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Автор Евгений Стриж

"Ядерные Лайки": Россия представила новую подлодку

Силовые структуры

Проект подводной лодки, способной нести ядерное вооружение, был наконец показан широкой общественности в феврале 2020 года.

Новые лодки будут оснащаться как обычными управляемыми торпедами и противокорабельными ракетами, так и новейшими и крылатыми ракетами для атаки наземных целей.

Как обстоят дела сейчас

Российская Федерация владеет одним из крупнейших подводных флотов в мире, включающим как ядерные, так и неядерные подлодки. И многим лодкам нужна замена — так, из 16 действующих атомных подводных лодок почти все были построены еще при СССР, причем в ходе Холодной войны.

  • Лишь недавно подводные силы получили новые корабли, в том числе новые подводные лодки с баллистическими ракетами класса "Борей".

Что нового предложат в "Лайке"

Класс "Лайка" планируется как замена классам "Акула" и "Виктор" (по классификации НАТО). По словам эксперта отрасли (пишущего в том числе для авторитетного "Naval News"), В "Лайках" применят несколько инновационных решений.

Так, водоизмещение составит около 11 340 тонн, что значительно больше, чем у аналогичных лодок США (класс "Вирджиния") — 8 700 тонн. Максимальная скорость новинки при этом составит около 35 узлов (примерно 64,8 км/ч), а глубина погружения — 517 метров (что опять-таки больше, чем у "Вирджинии" — 487 метров).

  • При этом новинка еще и неплохо выглядит:

западные эксперты отмечают, что американские подлодки "похожи на карандаши с ластиком сверху", тогда как российская "Лайка" выглядит "…гладкой, эргономичной и похожей на экзотическое морское существо".

Каким оружием ее оснастят

Конечно же, нельзя не упомянуть о вооружении новинки. По данным СМИ, на "Лайку" установят как современные ракетные комплексы "Циркон", "Оникс" и "Калибр", так и противолодочный комплекс "Ответ", а также пока не названные мини-ракеты и мини-торпеды.

Однако самой интересной деталью проекта считается его модульность.

По словам Алексея Рахманова, главы ОСК (Объединенная судостроительная компания), сказанным еще в 2014 году, "…это будет лодка, многоцелевая по ряду компонентов". СМИ позже уточнили — речь идет о возможности установки кардинально разных систем вооружений.

Возникает логичный вопрос — как это реализовали?

Технически очень тяжело сделать лодку, в которую можно погрузить как обычные, так и баллистические ядерные ракеты. Лодка либо стратегическая, либо нет — промежуточный вариант невозможен. Те же "Калибры" и "Цирконы" намного меньше по размеру — и требуют, соответственно, гораздо меньше внутреннего объема.

Так что, либо СМИ неверно поняли Рахманова, либо он выразился не совсем точно.

В любом случае проект очень интересен — будем надеяться, что испытания пройдут успешно и "Лайки" будут надежно охранять наши границы.

Фото:mk-mari.ru

 

 

Темы подлодка ядерные лайки
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