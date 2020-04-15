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Автор Евгений Стриж

Enforcer: немецкая точность

Силовые структуры

С различного рода ракетами у Германии всегда были "теплые" отношения, так что неудивительно, что именно ракетный комплекс Enforcer оказался недавно в центре внимания немецких СМИ.

Представляя собой портативную систему для спецопераций, Enforcer является одноразовым и легким (менее 9 кг) решением для поражения как живой силы, так и техники.

Что нужно немецкой армии

Производством новинки займется фирма MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) — именно ей в 2019 году достался контракт. Предварительная цена сделки — около 76 млн. евро, которых хватит примерно на 850 установок.

Enforcer используется в положении "с плеча", позволяя выпустить управляемую 86-мм ракету как по подвижной, так и по стационарной цели. При этом ракета весьма компакта — менее 7 кг — а вся установка весит менее 9 кг. Дополнительно к системе прилагается съемный прицел примерно на 2 кг.

Дальность огня Enforcer впечатляет — производители уточняют, что эффективное поражение цели достигается в пределах 2 км, при этом применение специальных боеприпасов может увеличить его. Можно стрелять и практически "в упор" — на расстояние от 100 м.

Основной козырь новинки — специально под нее созданная система наведения. В Enforcer применили новейшую электронику, которая позволила сделать все максимально легким и надежным, при этом сохранив все привычные опции. Так, захват цели ракета производит прямо перед пуском, что делает возможным ее применение не только пехотой, но и беспилотниками (и уже есть версия под такие задачи, названная Enforcer Air).

Противовес технике: дешево и сердито?

Интересно, что в противовес "битве танков и кораблей" между Россией и Китаем европейские страны предпочитают вкладываться в ракетные системы вооружения, причем самых разных модификаций. Так, в том же 2019 году стало известно о французском проекте Missile Moyenne Portée, или MMP, который создан именно как "решение танкового вопроса".

Это комбинированная система, которая поддерживает наведение по тепловому контуру, а также удаленную навигацию по оптиволокну. Она способна поразить цель на расстоянии около 4 км.

Германия, впрочем, сразу признала, что собирается поставлять новинку и на внешний рынок: специалист по маркетингу Гидо Брендлер (сотрудник команды разработки Enforcer Air) подойдет для самых разных беспилотников, и, соответственно, скорее всего будет выпущен и в экспортном варианте.

С учетом стоимости одной системы в пределах 89 500 евро Enforcer может стать неплохим решением для всех, кто хочет быстро и просто уничтожать танки в условиях как городских, так и полевых боев. А модификация для беспилотника позволит проводить и собственные атаки, причем не жертвуя живой силой.

Фото:twitter.com

Темы портативная система для спецопераций
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