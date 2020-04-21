Новое оружие США... контейнеровозы?

Военно-воздушные силы США рассматривают вопрос о применении вооруженных беспилотников, замаскированных в транспортных контейнерах для морских перевозок, передает "popularmechanics.com".
Планируется использовать новейшие "XQ-58 Valkyries" — дроны, способные взлетать с ограниченной площади, но по характеристикам вплотную подбирающиеся к истребителям.
В случае конфликта ВВС США смогут запускать "рой" дронов из контейнеров, чтобы подавить врага. И военные хотят иметь возможность разместить сотни дронов на будущем театре военных действий, храня их в транспортных контейнерах до момента, когда они понадобятся.
Производитель беспилотных летательных аппаратов, компания "Kratos Defense", уже готова доработать "XQ-58A Valkyrie" так, чтобы он помещался в специальный бокс, внешне неотличимый от транспортного контейнера.
"XQ-58A Valkyrie" является представителем нового поколения беспилотных летательных аппаратов.
По словам представителя компании "Kratos Defense", диапазон работы новинки составит около 3 000 морских миль, или 5 556 км. Так, располагаясь на базе Гуам, дроны смогут без проблем работать в Гонконге, Шанхае и даже Пекине. Дроны, хранящиеся еще ближе к Китаю, могут проникать еще глубже в страну.
Дальность действия "XQ-58A" означает, что в любой будущей войне китайским военным лидерам грозит не только борьба на Тихом океане, но и защита китайского воздушного пространства от вооруженных беспилотных самолетов большой дальности.
Воздушные силы Штатов, как указывает издание "Flightglobal", заинтересованы в этой концепции. На сайте отмечается, что генерал К. К. Браун, недавно назначенный главой ВВС, заявил в 2019 году:
"Если 6-метровый контейнер может фактически содержать какой-либо тип системы оружия, и у меня есть 1 000 таких контейнеров, как противник узнает, в каких именно находится техника?".
Концепция компании "Kratos" еще и довольно дешевая: каждый дрон будет стоить всего 2-3 миллиона долларов, а транспортировочный контейнер / пусковая установка будет стоить от восьмой до десятой части этого, около 300 — 400 тысяч.
Конечно, дроны не смогут полностью заменить истребители. Но они смогут предложить не менее интересные возможности — и за гораздо меньшие деньги.
Фото:look.com.ua
МЧС советует приготовить документы и необходимые при госпитализации вещи