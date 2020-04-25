Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Автор Евгений Стриж

Есть ли в Иране секретные отряды дельфинов-убийц?

Силовые структуры

В США концепцию военных дельфинов придумали еще в 1960 году.

Сегодня военно-морской флот обучает около 30 дельфинов и 30 морских львов на военно-морской базе Лома (Сан-Диего). В основном животных учат искать мины.

Однако в Иране после убийства генерала Сулеймани в январе 2020 года поддерживаемые Ираном силы регулярной армии и ополченцы могут использовать самые необычные виды атак, чтобы за него отомстить.

Дельфины могут стать частью этой мести?

История дельфинов: из СССР в Иран

Давайте вернемся 20 лет назад, к весне 2000 года. Именно тогда россиянин Борис Журид продал Ирану дельфинов.

В течение многих лет Журид готовил стаю, предназначавшуюся еще для СССР. Животные были обучены самым разным навыкам:

  • нацеливаться на вражеских боевых пловцов и дайверов с привязанными к спине гарпунами,
  • двигать к вражеским кораблям мины,
  • могли заметить разницу между советскими и иностранными подводными лодками — звук винтов у них разный.

Когда финансирование проекта закончилось, а советская программа по дельфинам была передана Военно-морским силам Украины, Журид устроил животных в частный дельфинарий на Крымском полуострове, где они выступали для туристов. В конце концов мероприятие стало убыточным, и Журид больше не мог позволить себе кормить дельфинов.

"Я не мог видеть, как мои животные голодают. Помимо еды, нужны были также пищевые добавки и лекарства, а это тысячи долларов", — сказал тренер в интервью для "Комсомольской правды".

В итоге Журид продал своих дельфинов (а также и других животных дельфинария) в специально построенный океанариум в Иране, где, как сообщили тогда "BBC", тренер будет "продолжать свои научные исследования".

Иран, США, Россия — интерес к дельфинам есть

"Журид не сказал, что он и его дельфины будут делать в Иране, но сообщил, что если с ними все будет в порядке, он "…готов пойти даже на сделку с дьяволом".

СМИ не удалось установить, что происходило с дельфинами в Персидском заливе после их продажи в марте 2000 года. Продолжительность жизни дельфинов — 50 и более лет, так что те самые животные могут все еще быть живы.

Если Иран действительно полагается на млекопитающих для разведки, страна не одинока. Россия после возвращения Крыма снова возобновила схожие программы — в 2016 году Министерство обороны России активно разыскивало дельфинов "с идеальными зубами". А у Штатов, как уже упоминалось, сегодня есть около 30 дельфинов и 30 морских львов, которые готовы к военным задачам.

Вопрос в том, увидим ли мы "боевых дельфинов" или их применение так и останется тайной.

Фото:businessinsider.my

Темы борис журид военные дельфины
Новости Все >
В Таиланде выявили 53 заражения коронавирусом за сутки
Врач умерла от COVID-19 после четырех отказов в тестировании на недуг
Некоторые люди обладают иммунитетом к коронавирусу
Средняя зарплате в Москве по данным Мосгорстата
Назван победитель седьмого сезона проекта "Голос.Дети"
В Новосибирской области выявили 38 заражений COVID-19
Из Сеула во Владивосток возвращаются 115 россиян
В Узбекистане за последние сутки выявлено 32 заражения COVID-19
В Узбекистане начнут работать рынки, химчистки и автосервисы
У берегов Папуа-Новой-Гвинеи зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3
Последние материалы
Некоторые люди обладают иммунитетом к коронавирусу
Средняя зарплате в Москве по данным Мосгорстата
Назван победитель седьмого сезона проекта "Голос.Дети"
В Новосибирской области выявили 38 заражений COVID-19
Есть ли в Иране секретные отряды дельфинов-убийц?
Из Сеула во Владивосток возвращаются 115 россиян
В Узбекистане за последние сутки выявлено 32 заражения COVID-19
В Узбекистане начнут работать рынки, химчистки и автосервисы
У берегов Папуа-Новой-Гвинеи зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3
В Киргизии 9 случаев заражения COVID-19 за последние 24 часа
Популярное
Российский шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила поклонников архивным фото

На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.

Анастасия Волочкова удивила поклонников архивным фото
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Политика. Новости и аналитика
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Бывший СССР
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Эврика! - Наука
Зачем нам все лгут про COVID-2019
Василий Амирджанов Стометровая зона отчуждения: драйв на "собянинской дорожке" Василий Амирджанов Любовь Степушова Не договорились по тарифам на газ: ЕАЭС на грани развала? Любовь Степушова Игорь Буккер Беременные самцы рыб помогут найти защиту от СПИДа Игорь Буккер
Комментарии
Три снайпера, которые вошли в историю, как лучшие в своем роде
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Антон Гормах: Мастерство юриста играет роль
Три снайпера, которые вошли в историю, как лучшие в своем роде
Американское СМИ рассказало о гигантских очередях из голодных
Эксперт: Белоруссия "мародерствует на политическом поле"
В индийских аюрведических текстах нашли описание коронавируса
В Интернете отомстим: Россию потрясет небывалый протест
Ходорковский предрек проблемы из-за пустых холодильников
Эксперт: Белоруссия "мародерствует на политическом поле"
Жириновский: СССР спасло бы разделение на 70 губерний
В Интернете отомстим: Россию потрясет небывалый протест
Жириновский: СССР спасло бы разделение на 70 губерний
Ходорковский предрек проблемы из-за пустых холодильников
Башаров резко высказался о своей экс-жене в соцсетях
Три снайпера, которые вошли в историю, как лучшие в своем роде
Политолог: выборы в США могут быть перенесены
В США за плевки в корзину с фруктами женщине грозит депортация
Эксперт: Белоруссия "мародерствует на политическом поле"
Столицу ДНР переименовали в Сталино
Жириновский: СССР спасло бы разделение на 70 губерний
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ