связывают с давней серией наработок САУ, ведущейся еще с 1989 года. Именно тогда на вооружение поступила знаменитая "Мста-С" ("2С19"). И на момент выпуска она была вполне конкурентоспособна.

К сожалению для конструкторов, буквально через год в НАТО приняли ряд новых стандартов разработки техники, и "Мсту" понадобилось улучшать.

Проект тогда велся в нескольких направлениях: работали и над улучшением, и над созданием новых машин на базе решений "Мсты".

Турбулентные 90-е годы вынудили военных заморозить проект, и лишь в 2002 году его вновь смогли продолжить. За более чем 10-летний простой многое было упущено, и начинать решили с работы по технологиям, которые на тот момент были доведены до ума: обновленного механизма заряжания и соединения двух стволов. Именно два соединенных ствола и дали проекту название — родилась "Коалиция".

Уже в 2006 году проекту официально дали "зеленый свет", а в 2013 появились первые варианты. Интересно, что к 2014 выпустили целых 10 "Коалиций" 2с35 — специально для проезда по Красной площади на Параде победы — но на вооружение их приняли лишь в 2016.

На текущий момент известно о трех вариантах:

"Коалиция" — опытный образец, работы над которым окончены в 2010 году;

"Коалиция" 2с35 (также известна как "Коалиция-СВ") — дорабатывается, в части поступит в 2020 — 2021 гг;

"Коалиция Ф" — тестовый вариант для нужд флота, в разработке.

Планы на будущее

САУ "Коалиция" 2с35 в текущем виде представляет собой 152-мм комплекс для артиллерийских атак на дальности до 80 км, что в 2 с лишним раза больше, чем у "Мсты".

Особенностью комплекса считается возможность поражать даже хорошо укрепленные позиции противника:

он адаптирован и под осколочно-фугасные, и под активно-реактивные снаряды,

позволяет выполнять постановку дымовых завес и стрелять осветительными зарядами.

Ключевой задачей, таким образом, считается поддержка "из глубины".

Работать на "Коалиции" 2с35 должны три человека, благодаря новой системе заряжания скорострельность составляет около 16 снарядов в минуту. Также благодаря внедрению единой информационно-командной системы (ЕИКС) все члены экипажа в реальном времени получают нужные данные на удобных дисплеях.

Семизоров не зря отметил, что установка опережает потребности военных: в будущем ее планируют не просто доработать, а перенести на базу "Т-14", что позволит в значительной мере унифицировать системы. Сейчас в качестве платформы применена "основа" от "Т-90А".

Фото:commons.m.wikimedia.org