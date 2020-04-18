Что китайцы сделали с копиями «Су-33»?

Интересные данные поступили из Поднебесной ближе к концу 2019 года: палубный истребитель "Shenyang J-15" "научили" работать со значительно более широким спектром ракет, чем можно было бы представить. Теперь самолет может эффективно уничтожать корабли, технику, самолеты и живую силу противника.

Почему на это событие стоит обратить внимание?

Как улучшили "новый старый" самолет

Обсуждение вопроса началось с портала "Jane's". Это британский военно-технический ресурс, где часто выкладывают и анализируют снимки новых образцов вооружений. Именно редакторы "Jane's" обратили внимание на то, что новые "Shenyang J-15" оснащены не чем-нибудь, а ракетами:

KD-88 (поражает цели на поверхности);

YJ-91 (используется для РЭБ);

YJ-91A (используется для атаки кораблей).

Получив такой набор ракет, "Shenyang J-15" стал по-настоящему универсальным самолетом, оставаясь при этом "палубником". То есть построенные и строящиеся китайские авианосцы станут еще более грозной силой.

Центральное телевидение КНР, впрочем, тайны из нового оружия делать не стало: уже в ноябре 2019 зрители увидели демонстрацию новых самолетов, прошедшую на базе Хуандицунь.

"Shenyang J-15": "мой адрес не дом и не улица"

Самолет "Shenyang J-15" имеет весьма интересную историю. Машина была создана примерно в 2010 году — именно тогда Китай официально заявил, что работы над прототипами окончены.

Однако это не китайская техника: в основе конструкции лежит "Су-33", купленный еще в 2001 году у Украины. Причем самолет оказался не серийной "Сушкой", а прототипом (индекс "Т-10К"). Задержку в 9 лет между покупкой и созданием на ее основе новинки китайской инженерии объясняют тем, что Китай долго не мог решить проблему работы крыла прототипа — на купленном "Су-33" нужно было доработать складывание крыла, иначе палубного истребителя бы не вышло.

Глобальный "апгрейд" в итоге и вырос в "Shenyang J-15", при этом большинство западных экспертов склоняются к тому, что самолет — копия "Су-33", а Китай утверждает обратное, аргументируя это тем, что эволюция самолета была достаточно долгой, в том числе практически полностью пришлось менять "начинку". Опыт у Китая в таких делах есть: их самолет "J-11" также представляет собой "переосмысление" российского "Су-27".

На текущий момент Китай располагает примерно 20 экземплярами "Shenyang J-15" — именно эти самолеты стали основой для нового авианосца Поднебесной, "Ляонина". Который, в свою очередь, тоже не совсем китайский — это вариация проекта "001А", который вырос из крейсерской серии "1143". Именно к "1143" относится и российский "Адмирал Кузнецов".

Фото:prokimal-online.blogspot.com