Флот США получит истребитель, созданный специально для него

Для флота Штатов проектируется истребитель 6 поколения, который будет отличаться от истребителя, планируемого для ВВС.

Что проектируют

Шестое поколение истребителей, многими сегодня активно обсуждаемое, считается экспертами не "самостоятельным", а скорее "дополняющим" к пятому поколению.

Активнее всего шестое поколение разрабатывают в США — у военных есть четкая концепция и четкое понимание того, что они хотят от новинок.

При этом у военных США уже был опыт создания "единой" машины и для моряков, и для пехотинцев — "Lockheed Martin F-35 Lightning II". Универсальный самолет открывал в том числе широкие возможности по унификации производства, позволяя быстро восстанавливать поврежденные машины и всегда иметь на складах нужные запчасти.

И казалось, что концепция будет продолжена и на машинах шестого поколения.

Однако на этот раз американские военные решили создать "специализированные" самолеты: по данным, предоставленным изданием "Popular Mechanics" новый истребитель будет создан исключительно для флота и не попадет в другие рода войск.

Какие решения применят

О новой машине известно немногое: называют ее "F/A-XX", заменять ей планируется "F/A-18E/F Super Hornet", поставлять во флот самолет будут примерно в 2030-х годах. Первые сведения о новом самолете появились в 2008 году.

Согласно заявлениям представителей ВВС США, самолет будет сильно отличаться от "сухопутных" собратьев. Изначально "F/A-XX" задумывался даже не как самолет, а как платформа, вокруг которой можно строить различные их виды, причем платформа с открытой архитектурой.

Не забыли и про новейшие технологии ИИ: в 2015 году в прессу попало заявление Рэя Мабуса (на тот момент министра по делам флота США) о том, что новинка будет беспилотной. Это позволяет думать, что на платформе "F/A-XX" действительно запустят целое "семейство" самолетов.

Непосредственно же о пилотируемом "F/A-XX" известно очень мало: это двухместный самолет без хвостовых стабилизаторов, выполненный по технологии, известной ранее как "летающее крыло" ("смешанное крыло" в текущей вариации). Весить машина будет до 18 тонн, оснастят ее двумя двигателями.

Планируется, что самолет будет выполнять роль поддержки:

уничтожать наземные цели,

подавлять ПВО противника,

вести разведку с помощью новейших радарных комплексов.

Согласно данным контр-адмирала Скотта Д. Конна, к 2030-м годам на флоте планируется поставить на вооружение около 50% новых самолетов, а оставшиеся 50% "закроют" "F-35".

"Такая схема нужна для более плавного перехода — всегда полезно иметь "буфер" на случай непредвиденных ситуаций", — отметил он.

Фото:4teller.com