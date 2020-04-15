Bell V-280: первая ласточка беспилотной авиации

Конвертопланы — не самая массовая и популярная техника, про них редко пишут в СМИ. Возможно, именно поэтому состоявшиеся еще в декабре 2019 года уникальные испытания многим остались неизвестны.

А произошло, между тем, знаменательное событие: американский конвертоплан Bell V-280 успешно прошел тестирование системы автономных полетов. Машина самостоятельно взлетела, перешла в режим полета (достигается сменой угла наклона лопастей), повисела в воздухе и села. Пилоты находились в кабине, но не управляли конвертопланом — все сделала автоматика.

Такие испытания — часть работы над заменой вертолетного парка США (в частности, "дедушку-ветерана" этого парка, вертолет "Sikorsky UH-60 Black Hawk"). Почему же выбрали именно конвертопланы — и что это вообще за техника?

"Особенности национального конвертопланирования"

Bell V-280 Valor — конвертоплан с длинной историей. Начнем с его характеристик:

максимальная скорость — до 520 км/ч;

максимальная дальность — 4000 км;

возможности загрузки: 14 солдат в экипировке или до 4500 кг грузов;

экипаж — 4 человека.

Как видно, по возможностям транспортировки у техники все отлично, но 4 человека на 1 машину — слишком много. Этим и объясняются активные доработки систем управления.

Вообще Bell V-280 Valor был впервые показан еще в 2013 году на одной из американских авиавыставок. Разрабатывали его в Bell Helicopter, и в конструкции заложены решения, примененные еще в старых таких машинах, например, XV-3 и XV-15.

На текущий момент серийно выпускается только одна модель: Bell V-22 Osprey, делается он по заказу Корпуса морской пехоты и ВВС Соединенных Штатов. На 2016 год известны примерно 300 машин.

На внешнем рынке конвертопланы, что называется, "не пошли": пока закупки осуществила лишь Япония (в 2018 году).

Будущее конвертопланов: "и на войне, и в быту"

Между тем конвертопланы очень перспективны: по сути, это схема "самолет + вертолет". Они могут как быстро лететь по прямой, так и зависать над целью, что делает ненужным оборудование сложных взлетно-посадочных полос. Как и вертолеты, конвертопланы умеют висеть в воздухе, что позволяет быстро разгрузить технику без осуществления посадки.

При этом конвертоплан можно использовать как в гражданских, так и военных целях: его корпус можно дооснастить нужным вооружением, в том числе пулеметными и ракетными системами.

Так что решение проблем с управлением (возможно, уже в скором будущем нужен будет лишь один пилот — и тот будет роботом) вполне может сделать конвертопланы техникой, вытесняющей вертолеты.

Фото:twitter.com