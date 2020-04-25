Новый дрон Турции по умолчанию укомплектован пулеметом

Турция показала новейший беспилотник, который стал первым для этой страны вооруженным "с завода" вариантом.

Находящийся в производстве под названием "Songar", дрон позволит прикрыть автоколонны или позиции в случае внезапной атаки, а также пригодится и для наступательных операций на дальности до 9,7 км.

Характеристики дрона

Дрон "Songar" создан турецкой фирмой "Asisguard" сотрудничестве с военными. Согласно заявлению компании, "Songar" поможет солдатам быстро подавить противника огнем в случае засады, обеспечит дополнительную защиту при передвижении в автоколоннах.

Механика работы новинки простая: в случае нападения турецкие солдаты снимают дрон с крепежа на автомобиле (поддерживаются и гражданские модели), запускают его и отправляют в патрулирование, чтобы найти противников. Обнаружив их, оператор обеспечивает прикрытие из 5,56-мм пулемета.

На демонстрационном видео производитель показывает именно такой сценарий — и все работает "как часы".

Новинка весит примерно 25 кг, имеет предельную дальность в 10 км и работает на высотах до 2 800 метров. Дрон оснащен камерой, эффективной и в дневное, и в ночное время — оператор получает картинку в режиме реального времени, обеспечивая точную и своевременную поддержку огнем.

Дрон совместим с американской GPS и российской ГЛОНАСС, что позволяет применять его максимально широко.

Чем вооружили дрон

Похоже, что на "Songar" в качестве вооружения используется модифицированная штурмовая винтовка с системой предотвращение перегрева ствола при длительной стрельбе.

Оружие оснащено системой стабилизации, может поворачиваться на угол до шестидесяти градусов. Поддерживается возможность как одиночной стрельбы, так и стрельбы очередями (до 15 выстрелов в очереди). Точность, по словам производителя, позволяет поражать 15-сантиметровые цели на дистанции в 200 метров.

Оружие в концептуальном видео использует магазин на 30 патронов, но дрон, представленный на сайте производителя, совместим и с системой быстрой зарядки на 200 патронов. По данным издания "New Scientist", есть версия и под 40-миллиметровый гранатомет.

Дрон предназначен прежде всего для защиты, а также поддержки в случае засады. Однако "Asisguard" признает, что дрон достаточно хорошо вооружен, чтобы его можно использовать для наступательных операций.

Новинка в любом случае придется к месту в свете постоянной напряженности на турецко-сирийской границе. Также "Новой газете" стало известно о посредничестве Турции в прибытии примерно 5000 сирийских наемных солдат в Ливию, где также сложная остановка. И любая техника, которая поможет предотвратить или хотя бы уменьшить потери солдат, для Турции весьма кстати.

Фото:123ru.net