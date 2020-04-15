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Автор Евгений Стриж

"Stratolaunc": хочешь мира - готовься к войне?

Силовые структуры

Проект "Stratolaunch" известен одним из самых больших (и уж точно самым широким — 73 метра) самолетом нашей планеты, "Scaled Composites Stratolaunch Model 351". Изначально его стоили, чтобы запускать различную технику в космос, отсюда и название.

Однако теперь "мирное" будущее и самолета, и всего проекта под большим вопросом: новый владелец, Стив Фейнберг, считается не только человеком, связанным с американским ВПК, но и хорошим знакомым Дональда Трампа (как минимум — человеком, входящим в круг приближенных лиц). Что ждет "Stratolaunch"?

Кто и зачем купил "Stratolaunch"

Началась "новая история" проекта "Stratolaunch" с грустной новости: 15 октября 2018 года владелец и основатель проекта Пол Аллен скончался из-за сложной онкологии. К счастью, самолет достроить и испытать успели, однако затем в прессу просочились слухи о том, что проект временно приостановят, а компанию "Stratolaunch" вместе со всем имуществом кому-то продадут.

Как оказалось, доля истины в утечке была: новым "хозяином" проекта стал Стив Фейнберг, руководитель компании "Cerberus Capital Management". Занимается Фейнберг прямыми инвестициями и известен как один из ключевых мировых игроков на этом поле: примерный размер активов, которыми управляет его компания, составляет 23,5 млрд. долларов. И одна из задач "Cerberus Capital Management" — как раз скупка фирм, испытывающих трудности для дальнейшей реорганизации.

Чем займется "Model 351

Руководство выкупленной "Stratolaunch" теперь позиционирует "Scaled Composites Stratolaunch Model 351" по-новому: это система для испытаний различных систем, в том числе военных. Издание "The Drive" отмечает, что такой резкий разворот мирного, в общем-то, проекта связан с четкой целью: разработать и поставить на вооружение гиперзвуковое оружие. В этом заинтересованы ключевые игроки администрации США, которые, видимо, и выступили "просителями" для Фейнберга.

Интересно, что такое применение "Scaled Composites Stratolaunch Model 351" действительно имеет смысл: сейчас для тестов применяют "B-52", который создавался вообще не для этого и не позволяет нести столько тестовых устройств, как "Model 351". К тому же внешняя полетная нагрузка "Model 351" составляет невероятные 250 000 кг, а взлететь в принципе он может, будучи "упакован" на 589 670 кг.

Желал ли такого будущего Пол Аллен — вопрос открытый. Однако использование самолета хоть в каком-то качестве определенно лучше закрытия проекта из-за проблем с финансами и сложностей в управлении (как случилось в свое время с отечественными "Буранами").

Фото:airway.com.br

Темы самолет пол аллен стив фейнберг
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