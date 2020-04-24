Какой вертолет заменит Blackhawk UH-60?

Армия США выбрала две компании, которые сразятся за право поставлять Штатам новые боевые вертолеты взамен UH-60 Blackhawk. Два конкурента интересны радикально различной концепцией: если Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant - классический вертолет, то Bell Textron V-280 - конвертоплан. Победитель сможет поставлять новинки в армию уже в 2030 году.
Давайте посмотрим на конкурентов более пристально.
Новинки радикально отличаются как друг от друга, так и от привычных концепций транспортных вертолетов, коим UH-60 Blackhawk по большей части и является. И сначала - немного о нем.
Вертолет UH-60 Blackhawk впервые поднялся в воздух в 1974 году, поступил на вооружение в 1981 году. Сегодняшняя последняя версия под индексом «UH-60M» оснащена двумя двигателями «General Electric T-700 GE-701D», что позволяет перевозить экипаж из четырех человек. Скорость составляет около 270 км/ч, дальность - 510 км.
Это проверенный, надежный вертолет, но он уже улучшен до максимума и развивать его характеристики так активно, как хочется военным, не выйдет.
Два конкурирующих варианта отражают стремление армии к новым технологиям.
Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant - классический с виду вертолет, в котором применены практически все инновации, созданные для этого вида транспорта за последние годы:
Максимальная скорость V-280 превышает 550 км/ч, что делает его намного более быстрым, при этом диапазон полета составляет около 1280 км. Экипаж также составляет 4 человека, перевозить можно 11 пассажиров.
Оба проекта интересны тем, что отступают от классической концепции транспортных вертолетов, которые задумывались как средство оперативной доставки «невысоко и недалеко». Увеличенная практически вдвое скорости возросшая дальность позволят использовать «мирный транспортник» и как штурмовик, если оснастить его соответствующей подвеской под оружейные системы.
Выбирать армия США будет до 2022 года - именно тогда мы узнаем, что взмоет в небо как замена «старичку» UH-60 Blackhawk.
Фото:airway.com.br
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