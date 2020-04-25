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Америка поставила себя против всех
Автор Евгений Стриж

Новый дрон Турции по умолчанию укомплектован пулеметом

Силовые структуры

Турция показала новейший беспилотник, который стал первым для этой страны вооруженным "с завода" вариантом.

Находящийся в производстве под названием "Songar", дрон позволит прикрыть автоколонны или позиции в случае внезапной атаки, а также пригодится и для наступательных операций на дальности до 9,7 км.

Характеристики дрона

Дрон "Songar" создан турецкой фирмой "Asisguard" сотрудничестве с военными. Согласно заявлению компании, "Songar" поможет солдатам быстро подавить противника огнем в случае засады, обеспечит дополнительную защиту при передвижении в автоколоннах.

Механика работы новинки простая: в случае нападения турецкие солдаты снимают дрон с крепежа на автомобиле (поддерживаются и гражданские модели), запускают его и отправляют в патрулирование, чтобы найти противников. Обнаружив их, оператор обеспечивает прикрытие из 5,56-мм пулемета.

На демонстрационном видео производитель показывает именно такой сценарий — и все работает "как часы".

Новинка весит примерно 25 кг, имеет предельную дальность в 10 км и работает на высотах до 2 800 метров. Дрон оснащен камерой, эффективной и в дневное, и в ночное время — оператор получает картинку в режиме реального времени, обеспечивая точную и своевременную поддержку огнем.

Дрон совместим с американской GPS и российской ГЛОНАСС, что позволяет применять его максимально широко.

Чем вооружили дрон

Похоже, что на "Songar" в качестве вооружения используется модифицированная штурмовая винтовка с системой предотвращение перегрева ствола при длительной стрельбе.

Оружие оснащено системой стабилизации, может поворачиваться на угол до шестидесяти градусов. Поддерживается возможность как одиночной стрельбы, так и стрельбы очередями (до 15 выстрелов в очереди). Точность, по словам производителя, позволяет поражать 15-сантиметровые цели на дистанции в 200 метров.

Оружие в концептуальном видео использует магазин на 30 патронов, но дрон, представленный на сайте производителя, совместим и с системой быстрой зарядки на 200 патронов. По данным издания "New Scientist", есть версия и под 40-миллиметровый гранатомет.

Дрон предназначен прежде всего для защиты, а также поддержки в случае засады. Однако "Asisguard" признает, что дрон достаточно хорошо вооружен, чтобы его можно использовать для наступательных операций.

Новинка в любом случае придется к месту в свете постоянной напряженности на турецко-сирийской границе. Также "Новой газете" стало известно о посредничестве Турции в прибытии примерно 5000 сирийских наемных солдат в Ливию, где также сложная остановка. И любая техника, которая поможет предотвратить или хотя бы уменьшить потери солдат, для Турции весьма кстати.

Фото:123ru.net

 

 

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