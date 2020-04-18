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Автор Евгений Стриж

Р 430 Paolo Thaon di Revel - итальянский привет

Силовые структуры

В 2019 году стартовали испытания новейшего итальянского корабля с длинным названием "Р 430 Paolo Thaon di Revel".

Это многоцелевое судно, в основном задуманное как патрульное, "открывает" новое поколение итальянских кораблей.

Что о нем известно?

Будущая гордость флота?

Название типа новых кораблей не менее длинное — "Pattugliatore Polivalente d'Altura", что буквально переводится как "Многоцелевой морской патрульный катер". Работы по созданию новинки выполняет предприятие "Fincantieri" — у коллектива есть контракт на 6 таких судов.

Итальянцы к новому кораблю относятся со всей серьезностью: его часто обсуждают в СМИ, а церемония "первой резки стали", которая дала старт работам по созданию первого корабля серии (собственно, "Р 430 Paolo Thaon di Revel"), прошла 13 февраля 2017 года достаточно ярко.

Спуск на воду состоялся 15 июня прошлого года, и благодаря высокой степени готовности корабля военные сразу же назначили его испытания.

  • В состав действующих кораблей итальянского флота новинку решено ввести в 2021 году.

Что умеет новинка

Корабль, по мнению военных экспертов, отлично подойдет как сторожевик, который будет работать вблизи береговой линии. Из ключевых особенностей новинки итальянцы выделяют высокую степень модульности и автоматизации, что позволяет производить его в нескольких комплектациях в зависимости от задач, а также быстро менять модули и обслуживать корабль силами небольших команд техников.

Длина новинки — 143 метра, ширина — 16,5 м. По словам техников, в зависимости от типа двигателей (возможна установка как дизелей, так и дизель-электрических моторов или газотурбинных систем "CODAG") судно способно развивать до 31,6 узлов (около 58,5 км/ч).

Тактические возможности корабля позволяют итальянскому Центру анализа стратегий и технологий рассматривать его как фрегат, поскольку систем вооружения (в том числе для сторожевых кораблей нехарактерных) на нем будет великое множество.

Известно, что на корабли серии будут ставить обновленные противокорабельные ракеты дальнего (около 360 км) радиуса "MBDA TESEO MK/2E", подходящие в том числе для поражения наземных целей. Также предусмотрены "посадочные места" под зенитные орудия (в частности, комплекс "SAAM-ESD"), артиллерию (127-мм "Leonardo LW" и несколько вариантов поменьше калибром) и торпедные аппараты. В сочетании с возможностью нести два вертолета (причем с размещением в крытом ангаре) "Р 430 Paolo Thaon di Revel" действительно способен надежно защитить границы Италии, а в случае чего — противостоять и намного более крупным кораблям.

Фото:dmitryshulgin.com

Темы итальянский флот многоцелевое судно
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