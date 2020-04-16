Эсминец "Наньчан": гроза врагов Китая

В 2017 году Китай успешно достроил и спустил на воду новый эсминец проекта "055". Назвали корабль "Наньчан", он стал головным кораблем проекта — и в честь этого китайские СМИ выложили множество снимков. Повод действительно есть — как минимум потому, что всего таких кораблей планируется 16, из которых на 2019 год суммарно построили 6.

Разбираемся, что за чудо-корабли спроектировали и простроили в Поднебесной.

Характеристики новинки

"Наньчан", представляющий собой самый крупный и мощный корабль китайского флота (как и "коллеги" по проекту "055"), впечатляет: 13 000 тонн водоизмещения, 180 метров длины и множество систем вооружения, среди которых:

122 различные ракеты (в частности, противокорабельные "YJ-18" и зенитные "HHQ-9";

130-мм артиллерийская установка;

системы зенитного подавления;

аппараты для постановки мин:

системы для атаки торпедами;

две посадочные площадки под вертолеты.

С учетом количества новые эсминцы явно планируется сделать основными ударными кораблями в составе обновленного китайского флота.

Тонкости китайского кораблестроения

В декабре 2019 года случилось не менее знаковое для флота Китая событие: наконец появился "на свет" первый авианосец полностью китайской разработки.

Поясним: ранее авианосцы Китая представляли собой модернизированные тяжелые крейсера, причем часто иностранные. Так, "Ляонин" при внимательной проверке оказывается украинским "Варягом", с которым в "близком родстве" состоит небезызвестный "Адмирал Кузнецов". А теперь авианосцы Поднебесной будут строить по проекту "001-А", который, хоть и представляет собой вольную трактовку развития двух вышеназванных кораблей (проект "1143" для интересующихся), но конструктивно весьма от них отличается. И как минимум это позволит китайцам не зависеть от компонентов и систем из-за рубежа, а также загрузить заказами свой ВПК.

Что делать с такими кораблями?

Эксперты пока с осторожностью комментируют наращивание Китаем флота: не совсем понятно, какой у проекта "055" "запас прочности" и в каких условиях Китай планирует применять столь тяжелые корабли. Гонять пиратов в рамках международных соглашений или охранять торговые пути можно значительно более скромными кораблями, а для РЭБ новинка не подходит.

Однако то, что уже в 2019 году в Китае стало больше военных кораблей, чем в США, наводит на мысли о том, что экспансия Поднебесной вскоре может перестать быть лишь торговой. 300 кораблей (на 13 больше, чем у Штатов) — серьезная сила и серьезный довод для тех, на кого не подействует китайская дипломатия.

Фото:24h.com.vn