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Автор Евгений Стриж

Новое оружие США... контейнеровозы?

Силовые структуры

Военно-воздушные силы США рассматривают вопрос о применении вооруженных беспилотников, замаскированных в транспортных контейнерах для морских перевозок, передает "popularmechanics.com".

Планируется использовать новейшие "XQ-58 Valkyries" — дроны, способные взлетать с ограниченной площади, но по характеристикам вплотную подбирающиеся к истребителям.

Как будет работать система

В случае конфликта ВВС США смогут запускать "рой" дронов из контейнеров, чтобы подавить врага. И военные хотят иметь возможность разместить сотни дронов на будущем театре военных действий, храня их в транспортных контейнерах до момента, когда они понадобятся.

Производитель беспилотных летательных аппаратов, компания "Kratos Defense", уже готова доработать "XQ-58A Valkyrie" так, чтобы он помещался в специальный бокс, внешне неотличимый от транспортного контейнера.

  • Основой системы запуска послужат короткие направляющие, "выбрасывающие" беспилотник строго вверх, после чего включатся ракетные ускорители. Затем на нужной высоте дрон от них отцепится и полетит выполнять боевую задачу.

Что умеет беспилотник "XQ-58A Valkyrie"

"XQ-58A Valkyrie" является представителем нового поколения беспилотных летательных аппаратов.

  • Дрон длиной 9 метров с размахом крыльев 8,3 метра разгоняется до 1 050 км/ч и может нести около двух бомб суммарным весом в 113 кг.
  • Также с ним можно применять ракеты "воздух — воздух".

По словам представителя компании "Kratos Defense", диапазон работы новинки составит около 3 000 морских миль, или 5 556 км. Так, располагаясь на базе Гуам, дроны смогут без проблем работать в Гонконге, Шанхае и даже Пекине. Дроны, хранящиеся еще ближе к Китаю, могут проникать еще глубже в страну.

Дальность действия "XQ-58A" означает, что в любой будущей войне китайским военным лидерам грозит не только борьба на Тихом океане, но и защита китайского воздушного пространства от вооруженных беспилотных самолетов большой дальности.

Будущее войн: атаки дронами вытеснят авиацию?

Воздушные силы Штатов, как указывает издание "Flightglobal", заинтересованы в этой концепции. На сайте отмечается, что генерал К. К. Браун, недавно назначенный главой ВВС, заявил в 2019 году:

"Если 6-метровый контейнер может фактически содержать какой-либо тип системы оружия, и у меня есть 1 000 таких контейнеров, как противник узнает, в каких именно находится техника?".

Концепция компании "Kratos" еще и довольно дешевая: каждый дрон будет стоить всего 2-3 миллиона долларов, а транспортировочный контейнер / пусковая установка будет стоить от восьмой до десятой части этого, около 300 — 400 тысяч.

  • Для сравнения, самолет "F-35A Joint Strike Fighter" стоит около 352 миллионов долларов.

Конечно, дроны не смогут полностью заменить истребители. Но они смогут предложить не менее интересные возможности — и за гораздо меньшие деньги.

 

Фото:look.com.ua

Темы вс сша беспилотник
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