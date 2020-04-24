Какой вертолет заменит Blackhawk UH-60?

Армия США выбрала две компании, которые сразятся за право поставлять Штатам новые боевые вертолеты взамен UH-60 Blackhawk. Два конкурента интересны радикально различной концепцией: если Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant - классический вертолет, то Bell Textron V-280 - конвертоплан. Победитель сможет поставлять новинки в армию уже в 2030 году.

Давайте посмотрим на конкурентов более пристально.

Лучше новых двух: немного о UH-60 Blackhawk

Новинки радикально отличаются как друг от друга, так и от привычных концепций транспортных вертолетов, коим UH-60 Blackhawk по большей части и является. И сначала - немного о нем.

Вертолет UH-60 Blackhawk впервые поднялся в воздух в 1974 году, поступил на вооружение в 1981 году. Сегодняшняя последняя версия под индексом «UH-60M» оснащена двумя двигателями «General Electric T-700 GE-701D», что позволяет перевозить экипаж из четырех человек. Скорость составляет около 270 км/ч, дальность - 510 км.

Это проверенный, надежный вертолет, но он уже улучшен до максимума и развивать его характеристики так активно, как хочется военным, не выйдет.

Они сошлись: Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant и Bell Textron V-280

Два конкурирующих варианта отражают стремление армии к новым технологиям.

Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant - классический с виду вертолет, в котором применены практически все инновации, созданные для этого вида транспорта за последние годы:

вместо одного пятилопастного основного ротора и хвостового ротора используются два вращающихся в противоположных направлениях ротора и толкающий ротор, обращенный назад,

транспортная версия Defiant позволит силами экипажа из 4 человек перевозить 12 человек на скорости до 461 км/ч,

Тextron V-280 Valor, с другой стороны, представляет собой конвертоплан - технику пока еще для военных непривычную.

V-280 - это развитие концепции «Osprey», то есть конвертоплана, который военные уже используют.

Максимальная скорость V-280 превышает 550 км/ч, что делает его намного более быстрым, при этом диапазон полета составляет около 1280 км. Экипаж также составляет 4 человека, перевозить можно 11 пассажиров.

Новые концепции - ждем 2022 года

Оба проекта интересны тем, что отступают от классической концепции транспортных вертолетов, которые задумывались как средство оперативной доставки «невысоко и недалеко». Увеличенная практически вдвое скорости возросшая дальность позволят использовать «мирный транспортник» и как штурмовик, если оснастить его соответствующей подвеской под оружейные системы.

Выбирать армия США будет до 2022 года - именно тогда мы узнаем, что взмоет в небо как замена «старичку» UH-60 Blackhawk.

Фото:airway.com.br