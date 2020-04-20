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Автор Евгений Стриж

Подводные роботы - что проектируют американские военные?

Силовые структуры

Оборонное агентство передовых исследовательских проектов (DARPA) заключило контракты с тремя компаниями, которые помогут разработать проект беспилотного подводного аппарата максимальной автономности.

Целью программы, известной как "Manta Ray", является создание автономных подводных лодок, которые будут требовать минимального технического обслуживания или материально-технической поддержки при длительных развертываниях.

Кто будет разрабатывать

DARPA хочет создать автономные подводные лодки, которые могут выполнять многомесячные задания без какой-либо личной материально-технической поддержки или технического обслуживания. Ранее специалисты агентства уже заключили контракты с тремя компаниями, которые будут помогать в разработке:

  • Лаборатория передовых технологий "Lockheed Martin"
  • "Northrop Grumman Systems Corporation"
  • "Navatek, LLC"

Четвертая компания, "Metron, Inc.", займется решениями для обеспечения питания новой техники.

Как будут использовать

"Manta Ray" — перспективная американская программа, созданная для продвижения в войска беспилотных аппаратов. В первую очередь выделяют снижение потерь в ходе операций, а также значительное упрощение работы операторов — новые технологии ИИ помогут значительно легче работать с новинками.

В перспективе военные хотят видеть не просто разведчика или диверсанта, а автономный "подводный танк", который будет способен мешать работе даже подводных лодок противника. Однако предстоит решить еще много задач — из самых очевидных выделяют поиск материала или покрытия, который не обрастает ракушками и водорослями при длительном развертывании в состоянии "покоя", а также композитов, которые сделают беспилотники "Manta Ray" менее заметными для радаров противника.

Интересно, что предполагаемая дата окончания работ — 2021 год, то есть уже в скором будущем мы увидим если не готовую технику, то ее прототипы. Точная смета неизвестна, по, согласно открытым данным, в "Lockheed Martin" получили всего 12,3 млн. долларов, что для такого амбициозного проекта достаточно скромно.

"Конечно же, беспилотники "Manta Ray" пригодятся и в повседневной работе: например, в портах они смогут помочь в навигации, при ЧП, при сложных метеоусловиях. Также и технологии, примененные в проекте, нам пригодятся — например, та же система или материал, которые помогут предотвратить обрастание корпуса кораблей.

Но ключевая задача — создать беспилотник, который будет на 100% независим после развертывания, то есть сможет длительное время работать без контакта с оператором", — отмечают в СМИ.

Фото:windowssearch-exp.com

 

Темы военные подводный танк беспилотный подводный аппарат
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