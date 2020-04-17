Kratos XQ-58A Valkyrie: "беспилотник-напарник"?

В течение почти 20 лет ВВС США активно работали в воздушном пространстве как в рамках борьбы с терроризмом, так и в военных операциях.

Сейчас американские военные задумались о новых типах самолетов, которые были бы полезны в локальных конфликтах и при этом сохраняли самое важное — жизни пилотов.

Что изобрели в США для решения этой задачи?

Чем интересен проект

Kratos XQ-58A Valkyrie — проект последних лет. Это уникальный беспилотный боевой самолет, который выполнен с использованием технологии "стелс".

Его особенность — "умная" начинка:

"Валькирию" можно соединить с управляющей системой "F-35", в результате чего самолет станет ведомым и будет прикрывать собой ведущего.

"Время, когда можно было "задавить" количеством, прошло. Теперь судьбу поединка решают технологии. Нам нужно максимально удешевить их применение", — уверены в Штатах.

С учетом роста возможностей ПВО для пилотов становится все более сложной задачей даже разведка, не говоря уж о боевых вылетах. А новейшие истребители стоят около 80 млн. долларов каждый, и потеря даже одной машины значительно "бьет" по карману.

Исходя из этих фактов и было принято решение о разработке новинки.

Характеристики и особенности новинки

Kratos XQ-58A Valkyrie может нести две бомбы, дальность полета составит примерно 3 200 км. В рамках программы "Skyborg" также будет доработан искусственный интеллект, который позволит "родительскому" "F-35" управлять ведомыми, посылая их, например, вперед для разведки и быстро распределяя между ними цели в бою.

"Мы можем позволить себе пожертвовать роботом, чтобы спасти в случае угрозы пилота. Также новые самолеты будут доступны по весьма скромной цене — один Kratos XQ-58A Valkyrie обойдется бюджету в 2 млн. долларов. Для сравнения — одна ракета "Томагавк" стоит примерно 1,4 млн. Да, у нас есть программы развития боевых дронов, они перспективны — но там ценники уже перевалили за 100 млн. (например, в проекте "RQ-4 Global Hawk")", — отмечают корреспонденты "Defense News".

Грубо говоря — новинка настолько дешевая, что командиры смогут применять концепцию "истребительной войны", то есть без раздумий жертвовать Kratos XQ-58A Valkyrie, если это поможет в выполнении задачи. Также среди плюсов новинки — полностью открытая архитектура, что позволит модифицировать беспилотник под самые разные задачи, не сильно завышая ценник.

Так что в перспективе Kratos XQ-58A Valkyrie пригодится не только в воздушных, но и в наземных боях в качестве самолета поддержки.

Фото:aktualnizpravy.cz