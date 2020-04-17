Sea Venom - крылатая ракета будущего?

Специалисты Франции и Великобритании успешно закончили начальные испытания перспективной противокорабельной ракеты под названием "MBDA Sea Venom".

Работы над ней начались еще в 2017 году, и планируется, что к 2021 или 2022 году она станет частью унифицированного арсенала вертолетных войск стран Европы. В частности, устанавливать новинку планируют на "AgustaWestland AW159 Lynx Wildcat HMA2" (Великобритания) и "Airbus H160M" (Франция).

Чем интересна новая ракета: характеристики и применение

Согласно данным, предоставленным специалистами DES (Гендирекция Франции по вооружениям), "MBDA Sea Venom" успешно поразила цель в рамках тестов на испытательной базе "Essais de Missiles".

В частности, оператору удалось не только без проблем запустить ракету, но и точно навести ее на цель. Испытание проводили с учетом возможной противоракетной блокировки, а также проверяли работу новинки на малой высоте.

"Sea Venom" уже достаточно известна в европейской прессе, так что характеристики найти не трудно. Это противокорабельная ракета длиной в 2,5 м и диаметром в 200 мм, которая работает на предельной дальности в 20 км. Ракета умеет "переключаться" между режимами "воздух — земля" и "воздух — воздух", что существенно расширяет ее возможности.

Задумались над перспективами новинки и производители: так, британские вертолеты "AW159 Wildcat" в новых генерациях будут оснащать слотами под "MBDA Sea Venom", при этом планируется, что каждый вертолет сможет нести около 4 новых ракет.

Класс ракеты — "воздух — поверхность", что делает ее применимой как в наземных, так и морских операциях с участием вертолетов.

Почему партнерство Франции и Великобритании не менее интересно

Представители Франции и Великобритании довольны ходом работ — ключевого игрока союза, компанию "MBDA" (оборонная корпорация, располагающаяся в Великобритании) испытания воодушевили. Соглашение о партнерстве, к слову, подписывали ключевые на тот момент чиновники: глава Агентства по оборонным закупкам Франции (DGA) Лорен-Колет Бийон и секретарь по оборонным закупкам британского Минобороны Хэрриет Болдуин.

А оценили сделку, по данным СМИ, в 100 млн. евро только на начальном этапе разработки.

В целом проект призван если не потеснить США (лидера создания высокоточных средств поражения), то уж точно "отнять кусок" рынка и продемонстрировать, что как минимум у Франции и Великобритании есть что противопоставить возможным угрозам.

Отмечается, что конечным продуктом станет не просто ракета, а инновационный "комплекс", который подойдет не только для вертолетов, но и для кораблей, самолетов и различной наземной техники.