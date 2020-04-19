Почему самолеты F-117 все еще летают, если их давно сняли с вооружения

Американские эксперты подтверждают — самолеты "Lockheed F-117", которые для многих стали синонимом слова "стелс", все еще применяются командованием страны.

Хотя официально самолеты выведены из состава ВВС США еще в далеком 2008 году и на текущий момент в плане технологий и возможностей относятся скорее к "музейным экспонатам", чем к оружию, как минимум за 2018 год было зафиксировано несколько полетов "Lockheed F-117".

Зачем нужны "Lockheed F-117", если они устарели?

Отметим, что старые самолеты, сохранившие боеспособность, армейское командование при поддержке Конгресса США как раз в 2016 году отправило на специальную открытую площадку в штате Аризона. Известная как Дэвис-Монтен, эта площадка представляет собой базу для "открытого" хранения военной техники.

В том же 2018 году в Неваде (пограничный с Аризоной штат) регулярно отмечали пролеты "Lockheed F-117" — и тогда эксперты посчитали, что машины помогают тестировать какие-то новые технологии, связанные с "невидимостью". Однако на 2020 год, согласно изданию ""The Drive", самолеты используются как "агрессоры", то есть изображают вражескую авиацию и помогают репетировать сценарии ее перехвата. В прессе сразу же начали обсуждать факт, вторжения чьей авиации ждут в США — и мнения разделились между Россией и КНР.

Согласно уточненным данным,

3 декабря 2019 года над районом базирования самолетов состоялся настоящий "бой", в котором против "Lockheed F-117" выступили "F-16", "F-15" и "F-22".

Также в учениях, по неподтвержденным данным, принял участие дальний бомбардировщик "B-1B Lancer".

Источники уточняют, что самолетов было достаточно много: только "F-16" был представлен в количестве 4 штук.

Также, по словам очевидцев учений, самолеты работали и в парах: например, "F-117" и "F-16" против "F-15" и "F-22".

Тайные явные учения: пятое поколение в небе

По информации "The Drive", использование самолетов устаревших типов для учений — обычное дело, но странно, что до сих пор в Минобороны страны никак такие учения не комментируют. При этом очевидцев учений или репортеров, которые делают фото, не задерживают.

Отметим, что у США сегодня один из крупнейших флотов стелс-авиации, при этом разработки в данном направлении также активно ведутся. Также к категорию "малозаметных" попадает и бомбардировщик "B-2", который, правда, представлен пока лишь 10 машинами.

Так что испытания неудивительны: те же "F-35" считаются уже пятым поколением авиации, при этом Китай свои машины этого поколения (известные как "J-20" эксплуатировать только начинает), а в России они еще строятся — известно о контракте на 76 истребителей.

Фото:public.prod1.corr.life