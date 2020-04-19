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Автор Евгений Стриж

VERA - как поймать террориста по видео с телефонов

Силовые структуры

Уникальная система VERA сможет быстро найти террориста благодаря снятым свидетелями видеороликам.

По данным разработчиков, достаточно буквально трех видео, чтобы быстро найти позицию, откуда ведется огонь.

Зачем нужна такая система

На сегодняшний день для поиска как террористов, так и вражеских снайперов используются достаточно сложные системы, которые используют много микрофонов.

  • Микрофоны нужны для точного "съема" шумовой картины — именно на основе шумов делается в итоге расчет точки стрельбы. Такой расчет называется триангуляцией звука.
  • Микрофоны для нее должны быть достаточно точные и надежные, что не всегда удобно, особенно для военных — хрупкая техника может быстрее выйти из строя в случае неожиданной атаки или необходимости перемещения позиций.

В чем особенность системы

VERA (Video Event Reconstruction and Analysis, или Система Видеореконструкции и Анализа), может работать с данными, полученными с обыкновенных смартфонов. Благодаря уникальной опции — "опоре" на архитектуру местности и ландшафт — VERA создает полную реконструкцию сцены атаки.

Сначала система определяет, где стояли люди, снявшие видео. Затем из каждого полученного видео извлекается звуковая дорожка. Благодаря тому, что в базе системы уже есть различные звуки выстрелов, она может "выделить" шум летящей пули и понять, откуда велся огонь, используя как ориентиры точки съемки видео.

Система учитывает также и задержку между выстрелом и попаданием, что увеличивает точность. А приятной дополнительной опцией для военных и полицейских станет умение VERA определять, из какого именно оружия стреляли.

Как проверяли систему

Система уже прошла не только лабораторные, но и "полевые" испытания. В частности, одним из первых ее тестов стал анализ стрельбы в Лас-Вегасе, которая случилась в 2017 году. Благодаря обилию видео от очевидцев разработчики смогли предоставить VERA достаточно данных для того, чтобы она точно указала — стреляли из отеля "Мандалэй Бэй", причем из северного его крыла. Эти данные совпадают с официально опубликованными данными экспертов, работавших на месте атаки.

  • Интересно также то, что VERA — "открытая" программа, то есть ее код можно спокойно найти в сети и использовать.

Представлена новинка была во Франции, известно, что в разработке приняли участие не только специалисты по программированию и анализу данных, но и эксперты компании "SITU Research" — специалисты по акустике, баллистике и архитектуре. Пресс-релиз новинки был представлен сотрудниками Университетом Карнеги — Меллона.

Фото:flipboard.com

 

Темы система vera поиск террористов открытая программа
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