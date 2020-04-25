Есть ли в Иране секретные отряды дельфинов-убийц?

В США концепцию военных дельфинов придумали еще в 1960 году.

Сегодня военно-морской флот обучает около 30 дельфинов и 30 морских львов на военно-морской базе Лома (Сан-Диего). В основном животных учат искать мины.

Однако в Иране после убийства генерала Сулеймани в январе 2020 года поддерживаемые Ираном силы регулярной армии и ополченцы могут использовать самые необычные виды атак, чтобы за него отомстить.

Дельфины могут стать частью этой мести?

История дельфинов: из СССР в Иран

Давайте вернемся 20 лет назад, к весне 2000 года. Именно тогда россиянин Борис Журид продал Ирану дельфинов.

В течение многих лет Журид готовил стаю, предназначавшуюся еще для СССР. Животные были обучены самым разным навыкам:

нацеливаться на вражеских боевых пловцов и дайверов с привязанными к спине гарпунами,

двигать к вражеским кораблям мины,

могли заметить разницу между советскими и иностранными подводными лодками — звук винтов у них разный.

Когда финансирование проекта закончилось, а советская программа по дельфинам была передана Военно-морским силам Украины, Журид устроил животных в частный дельфинарий на Крымском полуострове, где они выступали для туристов. В конце концов мероприятие стало убыточным, и Журид больше не мог позволить себе кормить дельфинов.

"Я не мог видеть, как мои животные голодают. Помимо еды, нужны были также пищевые добавки и лекарства, а это тысячи долларов", — сказал тренер в интервью для "Комсомольской правды".

В итоге Журид продал своих дельфинов (а также и других животных дельфинария) в специально построенный океанариум в Иране, где, как сообщили тогда "BBC", тренер будет "продолжать свои научные исследования".

Иран, США, Россия — интерес к дельфинам есть

"Журид не сказал, что он и его дельфины будут делать в Иране, но сообщил, что если с ними все будет в порядке, он "…готов пойти даже на сделку с дьяволом".

СМИ не удалось установить, что происходило с дельфинами в Персидском заливе после их продажи в марте 2000 года. Продолжительность жизни дельфинов — 50 и более лет, так что те самые животные могут все еще быть живы.

Если Иран действительно полагается на млекопитающих для разведки, страна не одинока. Россия после возвращения Крыма снова возобновила схожие программы — в 2016 году Министерство обороны России активно разыскивало дельфинов "с идеальными зубами". А у Штатов, как уже упоминалось, сегодня есть около 30 дельфинов и 30 морских львов, которые готовы к военным задачам.

Вопрос в том, увидим ли мы "боевых дельфинов" или их применение так и останется тайной.

Фото:businessinsider.my