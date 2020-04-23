Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Евгений Стриж

Флот США получит истребитель, созданный специально для него

Силовые структуры

Для флота Штатов проектируется истребитель 6 поколения, который будет отличаться от истребителя, планируемого для ВВС.

Что проектируют

Шестое поколение истребителей, многими сегодня активно обсуждаемое, считается экспертами не "самостоятельным", а скорее "дополняющим" к пятому поколению.

  • Активнее всего шестое поколение разрабатывают в США — у военных есть четкая концепция и четкое понимание того, что они хотят от новинок.

При этом у военных США уже был опыт создания "единой" машины и для моряков, и для пехотинцев — "Lockheed Martin F-35 Lightning II". Универсальный самолет открывал в том числе широкие возможности по унификации производства, позволяя быстро восстанавливать поврежденные машины и всегда иметь на складах нужные запчасти.

И казалось, что концепция будет продолжена и на машинах шестого поколения.

Однако на этот раз американские военные решили создать "специализированные" самолеты: по данным, предоставленным изданием "Popular Mechanics" новый истребитель будет создан исключительно для флота и не попадет в другие рода войск.

Какие решения применят

О новой машине известно немногое: называют ее "F/A-XX", заменять ей планируется "F/A-18E/F Super Hornet", поставлять во флот самолет будут примерно в 2030-х годах. Первые сведения о новом самолете появились в 2008 году.

Согласно заявлениям представителей ВВС США, самолет будет сильно отличаться от "сухопутных" собратьев. Изначально "F/A-XX" задумывался даже не как самолет, а как платформа, вокруг которой можно строить различные их виды, причем платформа с открытой архитектурой.

Не забыли и про новейшие технологии ИИ: в 2015 году в прессу попало заявление Рэя Мабуса (на тот момент министра по делам флота США) о том, что новинка будет беспилотной. Это позволяет думать, что на платформе "F/A-XX" действительно запустят целое "семейство" самолетов.

Непосредственно же о пилотируемом "F/A-XX" известно очень мало: это двухместный самолет без хвостовых стабилизаторов, выполненный по технологии, известной ранее как "летающее крыло" ("смешанное крыло" в текущей вариации). Весить машина будет до 18 тонн, оснастят ее двумя двигателями.

Планируется, что самолет будет выполнять роль поддержки:

  • уничтожать наземные цели,
  • подавлять ПВО противника,
  • вести разведку с помощью новейших радарных комплексов.

Согласно данным контр-адмирала Скотта Д. Конна, к 2030-м годам на флоте планируется поставить на вооружение около 50% новых самолетов, а оставшиеся 50% "закроют" "F-35".

"Такая схема нужна для более плавного перехода — всегда полезно иметь "буфер" на случай непредвиденных ситуаций", — отметил он.

Фото:4teller.com

Темы флот сша истребитель
Новости Все >
Коралловые рифы начали исчезать уже в середине XX века
Геологи пересмотрели сроки начала тектонической активности Земли
Мужчина месяц лечился от коронавируса и не выздоровел
Житель Мурманска продал чужую машину и скрылся
В Израиле собираются открыть небольшие магазины и салоны красоты
Житель Тверской области порыбачил на полмиллиона рублей
В апреле на территории Подмосковья ликвидировано 43 лесных пожара
Регионам выделят деньги на развитие туризма - комментарий эксперта
Власти Москвы обсудят разрешение на одиночные занятия спортом
Россиянам разрешат покупать сим-карты через интернет
Последние материалы
Флот США получит истребитель, созданный специально для него
COVID-19 отнимает у власти разум
Эксперт: ЕГЭ нужно отменить не из-за карантина
Эдгар Запашный: "Самоизоляция превращает тигров в кошек"
Коронавирус рушит ЕС и убивает Украину
Коралловые рифы начали исчезать уже в середине XX века
Геологи пересмотрели сроки начала тектонической активности Земли
Что из себя представляют кредитные каникулы
Мужчина месяц лечился от коронавируса и не выздоровел
Житель Мурманска продал чужую машину и скрылся
Популярное
Российский шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила поклонников архивным фото

На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.

Анастасия Волочкова удивила поклонников архивным фото
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Здоровье
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Политика. Новости и аналитика
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Бывший СССР
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Игорь Буккер Беременные самцы рыб помогут найти защиту от СПИДа Игорь Буккер Любовь Степушова Молдавия добыла деньги от России, ЕС и МВФ. На что они пойдут? Любовь Степушова Василий Амирджанов Коронавирус обнаружил брешь в гражданской обороне Василий Амирджанов
Комментарии
Башаров резко высказался о своей экс-жене в соцсетях
Явлинский предрек России прощание с трубой
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Явлинский предрек России прощание с трубой
Россияне старше 75 лет не получат повышенную выплату к пенсии
Как быстро и без нервных срывов перейти на удаленку
Центробанк просит Сергея Глазьева помолчать
Как быстро и без нервных срывов перейти "на удаленку"
Геннадий Зюганов: термин "перестройка" родился в лабораториях США
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Ипотеку для многодетных семей поможет погасить государство
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Россияне старше 75 лет не получат повышенную выплату к пенсии
Россияне старше 75 лет не получат повышенную выплату к пенсии
Надо сокращать добычу нефти. Но некому
Надо сокращать добычу нефти. Но некому
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Главные СМИ России - против президента?
Россияне старше 75 лет не получат повышенную выплату к пенсии
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ