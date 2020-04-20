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Автор Евгений Стриж

"Закат титанов" эра супер-авианосцев уходит в прошлое?

Силовые структуры

Военно-морской флот США может ограничить число авианосцев класса "Форд" всего четырьмя кораблями. По мнению экспертов, корабли слишком дорогие — за тот же бюджет можно построить более скромные, но в большем количестве.

При этом ходят упорные слухи, что те авианосцы класса "Форд", которые все же построят, к 2030 заменят другими кораблями.

Почему Штаты вдруг решили радикально сменить концепцию авианесущих кораблей?

Дорого и бессмысленно: тип "Форд" опоздал?

"Форд" — один из самых больших по размерам классов, длина кораблей — 337 метров. Первоначально проект задумывался как замена "Энтерпрайзу" и "Нимицу", которые уже устарели морально.

Военным обещали перспективное судно, но столкнулись с рядом проблем:

  • например, системы оружейных лифтов на первом авианосце проекта, "Джеральде Р. Форде", все еще не работают,
  •  для авианосца характерно постоянное урезание расходов, в результате чего на нем служит неполный (то есть не предусмотренный проектом) экипаж.

При этом у военных "на подходе" еще два таких судна — с теми же проблемами.

Один из ключевых людей в руководстве ВМФ США, Томас Модли, недавно поставил под сомнение будущее класса "Форд".

"Я не знаю, собирается ли флот заказывать больше судов этого типа. Но мы уже думает о других классах. У нас есть некоторые время — примерно до 2026-2027 годов. И за эти 6-7 лет нам нужно четко определиться, что мы хотим видеть в качестве авианосца", — отметил он на одной из встреч с журналистами.

"Невыгодный" корабль: подсчеты не в пользу "Форда"

Ключевым вопросом оказался не технологический, а материальный: размер флота США планируется увеличить с 396 до 350 судов уже к 2030 году, и ясно, что крупные корабли "зарежут" в угоду мелким.

Также военные эксперты отмечают, что текущие системы ракетного вооружения делают "Форды" слишком уязвимыми, а значит, дальние переходы становятся весьма опасным мероприятием. "Китайские ракеты вроде "DF-21D" могут если не потопить, то серьезно повредить авианосец. Аналогичные проблемы с российским "Кинжалом". Если авианосец погибнет, мы будем хоронить 5000 человек и перезаказывать 80 самолетов", — отмечают специалисты.

"Никто не спорит, что крупный авианосец может перевозить много самолетов и быстро их обслуживать. Но самая важная часть работы с этими кораблями — вовремя отступиться от проекта, если он слишком дорог. Проще построить небольшие авианосцы на базе, например, кораблей класса "Америка". Просто сравните цифры: 13 млрд. за "Форд" и 6,8 млрд. за модернизированную "Америку". При этом "Америка" в изначальном варианте стоит всего 3,4 млрд, а значит, в варианте авианосца может оказаться еще дешевле", — рассуждают в СМИ.

Так что как минимум в Штатах эпоха огромных "владык морей" на 337 метров в длину уходит в прошлое. Сами по себе "Форды" перспективны и интересны — вот только задач, которые выполнить могут лишь они одни, больше, похоже, не предвидится.

Фото:defensemaven.io

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