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Америка поставила себя против всех
Автор Евгений Стриж

Десятилетие кибер-войны: как изменились кибер-угрозы с 2010 года

Силовые структуры

В 2010 году произошли изменения в кибер-войне, которые сделали ее орудием наступления, а не просто частью методов нарушения коммуникаций и связи.

От простого взлома компьютеров и аккаунтов с целью лишь украсть данные кибер-война стала грозным оружием, способным решить исход если не войны, то как минимум сражения. Что изменилось за прошедшие 10 лет?

Длинный список кибер-стычек

В 2010 году червь (один из видов компьютерного вируса) "Stuxnet" атаковал инфраструктуру иранских ядерных объектов. Это было не обычное вредоносное ПО, а продукт того, что политолог П. У. Сингер назвал "Манхеттенским проектом мира кибер-угроз".

Контроллеры, зараженные "Stuxnet", устанавливают на множество видов оборудования, в частности, на центрифуги, предназначенные для обогащения урана. Вредоносная программа вывела центрифуги из-под контроля и повредила их, серьезно нарушив ход ядерной программы Ирана.

Вскоре кибер-атаки стали еще и инструментом политического давления. В марте 2013 года одновременные атаки на шесть финансовых учреждений Южной Кореи повредили 32 000 компьютеров. Атаки произошли в период повышенной напряженности с Северной Кореей.

После развертывания американской системы ПРО "THAAD" в 2016 году Китай выступил с резкой критикой, которая была подкреплена и серией кибер-атак.

Кибер-война показала себя и на полях "реальных" сражений:

  • в 2014 году украинские артиллеристы использовали приложение для корректировки огня гаубиц.
  • то приложение было взломано "Fancy Bear" — командой хакеров из России,
  • шпионское ПО выдало местоположение пользователей, и вскоре украинские офицеры обнаружили, что их позиции оказались под высокоточным огнем противника.

Перспективы: "встаем на крыло"

Не так давно (в 2017 году) кибер-войны "выплеснулись" и в мир гражданских: вирусы "Petya", "NotPetya" и "WannaCry" парализовали работу множества служб по всему миру.

Атака на более чем 200 стран мира — одна из самых масштабных в истории — поразила, по уточненным данным, около 500 000 компьютеров, в том числе стоящих в офисах "Боинга", немецких и российских банков, заводов "Рено", а также испанского телекоммуникационного гиганта "Телефоника".

Так кибер-война превратилась в саботажный инструмент, при использовании которого неясно, кто был зачинщиком. Так, в американском АНБ обвинили Россию, хотя уязвимости, которые использовали создатели "WannaCry", найдены были как раз в АНБ. Также осталась неизвестной и группа лиц, атаковавших в 2018 году сервера сети отелей "Мариотт" и получившая данные о 500 млн. людей, как-либо связанных с ней.

Военные все чаще рассматривают киберпространство как дополнительный "фронт" — теперь наряду с воздухом, сушей и морем война кипит и в виртуальном мире. И во многих отношениях 2010-е годы стали для кибер-атак тем же, чем и годы Первой мировой для авиации. По сути, хакеры только "встали на крыло" — и через пару десятилетий, возможно, именно атаки через Интернет будут решать, кто победитель, а кто — проигравший.

А нам останется лишь верить, что эти технологии не попадут (в очередной раз) в руки преступников.

Фото:patriotpost.us

Темы кибер-война виртуальный мир компьютерный вирус
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