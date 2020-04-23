Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Евгений Стриж

Корабли ВМФ США помогут в борьбе с коронавирусом

Силовые структуры

Военно-морской флот использует два госпитальных корабля, "Mercy" и "Comfort", для оказания медицинской помощи во время пандемии коронавируса.

Два переоборудованных супертанкера станут базами резервной помощи для наземных больниц, позволяя избежать их переполнения. Корабли будут размещены по одному на каждом побережье континентальной части США.

Как модернизировали корабли

Корабли будут находиться в полной готовности к работе:

  • загрузка медикаментами и персоналом будет проводиться в зависимости от ситуации в конкретном регионе прибытия,
  • каждый корабль может перевезти до 1200 специалистов.

Два корабля класса "Mercy" были построены во время Холодной войны для оказания медицинских услуг в случае крупного конфликта. Корабли являются частью ВМС США, но классифицируются как вспомогательные, а не военные корабли, то есть в боевых действиях участия не принимали. Поэтому служат на них гражданские, а не военные.

"Корабли" были построены в середине 1980-х годов на базе супертанкеров класса "San Clemente". Каждый из них — 272 метра в длину, что позволило переоборудовать корабли в настоящие "плавучие больницы":

  • 12 полностью оборудованных операционных;
  • 1000 койкомест;
  • лаборатории и помещения для тестов;
  • аптека;
  • помещения для томографии;
  • помещения с техникой для выработки медицинского кислорода.

Оба корабля имеют посадочную площадку для вертолета и могут принимать пациентов на небольших лодках и других судах с подъемом на борт с воды.

Куда их отправят

Министр обороны Марк Эспер объяснил на одной из пресс-конференций, что корабли "Mercy" и "Comfort" сосредоточены в основном на лечении травм, то есть не предназначены для борьбы с инфекционными заболеваниями.

Именно поэтому их будут использовать как "дополнение" к больницам, а не как отдельные "плавучие госпитали". То есть на корабли будут отправлять людей с травмами, а в больницах смогут сосредоточиться на инфекции в целом и коронавирусе в частности. Такой подход позволит и "разгрузить" врачей, которые смогут более внимательно отслеживать случаи инфекционных заболеваний.

Отметим, что суда уже участвовали в ликвидации последствий ЧС — в 2017 году после урагана "Мария" на территории США в Пуэрто-Рико. Специалисты сообщили, что "Comfort" разместят близ Нью-Йорка, а "Mercy" отправится в сторону залива Сан-Франциско и встанет близ Лос-Анжелеса.

Интересно, что в Военно-морском флоте в 2018 году сообщали о намерениях утилизировать один из кораблей, но тогда Конгресс отклонил это предложение. Как оказалось — не зря.

Фото:nypost.com

 

Новости Все >
Жительница Алтая издевалась над приемными детьми
Мощные ливни повлияли на извержение вулкана Килауэа
Жителя Башкирии обвиняют в убийстве шести человек
На Кубани грабителю пришлось убегать от продавщицы
Жители Японии заполонили пляжи, несмотря на карантин
В Сербии за время пандемии жертвами коронавируса стали 139 человек
В Приморье преступники вывезли в Китай тысячи кубометров леса
УЕФА назвал причины, по которым можно завершить чемпионат досрочно
Племянник Любови Успенской съехал из ее дома
Человечество дает отпор коронавирусу
Последние материалы
Мощные ливни повлияли на извержение вулкана Килауэа
Жителя Башкирии обвиняют в убийстве шести человек
Почему Россия не может отказаться от "Адмирала Кузнецова"
На Кубани грабителю пришлось убегать от продавщицы
Жители Японии заполонили пляжи, несмотря на карантин
В Сербии за время пандемии жертвами коронавируса стали 139 человек
Может ли Россия использовать опыт Южной Кореи в борьбе с COVID-19
В Приморье преступники вывезли в Китай тысячи кубометров леса
УЕФА назвал причины, по которым можно завершить чемпионат досрочно
Племянник Любови Успенской съехал из ее дома
Популярное
Новости медицины
Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки

Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.

Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Здоровье
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Дерматология
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!
Бывший СССР
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Игорь Буккер Беременные самцы рыб помогут найти защиту от СПИДа Игорь Буккер Любовь Степушова Молдавия добыла деньги от России, ЕС и МВФ. На что они пойдут? Любовь Степушова Василий Амирджанов Коронавирус обнаружил брешь в гражданской обороне Василий Амирджанов
Комментарии
Коронавирус высветил глобальную ложь
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Кожа китайских врачей из Уханя почернела после COVID-19
В Крыму задержали фальшивомонетчиков
Геннадий Зюганов: термин "перестройка" родился в лабораториях США
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Надо сокращать добычу нефти. Но некому
Новак не поддерживает снижения цен на бензин
О каких проблемах говорит сухая кожа?
Экономика или жизни? Опыт Швеции
Недовезли: в Подмосковье задержали наркокурьеров
Политолог: Саакашвили принесет Украине «целое ожерелье кризисов»
Владимир Драчёв: "Решение правления СБР принято не по уставу"
Меры поддержки экономики Путин обсудит с банкирами
Центробанк просит Сергея Глазьева помолчать
Центробанк просит Сергея Глазьева помолчать
Явлинский предрек России прощание с трубой
Саакашвили планирует войти в состав правительства Украины
Саакашвили планирует войти в состав правительства Украины
В "Динамо" рассказали о состоянии Мальцева после операции
Саакашвили планирует войти в состав правительства Украины
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ