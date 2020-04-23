Корабли ВМФ США помогут в борьбе с коронавирусом

Военно-морской флот использует два госпитальных корабля, "Mercy" и "Comfort", для оказания медицинской помощи во время пандемии коронавируса.

Два переоборудованных супертанкера станут базами резервной помощи для наземных больниц, позволяя избежать их переполнения. Корабли будут размещены по одному на каждом побережье континентальной части США.

Как модернизировали корабли

Корабли будут находиться в полной готовности к работе:

загрузка медикаментами и персоналом будет проводиться в зависимости от ситуации в конкретном регионе прибытия,

каждый корабль может перевезти до 1200 специалистов.

Два корабля класса "Mercy" были построены во время Холодной войны для оказания медицинских услуг в случае крупного конфликта. Корабли являются частью ВМС США, но классифицируются как вспомогательные, а не военные корабли, то есть в боевых действиях участия не принимали. Поэтому служат на них гражданские, а не военные.

"Корабли" были построены в середине 1980-х годов на базе супертанкеров класса "San Clemente". Каждый из них — 272 метра в длину, что позволило переоборудовать корабли в настоящие "плавучие больницы":

12 полностью оборудованных операционных;

1000 койкомест;

лаборатории и помещения для тестов;

аптека;

помещения для томографии;

помещения с техникой для выработки медицинского кислорода.

Оба корабля имеют посадочную площадку для вертолета и могут принимать пациентов на небольших лодках и других судах с подъемом на борт с воды.

Куда их отправят

Министр обороны Марк Эспер объяснил на одной из пресс-конференций, что корабли "Mercy" и "Comfort" сосредоточены в основном на лечении травм, то есть не предназначены для борьбы с инфекционными заболеваниями.

Именно поэтому их будут использовать как "дополнение" к больницам, а не как отдельные "плавучие госпитали". То есть на корабли будут отправлять людей с травмами, а в больницах смогут сосредоточиться на инфекции в целом и коронавирусе в частности. Такой подход позволит и "разгрузить" врачей, которые смогут более внимательно отслеживать случаи инфекционных заболеваний.

Отметим, что суда уже участвовали в ликвидации последствий ЧС — в 2017 году после урагана "Мария" на территории США в Пуэрто-Рико. Специалисты сообщили, что "Comfort" разместят близ Нью-Йорка, а "Mercy" отправится в сторону залива Сан-Франциско и встанет близ Лос-Анжелеса.

Интересно, что в Военно-морском флоте в 2018 году сообщали о намерениях утилизировать один из кораблей, но тогда Конгресс отклонил это предложение. Как оказалось — не зря.

Фото:nypost.com