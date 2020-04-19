Почему самолеты F-117 все еще летают, если их давно сняли с вооружения

Американские эксперты подтверждают — самолеты "Lockheed F-117", которые для многих стали синонимом слова "стелс", все еще применяются командованием страны.
Хотя официально самолеты выведены из состава ВВС США еще в далеком 2008 году и на текущий момент в плане технологий и возможностей относятся скорее к "музейным экспонатам", чем к оружию, как минимум за 2018 год было зафиксировано несколько полетов "Lockheed F-117".
Отметим, что старые самолеты, сохранившие боеспособность, армейское командование при поддержке Конгресса США как раз в 2016 году отправило на специальную открытую площадку в штате Аризона. Известная как Дэвис-Монтен, эта площадка представляет собой базу для "открытого" хранения военной техники.
В том же 2018 году в Неваде (пограничный с Аризоной штат) регулярно отмечали пролеты "Lockheed F-117" — и тогда эксперты посчитали, что машины помогают тестировать какие-то новые технологии, связанные с "невидимостью". Однако на 2020 год, согласно изданию ""The Drive", самолеты используются как "агрессоры", то есть изображают вражескую авиацию и помогают репетировать сценарии ее перехвата. В прессе сразу же начали обсуждать факт, вторжения чьей авиации ждут в США — и мнения разделились между Россией и КНР.
Согласно уточненным данным,
По информации "The Drive", использование самолетов устаревших типов для учений — обычное дело, но странно, что до сих пор в Минобороны страны никак такие учения не комментируют. При этом очевидцев учений или репортеров, которые делают фото, не задерживают.
Отметим, что у США сегодня один из крупнейших флотов стелс-авиации, при этом разработки в данном направлении также активно ведутся. Также к категорию "малозаметных" попадает и бомбардировщик "B-2", который, правда, представлен пока лишь 10 машинами.
Так что испытания неудивительны: те же "F-35" считаются уже пятым поколением авиации, при этом Китай свои машины этого поколения (известные как "J-20" эксплуатировать только начинает), а в России они еще строятся — известно о контракте на 76 истребителей.
Фото:public.prod1.corr.life
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